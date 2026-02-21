Estados Unidos

Donald Trump firmó la orden para imponer un nuevo arancel global del 10% tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos

El mandatario republicano estableció un gravamen para todos los productos que ingresen al país

Guardar
El presidente estadounidense cuestionó a los seis magistrados del máximo tribunal que anuló la principal medida económica de la administración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes desde la Oficina Oval un arancel global del 10% sobre las importaciones de todos los países, en respuesta directa a la resolución de la Corte Suprema que bloqueó sus políticas comerciales anteriores. El mandatario anunció la medida a través de su cuenta oficial en Truth Social, destacando que la disposición “entra en vigor casi de inmediato”.

La decisión ejecutiva se fundamenta en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita al presidente a imponer aranceles de hasta un 15% durante un período máximo de 150 días, salvo que el Congreso autorice una extensión. La Casa Blanca no detalló cómo planea sostener el arancel si supera ese plazo, lo que introduce incertidumbre sobre su aplicación a largo plazo.

El fallo del Supremo, decidido por seis votos a tres, determinó que la ley de 1977 utilizada previamente por Trump para imponer aranceles de manera unilateral no autoriza al presidente a fijar tarifas globales, restringiendo el margen de maniobra ejecutiva. En su opinión, el presidente del tribunal, John Roberts, subrayó que la ley “no hace referencia a aranceles ni gravámenes”, lo que limita la autoridad presidencial en materia comercial.

El revés judicial afecta la tarifa base del 10% sobre importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a socios comerciales clave, además de aranceles adicionales: un 25% para México y Canadá, orientados a presionar sobre el tráfico de drogas en la frontera, y hasta un 50% para Brasil y la India, en represalia por el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Durante una conferencia de prensa improvisada, Trump criticó abiertamente a la Corte Suprema, acusando sin evidencias que algunos magistrados estarían influenciados por intereses extranjeros. El presidente afirmó que el fallo lo deja “más poderoso” y que buscará alternativas legales para sostener su política arancelaria. Entre los jueces que votaron en contra de su posición figuran dos nominados por el propio Trump, mientras que Brett Kavanaugh, también designado por él, fue el único en respaldar la postura presidencial.

El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (AP Foto/Evan Vucci)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, evaluó que el nuevo mecanismo generará ingresos arancelarios “prácticamente sin cambios” para 2026. Por su parte, el modelo presupuestario de la Universidad de Pensilvania proyectó que la decisión judicial podría derivar en reembolsos de hasta 175 mil millones de dólares a las empresas afectadas, aunque la sentencia no abordó explícitamente este aspecto y se prevé una prolongada litigación. El laboratorio presupuestario de la Universidad de Yale estimó que el consumidor estadounidense enfrentará una tasa efectiva de aranceles del 9,1%, la más alta desde 1946, salvo por el año 2025.

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Canadá calificó los aranceles como “injustificados” y anticipó turbulencias en la relación bilateral, mientras que la Unión Europea y Reino Unido anunciaron que analizarán el alcance del fallo. India fue mencionada por Trump como un ejemplo de país con el que se mantendrán negociaciones bilaterales.

En el ámbito nacional, organizaciones empresariales como la National Retail Federation celebraron la decisión del Supremo por aportar “certeza” al sector. Sin embargo, la senadora Elizabeth Warren advirtió que “no existe un mecanismo legal claro” para que consumidores y pequeñas empresas recuperen lo pagado en aranceles. El gobernador de California, Gavin Newsom, reclamó la devolución inmediata e íntegra de los fondos cobrados de manera ilegal.

Wall Street respondió con una subida moderada en los precios de las acciones tras el anuncio, en un contexto donde el fallo era ampliamente anticipado por los mercados. El Ejecutivo estadounidense no precisó aún el texto completo de la orden, ni los mecanismos de control y eventual prórroga de los nuevos aranceles.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

donald trumparancelescorte suprema

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe sobre el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump

El máximo tribunal de Estados Unidos invalidó la principal medida económica del presidente, al determinar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no permite imponer amplios gravámenes a socios comerciales como México, Canadá y China

Todo lo que se sabe

Tornados arrasan zonas de Illinois e Indiana: equipos de emergencia intensifican la asistencia

Tras la devastación causada por los violentos tornados, autoridades y voluntarios despliegan operativos de rescate, atención médica y limpieza en comunidades afectadas, mientras continúan los cortes de energía y el monitoreo meteorológico

Tornados arrasan zonas de Illinois

La montaña rusa inspirada en Fast & Furious transformará Universal Studios Hollywood en 2026

El parque incorpora un recorrido de 1.250 metros, vehículos con rotación de 360 grados y reducción acústica, sumando un nuevo atractivo que busca elevar el estándar de innovación en Los Ángeles

La montaña rusa inspirada en

El origen y el significado del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

La celebración, instaurada formalmente en 1988, busca reconocer el legado de millones de latinos y sus contribuciones al desarrollo cultural, social y económico del país

El origen y el significado

La inflación de EEUU fue de 0,4% y alcanza una anual de 2,9%

El indicador PCE mostró el mayor incremento mensual desde febrero de 2024, lo cual supera la meta fijada por la Reserva Federal

La inflación de EEUU fue

TECNO

Internet satelital de Starlink en

Internet satelital de Starlink en celulares: lista completa de modelos compatibles y cómo acceder a este servicio

Este trapeador o fregona eléctrica se inclina 170° para limpiar bajo la cama y no usa filtros

YouTube lanza su app oficial para Apple Vision Pro: cómo descargarla y qué funciones incluye

Pasos clave para alertar sobre páginas ilegales de gestación subrogada en España

Bixby deja de ser un bot: la advertencia de Samsung sobre el nuevo asistente con IA real

ENTRETENIMIENTO

De fan a protagonista: la

De fan a protagonista: la complicidad de McKenna Grace con Josh Hutcherson y un sueño cumplido en Los Juegos del Hambre

El secreto detrás de Jenga: cómo una idea simple conquistó el mundo de los juegos

Quién fue Sylvia Moy, la autora que cambió para siempre la historia de Stevie Wonder

The Show Must Go On en el centro de la polémica: por qué Brian May apuntó contra una popular adaptación

El revelador look de Tokischa en Premio Lo Nuestro y un mensaje sin filtros: “No me voy a operar los senos”

MUNDO

Persecución en Irán: el régimen

Persecución en Irán: el régimen condenó a muerte a 30 manifestantes arrestados durante las masivas protestas

Refugiados en Ucrania, perseguidos por Pyongyang: el drama de los soldados norcoreanos que temen volver a casa

El Foro Penal presentará ante el Parlamento 232 casos para que presos políticos excluidos accedan a la Ley de Amnistía en Venezuela

De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán