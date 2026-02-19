La esquiadora Mikaela Shiffrin conquista el oro en slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

Mikaela Shiffrin conquista el oro en eslalon en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tras una sequía de medallas de ocho años (REUTERS/Leonhard Foeger)

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin rompió una sequía de medallas olímpicas de ocho años al conquistar el oro en eslalon en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. En una jornada marcada por la presión y la emoción, la atleta logró recuperar el primer puesto que ya había alcanzado en Sochi 2014, consolidando su regreso al podio tras varios años de dificultades y resultados inesperados en la máxima cita del deporte invernal.

La competencia se disputó el miércoles 18 de febrero en Cortina d’Ampezzo, Italia, donde la esquiadora de 30 años se destacó desde la primera manga. Shiffrin marcó un tiempo de 47,13 segundos, situándose 0,82 segundos por delante de su principal rival, la alemana Lena Duerr. En la segunda vuelta, la estadounidense mantuvo la ventaja con una bajada casi perfecta, asegurando un tiempo combinado de 1:39,10. Este resultado la dejó 1,50 segundos por delante de la suiza Camille Rast, quien se quedó con la medalla de plata, mientras que Duerr quedó fuera de competencia al no poder finalizar su segunda manga tras quedar a horcajadas sobre una puerta.

La esquiadora estadounidense demuestra su dominio al lograr el mayor margen de victoria en esquí alpino olímpico desde Nagano 1998 (REUTERS/Leonhard Foeger)

El desarrollo de la prueba estuvo marcado por la tensión entre las favoritas y la necesidad de precisión en cada tramo del recorrido. Shiffrin, conocida por su temple en competencias de alto nivel, ejecutó sus dos bajadas con un control absoluto, lo que le permitió mantener la diferencia sobre sus rivales directas. La alemana Duerr, que había sido la principal amenaza tras la primera manga, sufrió un percance al principio de su segunda carrera que la dejó fuera de toda posibilidad de medalla. De este modo, la estadounidense no solo retomó el oro olímpico, sino que lo hizo con el margen más amplio en una prueba de esquí alpino olímpico desde 1998.

Este triunfo adquiere mayor relevancia si se considera el contexto previo. Shiffrin llegaba a Cortina tras un desempeño decepcionante en las pruebas de slalom gigante y en la combinada por equipos, donde no consiguió subir al podio. En el slalom gigante, terminó en el puesto 11 el 15 de febrero, y en la prueba combinada por equipos femeninos junto a Breezy Johnson quedó cuarta el 10 de febrero. Además, la esquiadora arrastraba el recuerdo de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, donde no logró obtener medallas pese a las altas expectativas.

Shiffrin supera una grave lesión sufrida en 2024 y lucha contra el estrés postraumático para regresar al podio en Cortina d'Ampezzo (REUTERS/Leonhard Foeger)

Pero el mayor desafío para Shiffrin se presentó en 2024, cuando sufrió un grave accidente en Vermont que le dejó una herida punzante de cinco centímetros en el abdomen. El episodio la obligó a enfrentar no solo una recuperación física exigente, sino también las secuelas psicológicas, incluyendo “pensamientos intrusivos” y trastorno de estrés postraumático. Según relató más tarde, el proceso de rehabilitación fue largo y complejo, al punto que durante meses dudó de poder volver a competir a nivel de élite, especialmente en disciplinas como el eslalon gigante.

Tras cruzar la meta en Cortina y asegurar el oro, Shiffrin bajó la cabeza emocionada antes de levantar el puño con alegría. Su reacción fue espontánea y genuina: inmediatamente se dirigió hacia su madre, Eileen Shiffrin, quien la esperaba al margen de la pista para fundirse en un largo abrazo. En declaraciones a la prensa, la esquiadora expresó el peso emocional de la victoria: “Quería ser libre, quería liberarme. No es fácil, pero he estado muy concentrada cada día”, manifestó. “Tras muchas conversaciones con mi psicóloga, mi madre y mi equipo, todo lo que dijimos fue que, a pesar de la presión y los nervios, quería sentir este esquí. Al final, hoy, presentarme era lo que más deseaba. Más que la medalla. Ahora, conseguir una medalla también es increíble” añadió.

La victoria de Shiffrin no solo significó la ruptura de una larga sequía personal, sino que representa un hito histórico para el esquí estadounidense y mundial. Con este oro, se convierte en la esquiadora más condecorada de la historia olímpica y en la primera estadounidense en ganar tres medallas de oro olímpicas en esquí alpino. El margen de victoria, de 1,50 segundos sobre la segunda clasificada, es el mayor registrado en la disciplina desde Nagano 1998, lo que subraya la contundencia y el dominio exhibido por la atleta.

El oro en eslalon convierte a Mikaela Shiffrin en la esquiadora más condecorada de la historia olímpica y en la primera estadounidense con tres oros en esquí alpino (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Desde el punto de vista técnico, Shiffrin describió el recorrido como “una colina sencilla y un recorrido bastante sencillo, salvo por esta combinación, así que requiere mucha precisión, mucha mentalidad y un poco de planificación táctica en la parte central”. Tras su primera manga, afirmó que se sintió “muy limpia” en el trazado, aunque con dudas típicas de la alta competencia. De cara a la segunda carrera, reconoció que tenía “algunas mariposas en el estómago” y “energía nerviosa”, pero se centró únicamente en las puertas entre la salida y la meta, aprovechando la energía positiva del día.

El factor emocional y familiar fue fundamental en la jornada. Eileen Shiffrin, madre y pieza clave en la carrera de Mikaela, estuvo presente en todo momento, brindando apoyo y contención. El entorno cercano, incluido el equipo técnico y los profesionales que han acompañado a la atleta durante su recuperación psicológica y física, fue determinante para que pudiera superar la presión y las adversidades.

Finalmente, Shiffrin compartió una reflexión sobre su proceso de recuperación y la gratitud que siente por poder competir de nuevo al máximo nivel. En un mensaje publicado en X el 14 de febrero, escribió: “Siento una inmensa gratitud por el simple hecho de estar aquí, después de todo. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado”. La deportista recordó que, tras su accidente en Killington, le parecía imposible volver a disputar un eslalon gigante a este nivel, y mucho menos hacerlo en unos Juegos Olímpicos. El oro en Cortina, así, representa la culminación de un viaje de superación y resiliencia.