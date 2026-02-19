Estados Unidos

Cosas para hacer en Miami este fin de semana: el festival gastronómico SOBEWFF, Heated RivalRave y mucho más

Desde música en vivo y degustaciones exclusivas hasta jornadas de sostenibilidad y artesanía, la escena local revela diversas estrategias para el encuentro y el impacto colectivo para los distintos públicos

El South Beach Wine &
El South Beach Wine & Food Festival de Miami celebra su 25º aniversario con récord histórico de recaudación y asistencia esperada (SOBEWFF)

Este fin de semana, Miami se consolida como epicentro de la cultura, gastronomía e innovación con una serie de actividades que invitan a locales y visitantes a celebrar la diversidad y creatividad de la ciudad.

El South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF) conmemora su 25º aniversario desde el 19 al 22 de febrero, reuniendo a más de 500 expertos entre chefs, celebridades, figuras de Food Network, creadores de TikTok y sommeliers, según adelantaron Axios y otras fuentes locales.

Para los cuatro días, el festival recauda más de USD 45 millones por los eventos en distintos puntos de la ciudad. Además realizará donaciones a la Chaplin School of Hospitality and Tourism Management, reflejando el dinamismo y compromiso con la ciudad.

Más de 500 chefs y
Más de 500 chefs y celebridades transforman a Miami en epicentro mundial de gastronomía durante SOBEWFF, con eventos en diversas sedes urbanas (SOBEWFF)

Un festival gastronómico de alcance global

La celebración central del SOBEWFF tendrá como broche de oro el evento “25 Years of Legendary Bites & Iconic Sips”, conducido por Andrew Zimmern, ganador del premio James Beard y reconocido por su trayectoria en la televisión gastronómica estadounidense.

Esta propuesta para el domingo 22 en el American Airlines North Venue, fusionará sabores emblemáticos, chefs legendarios y momentos históricos de los últimos 25 años en una noche sobre la arena de Miami Beach, donde la alta cocina y la nostalgia comparten escena.

El ambiente se potencia con la actuación de DJ Cassidy, responsable del ritmo en celebraciones presidenciales y eventos de figuras como Barack Obama, Michelle Obama, Oprah Winfrey, Jay-Z y Beyoncé. Los asistentes disfrutaran de acceso libre a comida y bebida, en un entorno de elegancia relajada.

El evento central '25 Years
El evento central '25 Years of Legendary Bites & Iconic Sips' promete una noche de alta cocina y nostalgia en la playa, conducida por Andrew Zimmern (REUTERS/Aude Guerrucci)

Otros espectáculos y experiencias en SOBEWFF

El aniversario del festival iniciará con “Live from South Beach”, un show en el que el productor y DJ multipremiado de los Grammy, Diplo, transformará el Grand Tasting Village en un escenario al aire libre bajo las estrellas.

Por primera vez, este icónico patio se imaginará como centro de una celebración donde la música, las luces y la brisa marina se integran para crear una experiencia única. La jornada contará con la colaboración de David Grutman, referente de la hospitalidad en Miami, y de Joe y Vanessa Ariel, quienes ofrecerán en el Goldbelly Chill Lounge una exclusiva selección de helados estadounidenses, desde clásicos hasta rarezas artesanales difíciles de encontrar.

El evento, más allá de un concierto, se caracteriza por buscar una vivencia integral, con cócteles premium, bocados nocturnos y una multitud que encarnará el espíritu vibrante del SOBEWFF.

Diplo y David Grutman inauguran
Diplo y David Grutman inauguran el festival con 'Live from South Beach', una fiesta al aire libre y experiencia multisensorial bajo las estrellas del Grand Tasting Village (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Fuegos, innovación y comunidad en el corazón del festival

El sábado destacará la reedición de “Masters of Fire”, liderado por el chef de Food Network Tyler Florence, considerado una de las voces más influyentes en la cocina estadounidense moderna.

Florence, junto a un equipo de chefs, elevará la tradición de la parrilla con sabores intensos y técnicas innovadoras, generando un ambiente de conversación, camaradería y celebración colectiva en torno al fuego.

Alternativas para todos los públicos

Además de la propuesta central, Miami ofrecerá múltiples opciones para quienes busquen experiencias distintas. “Heated RivalRave” transformará este viernes 19 el Fillmore Miami Beach en una fiesta con música alternativa y proyecciones basadas en una serie de culto popular entre el público joven.

Las entradas, que partirán de USD 35, tendrán un límite de 8 por comprador y contemplarán accesibilidad según las políticas de Ticketmaster.

El sábado, el evento gratuito “REUSE-A-PALOOZA” congregará al público en The Moss Center con una feria dedicada a la sostenibilidad y la creatividad, donde organizaciones locales promoverán el reciclaje, la reparación de objetos y el intercambio de ropa, juguetes y libros.

Destacará la participación de la Recycled Orchestra of Cateura y talleres prácticos de reparación de bicicletas y pequeños electrodomésticos. La jornada se vivirá como un espacio de encuentro donde la creatividad y el compromiso ambiental fortalecerán los lazos comunitarios.

Miami impulsa la sostenibilidad con
Miami impulsa la sostenibilidad con 'REUSE-A-PALOOZA' y la participación de la Recycled Orchestra of Cateura en talleres de reciclaje y reparación en The Moss Center (REUSE-A-PALOOZA)

El domingo, “Flamingo Flea” animará el mercado de Marina Village en Fort Lauderdale con productos artesanales, arte, decoración, música en vivo, un food hall playero y un bar-barco de dos pisos, todo en un entorno abierto y con entrada gratuita.

Naturaleza y resistencia en los Everglades

Para quienes prefieran la conexión con el entorno natural, la “Swamp Walk for Resistance” (Caminata por el pantano en señal de resistencia) ofrecerá un recorrido guiado por los Everglades, centrado en la identificación de plantas, relatos de la cultura local, avistamiento de aves y encuentros para la acción colectiva fuera del entorno digital.

Las actividades alternativas como 'Flamingo
Las actividades alternativas como 'Flamingo Flea' y la 'Swamp Walk for Resistance' refuerzan el compromiso de Miami con la cultura local, la diversidad y la acción comunitaria en febrero (@magicaguajiro)

Los organizadores explicaron: “Esta no es una protesta, ni una clase o entrenamiento. Es simplemente un modo de ocupar espacios que intentan excluirnos, alineándonos con los espíritus de esta Tierra para reforzar nuestros esfuerzos de resistencia”.

