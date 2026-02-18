Estados Unidos

El FBI recurre a la genealogía genética ante el caso de desaparición de Nancy Guthrie

Las fuerzas federales utilizan técnicas avanzadas y herramientas de compañías privadas para identificar al presunto responsable, frente a la falta de resultados en las bases de datos tradicionales y la presión nacional sobre la investigación

La desaparición de Nancy Guthrie
La desaparición de Nancy Guthrie moviliza a más de 400 investigadores en Arizona ante la preocupación nacional por su paradero. NBC/Today/Handout via REUTERS

Las autoridades de Arizona intensifican la búsqueda de Nancy Guthrie, una mujer de 84 años desaparecida, recurriendo a nuevas estrategias tras no obtener resultados en las bases de datos tradicionales de ADN.

Según informó Fox News, la cadena estadounidense reportó que el FBI decidió emplear genealogía genética para avanzar en la identificación del presunto responsable, tras analizar sin éxito la base de datos criminal nacional.

Despliegue de fuerzas en la búsqueda

El caso de Nancy Guthrie ha movilizado a más de cuatrocientos investigadores, una cifra inusual incluso para desapariciones en Estados Unidos. Fox News detalla que el despliegue responde en parte a la visibilidad del caso, dada la relación de la víctima con la periodista Savannah Guthrie y la atención directa del presidente estadounidense.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, aseguró al medio que su equipo no detendrá la investigación hasta dar con la víctima y su supuesto captor: “Sé que tengo un equipo que cada minuto del día está trabajando duro. No vamos a abandonar. Te encontraremos y encontraremos a Nancy”.

La apuesta por la genealogía genética

El FBI recurre a genealogía
El FBI recurre a genealogía genética tras no hallar coincidencias en las bases de datos tradicionales de ADN en el caso Guthrie. REUTERS/Rebecca Noble

La utilización de genealogía genética —incorporada tras el fracaso de los métodos convencionales de identificación de ADN— permite buscar posibles familiares del sospechoso mediante bases de datos públicas y privadas, ofreciendo una alternativa técnica cuando las aproximaciones tradicionales no arrojan coincidencias.

David Mittelman, director ejecutivo de la compañía estadounidense de análisis genético Othram, explicó a Fox News que este proceso brinda una vía para avanzar en investigaciones estancadas. “Cada vez que se prueba una muestra de ADN, queda menos material disponible para nuevos análisis y el ADN se degrada con el tiempo”, señaló el especialista.

El papel de compañías privadas

La participación de Othram ha sido determinante en casos previos, como la identificación del responsable en el asesinato de Rachel Morin en Maryland y la localización del presunto autor de los crímenes en Idaho.

La relación familiar entre Nancy
La relación familiar entre Nancy Guthrie y la periodista Savannah Guthrie amplifica la visibilidad mediática y política del caso. NBC/Today/Handout via REUTERS

No obstante, ni el FBI ni Othram confirmaron directamente su intervención en el caso Guthrie, de acuerdo con lo informado por Fox News.

Desafíos y recursos en la investigación

El proceso de investigación se complica por la falta de indicios concluyentes sobre el paradero de Nancy Guthrie. Aunque se hallaron muestras de sangre en la vivienda de la víctima, Josh Ritter, exfiscal y colaborador de Fox News, sostuvo que las pruebas recogidas no permiten asegurar que la mujer haya perdido la vida.

Expuso que la posibilidad de que la víctima sea liberada podría influir en la severidad de las penas para el responsable: “Si el responsable la entrega con vida, podría enfrentar cargos menos graves que en caso de homicidio”.

La investigación también enfrenta cuestionamientos sobre la magnitud de recursos asignados en comparación con otros casos de desapariciones en Estados Unidos. Ritter indicó que la movilización de cientos de agentes responde a la complejidad del caso y al interés nacional por la víctima, aunque reconoció que esta asignación no es habitual para todos los casos de secuestro.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los mensajes de rescate recibidos son auténticos y mantienen bajo reserva otros detalles relevantes de la investigación.

El sheriff Nanos reiteró el compromiso de su equipo y llamó públicamente a la persona implicada a liberar a Nancy Guthrie: “Solo déjala, llévala a un parque o a un hospital. Será mejor para ti en el largo plazo”.

