Tiroteo en la pista de hielo de Pawtucket: la policía confirmó la identidad del autor

Según las autoridades, el agresor se suicidó tras abrir fuego en medio de decenas de testigos

El incidente se registró durante un partido de escolar en el que participaban equipos de varias escuelas

La policía de Pawtucket, en el Estado de Rhode Island, identificó a Robert Dorgan, de 56 años, conocido también como Roberta Esposito, como el responsable del tiroteo que sacudió la pista de hielo Dennis M. Lynch durante un partido de hockey juvenil.

Mientras decenas de familias presenciaban el encuentro, Dorgan abrió fuego, provocando la muerte de dos adultos y dejando tres heridos graves antes de morir por una herida de arma de fuego autoinfligida.

Según la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, la rápida intervención de un espectador, cuya identidad permanece reservada, evitó que el número de víctimas aumentara.

Videos captados por asistentes muestran cómo, tras los primeros disparos, el caos se apoderó del recinto: jugadores y entrenadores se lanzaron al hielo en busca de refugio mientras la multitud intentaba evacuar apresuradamente las gradas.

Las primeras diligencias policiales revelaron que Dorgan asistió como espectador al partido, donde jugaba un familiar directo. Aunque las autoridades no han confirmado públicamente la relación exacta entre el agresor y las víctimas.

El perfil de Robert Dorgan, reconstruido a partir de documentos judiciales y registros policiales, da cuenta de años de conflictos familiares intensificados tras su transición de género.

En 2020, Dorgan denunció ante la policía de North Providence que su suegro lo había presionado para abandonar la vivienda familiar luego de que se sometiera a una cirugía de reasignación de género. Aunque el suegro fue acusado inicialmente, la fiscalía desestimó el caso poco después.

Los expedientes judiciales también reflejan un proceso de divorcio marcado por acusaciones de violencia intrafamiliar, diferencias irreconciliables y alegatos sobre trastornos de personalidad, además de disputas relacionadas con la transición de Dorgan. En ese contexto, el agresor residía en Jacksonville, Florida, y trabajaba como camionero.

Los antecedentes de Dorgan incluyen denuncias por agresión simple y alteración del orden público, principalmente en el ámbito familiar, aunque la mayoría de los cargos fueron finalmente desestimados.

Estos conflictos se extendieron durante varios años e involucraron a distintos miembros de la familia, lo que generó un ambiente de tensión crónica.

La policía investiga si la acumulación de estos episodios pudo haber influido en la decisión de Dorgan de atentar contra sus familiares en un espacio público y concurrido.

La masacre en la pista Dennis M. Lynch generó una ola de reacciones en Rhode Island y a nivel nacional. El gobernador Dan McKee expresó su pesar mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía, en el que lamentó:

“Nuestro estado vuelve a estar de luto. Como gobernador, padre y exentrenador, se me rompe el corazón por las víctimas, las familias, los estudiantes y todos los afectados por el devastador tiroteo en la Lynch Arena en Pawtucket”.

El gobernador recordó que el estado apenas se reponía de un tiroteo anterior, ocurrido dos meses antes en la Universidad Brown, donde murieron dos estudiantes y un profesor y otras nueve personas resultaron heridas.

Tras el ataque, la policía de Pawtucket desplegó un amplio operativo en la pista de hielo, acordonando el área y comenzando la recolección de pruebas materiales y testimonios.

(Con información de AP y Fox News)

