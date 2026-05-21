Mundo

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió un pedido para que impulse el desarme de Hamas con todos sus recursos

La iniciativa plantea que tanto el Movimiento de Resistencia Islámica como Israel deben cumplir los acuerdos fijados, sostener el alto el fuego y asegurar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

Guardar
Google icon
El Movimiento de Resistencia Islámica se negó a entregar las armas y mantener su control sobre Gaza (Reuters)
El Movimiento de Resistencia Islámica se negó a entregar las armas y mantener su control sobre Gaza (Reuters)

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió este jueves en Nueva York una petición directa para que utilice todas las herramientas disponibles y presione a Hamas para que entregue las armas. La solicitud se planteó durante una sesión en la que Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la situación en Gaza podía volverse irreversible si no se alcanzaba un acuerdo de desarme.

“Esta es una versión del futuro que israelíes, palestinos y toda la región deberían temer y por la que todos deberían movilizarse para evitar. El desarme será gradual, secuencial y con plazos definidos según un calendario acordado“, dijo Mladenov.

PUBLICIDAD

Mladenov sostuvo que el principal obstáculo para consolidar el alto el fuego fue la negativa de Hamas a aceptar un proceso de desarme verificado, a ceder el control coercitivo y a permitir una transición civil en Gaza. Señaló que la alternativa al deterioro consistió en abrir un nuevo comienzo para la población palestina, que afrontó condiciones desesperadas tras años de conflicto.

“Pido al Consejo que utilice todos los medios a su alcance para instar a Hamas a aceptar la hoja de ruta sin más demora, y a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del alto el fuego. La diplomacia debe continuar; no puede utilizarse como excusa para la dilación mientras dos millones de personas esperan en condiciones desesperadas”, declaró el alto representante.

PUBLICIDAD

Nickolay Mladenov pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que utilice todos sus recursos para presionar al Movimiento de Resistencia Islámica (Reuters)
Nickolay Mladenov pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que utilice todos sus recursos para presionar al Movimiento de Resistencia Islámica (Reuters)

La propuesta exigió tanto a Hamas como a Israel cumplir sus compromisos, incluido el respeto del alto el fuego y el flujo de ayuda humanitaria.

El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, defendió el plan integral para terminar la guerra y expresó la disposición de su delegación a cumplir con los compromisos asumidos, aunque pidió que todas las partes se rigieran por los mismos criterios.

“No escatimamos esfuerzos para cumplir con nuestras propias obligaciones y compromisos, pero es fundamental que todas las partes se rijan por los mismos criterios”, aseguró Mansour.

Por su parte, el representante adjunto de Israel, Jonathan Miller, condicionó el éxito de la reconstrucción al desarme total de Hamas y afirmó que la organización siguió fuertemente armada. Enumeró la posesión de cohetes, misiles antitanque, rifles automáticos y lanzagranadas como prueba de que el Movimiento de Resistencia Islámica no actuó como una entidad política, sino como una fuerza militar preparada para la próxima confrontación.

“La reconstrucción de Gaza no podrá tener éxito mientras las milicias sigan controlando las calles, y cualquier esfuerzo serio por instaurar la estabilidad y un gobierno civil, así como un futuro mejor para los palestinos, fracasará a menos que se desarme a Hamas y se ponga fin a su régimen de terror”, mencionó el israelí.

Jonathan Miller condicionó la reconstrucción de Gaza al desarme total del Movimiento de Resistencia Islámica (Reuters)
Jonathan Miller condicionó la reconstrucción de Gaza al desarme total del Movimiento de Resistencia Islámica (Reuters)

Los enfrentamientos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica continuaron durante los últimos días. El fin de semana pasado, el ejército israelí comunicó que abatió a Ezedin Al Hadad, jefe del brazo armado del grupo, en un ataque aéreo realizado en Gaza la noche anterior.

El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer (viernes), en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado”, indicaron las fuerzas israelíes.

Bajo este contexto, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, obedecerá todas las indicaciones que él le transmita en el marco del conflicto militar que mantienen ambos países contra el régimen de Irán.

“Hará todo lo que yo quiera que haga y, para mí, es un gran tipo. Es un gran tipo. No olviden que fue primer ministro en tiempo de guerra y, en mi opinión, en Israel no lo tratan como se merece”, mencionó Trump.

El Movimiento de Resistencia Islámica, al sostener su estructura militar y rechazar cualquier proceso de desarme, somete a la población de Gaza a un ciclo permanente de violencia y privaciones. Su decisión de mantener el control armado impide el avance hacia la paz y condena a millones de personas a vivir bajo el temor constante de nuevos enfrentamientos y en condiciones humanitarias extremas.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

HamasIsraelONUGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Vaticano se pronuncia sobre inteligencia artificial: León XIV presenta su primera encíclica sobre dignidad humana

El texto será presentado el lunes 25 de mayo ante líderes mundiales y especialistas en innovación, con la participación de figuras como Christopher Olah, cofundador de Anthropic, y teólogos de África y América Latina

El Vaticano se pronuncia sobre inteligencia artificial: León XIV presenta su primera encíclica sobre dignidad humana

Irán aseguró que habilitó el paso de otros 31 buques por el estrecho de Ormuz

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico presentó un mapa donde fijó su área de control en más de 22.000 kilómetros cuadrados, incluyendo zonas marítimas que llegan hasta aguas de Omán y Emiratos Árabes Unidos

Irán aseguró que habilitó el paso de otros 31 buques por el estrecho de Ormuz

Zelensky alertó a Bielorrusia que Ucrania responderá si permite un ataque ruso desde su territorio

“Las Fuerzas de Defensa ucranianas, las Fuerzas de Seguridad y nuestra inteligencia saben cuáles son las amenazas y cómo responder a ellas de forma justa, sin ninguna duda”, dijo el presidente ucraniano

Zelensky alertó a Bielorrusia que Ucrania responderá si permite un ataque ruso desde su territorio

El mercado petrolero retrocede en medio de especulaciones de un acuerdo para la paz en Medio Oriente

Las fluctuaciones en los valores de referencia reflejan la sensibilidad de los operadores ante informaciones que apuntan a gestiones multilaterales para aliviar la tensión en el Golfo Pérsico y restaurar la normalidad en los envíos

El mercado petrolero retrocede en medio de especulaciones de un acuerdo para la paz en Medio Oriente

Uno de los edificios educativos más altos del mundo: la historia del Main Building

Con 94 metros y 27 niveles, la edificación de la Universidad de Texas se consolidó como emblema urbano, superando al Capitolio estatal y reordenando la identidad visual universitaria

Uno de los edificios educativos más altos del mundo: la historia del Main Building
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

MML reconoce retrasos en trabajos en Campo de Marte que deterioran áreas verdes y decide resolver contrato con constructora

MML reconoce retrasos en trabajos en Campo de Marte que deterioran áreas verdes y decide resolver contrato con constructora

Sicarios asesinan a balazos Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura: su chofer y seguridad están graves

Resultados Super Astro Sol hoy 21 de mayo: verifique el signo ganador

Niño Costero provocará cambios durante el invierno en la costa: Lima y provincias enfrentarán calor y lloviznas inusuales

Visita exprés del SAT: Lo que debes saber en caso de recibir una inspección en tu domicilio o negocio

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia sobre la arena: El viaje en Florida que apagó la vida de una madre hondureña tras fatal accidente de tránsito

Tragedia sobre la arena: El viaje en Florida que apagó la vida de una madre hondureña tras fatal accidente de tránsito

Honduras: Dos proyectos de ley proponen salud mental y seguridad pagada en escuelas

Costa Rica descarta casos de Ébola y Salud llama a reforzar medidas preventivas

Un fármaco frenó el crecimiento de tumores en un experimento con ratones: qué dicen los expertos

La policía de Guatemala captura a ciudadano venezolano y español buscado por homicidio en España

ENTRETENIMIENTO

Mel Gibson revela la primera imagen de ‘La resurrección de Cristo’ y confirma la nueva fecha de estreno

Mel Gibson revela la primera imagen de ‘La resurrección de Cristo’ y confirma la nueva fecha de estreno

Así se hizo ‘Hell Grind’, la película creada con IA que desafía a Hollywood en Cannes

Provocó alarma entre las autoridades, fue prohibido en 5 países y aún genera debate: la historia de Mortal Kombat

El día que Ryan Gosling engordó 27 kilos para un papel y lo despidieron horas antes de empezar a rodar

La dolorosa carta de Kylie Minogue al bebé que nunca pudo tener: “Habría sido un milagro”