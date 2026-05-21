El Consejo de Seguridad de la ONU recibió un pedido para que impulse el desarme de Hamas con todos sus recursos

El Movimiento de Resistencia Islámica se negó a entregar las armas y mantener su control sobre Gaza (Reuters)

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió este jueves en Nueva York una petición directa para que utilice todas las herramientas disponibles y presione a Hamas para que entregue las armas. La solicitud se planteó durante una sesión en la que Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la situación en Gaza podía volverse irreversible si no se alcanzaba un acuerdo de desarme.

“Esta es una versión del futuro que israelíes, palestinos y toda la región deberían temer y por la que todos deberían movilizarse para evitar. El desarme será gradual, secuencial y con plazos definidos según un calendario acordado“, dijo Mladenov.

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Mladenov sostuvo que el principal obstáculo para consolidar el alto el fuego fue la negativa de Hamas a aceptar un proceso de desarme verificado, a ceder el control coercitivo y a permitir una transición civil en Gaza. Señaló que la alternativa al deterioro consistió en abrir un nuevo comienzo para la población palestina, que afrontó condiciones desesperadas tras años de conflicto.

“Pido al Consejo que utilice todos los medios a su alcance para instar a Hamas a aceptar la hoja de ruta sin más demora, y a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del alto el fuego. La diplomacia debe continuar; no puede utilizarse como excusa para la dilación mientras dos millones de personas esperan en condiciones desesperadas”, declaró el alto representante.

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Nickolay Mladenov pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que utilice todos sus recursos para presionar al Movimiento de Resistencia Islámica (Reuters)

La propuesta exigió tanto a Hamas como a Israel cumplir sus compromisos, incluido el respeto del alto el fuego y el flujo de ayuda humanitaria.

El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, defendió el plan integral para terminar la guerra y expresó la disposición de su delegación a cumplir con los compromisos asumidos, aunque pidió que todas las partes se rigieran por los mismos criterios.

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“No escatimamos esfuerzos para cumplir con nuestras propias obligaciones y compromisos, pero es fundamental que todas las partes se rijan por los mismos criterios”, aseguró Mansour.

Por su parte, el representante adjunto de Israel, Jonathan Miller, condicionó el éxito de la reconstrucción al desarme total de Hamas y afirmó que la organización siguió fuertemente armada. Enumeró la posesión de cohetes, misiles antitanque, rifles automáticos y lanzagranadas como prueba de que el Movimiento de Resistencia Islámica no actuó como una entidad política, sino como una fuerza militar preparada para la próxima confrontación.

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“La reconstrucción de Gaza no podrá tener éxito mientras las milicias sigan controlando las calles, y cualquier esfuerzo serio por instaurar la estabilidad y un gobierno civil, así como un futuro mejor para los palestinos, fracasará a menos que se desarme a Hamas y se ponga fin a su régimen de terror”, mencionó el israelí.

Jonathan Miller condicionó la reconstrucción de Gaza al desarme total del Movimiento de Resistencia Islámica (Reuters)

Los enfrentamientos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica continuaron durante los últimos días. El fin de semana pasado, el ejército israelí comunicó que abatió a Ezedin Al Hadad, jefe del brazo armado del grupo, en un ataque aéreo realizado en Gaza la noche anterior.

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“El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer (viernes), en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado”, indicaron las fuerzas israelíes.

Bajo este contexto, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, obedecerá todas las indicaciones que él le transmita en el marco del conflicto militar que mantienen ambos países contra el régimen de Irán.

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“Hará todo lo que yo quiera que haga y, para mí, es un gran tipo. Es un gran tipo. No olviden que fue primer ministro en tiempo de guerra y, en mi opinión, en Israel no lo tratan como se merece”, mencionó Trump.

El Movimiento de Resistencia Islámica, al sostener su estructura militar y rechazar cualquier proceso de desarme, somete a la población de Gaza a un ciclo permanente de violencia y privaciones. Su decisión de mantener el control armado impide el avance hacia la paz y condena a millones de personas a vivir bajo el temor constante de nuevos enfrentamientos y en condiciones humanitarias extremas.

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(Con información de AP)