Tiroteo en un estadio de hockey sobre hielo en Estados Unidos: al menos dos muertos

El incidente se registró durante un partido de escolar en el que participaban equipos de varias escuelas

Al menos tres personas, incluida una niña, murieron y otras tres permanecen hospitalizadas en estado crítico tras un tiroteo ocurrido la tarde del lunes en la pista de hielo cubierta Dennis M. Lynch Arena de Pawtucket, en el estado de Rhode Island. Según confirmó la jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, el atacante, quien también falleció, habría dirigido los disparos contra miembros de su propia familia, en lo que las autoridades describieron como un evento “dirigido” que probablemente se originó en una disputa familiar.

El tiroteo se desató poco después de las 15h, durante un partido escolar de hockey en el que participaban al menos cinco equipos de la zona. Una de las víctimas mortales es una niña, mientras que la identidad de las otras personas fallecidas no ha sido divulgada oficialmente. Goncalves informó que las tres personas heridas presentan heridas de bala y su estado es crítico.

El incidente generó escenas de pánico entre los jugadores y el público. Videos compartidos por testigos y periodistas deportivos muestran cómo, tras una ráfaga de aproximadamente 13 disparos captada por una transmisión en directo, espectadores y jugadores huyeron del recinto en busca de resguardo. Afuera, familias y deportistas permanecían conmocionados mientras abordaban autobuses para abandonar la zona, que fue acordonada por un fuerte dispositivo policial.

“Tras los disparos, mis compañeros y yo corrimos directamente al vestuario”, declaró a la cadena local de noticias WJAR un testigo que se encontraba en el hielo cuando se produjeron los disparos.

“Nos apretamos contra la puerta e intentamos mantenernos a salvo ahí dentro”.

Las autoridades confirmaron que el presunto tirador murió por una herida autoinfligida, de acuerdo con lo señalado por Goncalves y por el alcalde de East Providence, Bob DaSilva, quien expresó sus condolencias a través de redes sociales. El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó que mantiene contacto con el alcalde de Pawtucket, Donald Grebien, y que cuerpos estatales y locales colaboran en la investigación. El Buró Federal de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) y la Policía Estatal de Rhode Island participan en la recopilación de pruebas y en la reconstrucción de la secuencia de hechos.

Representantes de las escuelas participantes, como Joseph Soho, jefe de las escuelas públicas del norte de Providence, y superintendentes de equipos involucrados, confirmaron que todos los estudiantes presentes en el partido han sido localizados y se encuentran fuera de peligro. La policía continúa entrevistando a testigos y reconstruyendo el vínculo entre el agresor y las víctimas, sin que hasta el momento se haya confirmado si todas pertenecían al mismo núcleo familiar.

El suceso se produce apenas dos meses después de otro tiroteo registrado en la cercana Universidad de Brown, en Providence, donde un hombre de 48 años abrió fuego y mató a dos estudiantes, dejando nueve heridos. Según el Gun Violence Archive, se trata del 41º tiroteo masivo en Estados Unidos en los primeros 47 días del año.

En desarrollo

