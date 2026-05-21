El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su par polaco Karol Nawrocki en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia, una decisión que refuerza la presencia militar estadounidense en Europa del Este en medio de las tensiones dentro de la OTAN y de las diferencias con varios aliados europeos por la guerra con Irán.

El mandatario realizó el anuncio a través de Truth Social y vinculó directamente la medida a su relación con el presidente polaco Karol Nawrocki, dirigente nacionalista conservador respaldado públicamente por Trump durante la campaña electoral en Polonia.

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“Basado en la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de respaldar, y nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 tropas adicionales a Polonia”, escribió Trump.

La decisión representa un giro respecto a las señales enviadas recientemente por la Casa Blanca sobre una posible reducción de tropas estadounidenses en Europa. Apenas dos días antes, el vicepresidente JD Vance había confirmado que se encontraba demorado un despliegue militar previsto para territorio polaco.

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Durante los últimos meses, Washington revisó la distribución de sus fuerzas en Europa mientras Trump presionaba a los países de la OTAN para que asumieran un papel más amplio en materia de defensa y aumentaran el gasto militar.

Trump anunció el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia en medio de la tensión con la OTAN

El anuncio sobre Polonia llega además después de que Estados Unidos confirmara semanas atrás la retirada de 5.000 soldados estacionados en Alemania y la suspensión temporal de otro contingente que debía ser desplegado en territorio polaco.

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La presencia militar estadounidense en Polonia se convirtió en uno de los principales pilares de la estrategia de seguridad de Washington en Europa del Este, especialmente desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones regionales.

Trump mantiene desde hace años una relación política cercana con sectores conservadores polacos y había recibido a Nawrocki en la Casa Blanca durante la campaña presidencial del año pasado. Tras aquel encuentro, el entonces candidato polaco terminó imponiéndose frente al postulante respaldado por el primer ministro Donald Tusk y sectores proeuropeos.

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En septiembre, ambos volvieron a reunirse en Washington y Trump adelantó en ese momento que Estados Unidos evaluaba ampliar su presencia militar en territorio polaco.

La decisión anunciada este jueves también ocurre mientras la administración republicana endurece sus mensajes hacia varios socios europeos por su posición frente al conflicto con Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

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Banderas y carteles de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas, Bélgica, antes de una reunión de ministros de Exteriores (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

El aumento de tropas en Polonia es interpretado además como una señal de respaldo estratégico hacia uno de los gobiernos europeos más alineados con la política exterior de Trump dentro de la OTAN.

Rubio cuestionó a los aliados europeos por Irán

En paralelo al anuncio militar, el secretario de Estado Marco Rubio partió este jueves hacia la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN que se celebrará en Suecia y lanzó fuertes críticas contra varios países aliados por su postura frente a Irán.

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Antes de abordar su avión en Miami, Rubio aseguró que la administración Trump está “muy molesta” con algunos miembros de la alianza atlántica.

“El presidente está decepcionado porque todos dicen que Irán no puede tener un arma nuclear, pero se niegan a hacer algo”, declaró.

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El jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó especialmente a España por impedir el uso de bases militares en su territorio para operaciones de reabastecimiento vinculadas a la ofensiva militar contra Irán.

“La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder”, afirmó Rubio. Luego añadió: “Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN?”.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con periodistas antes de abordar su avión en la Base Aérea de Reserva de Homestead, en Florida (REUTERS)

Las declaraciones se producen antes de la reunión ministerial que tendrá lugar en Helsingborg, Suecia, donde los aliados debatirán el aumento del gasto militar y la reorganización del despliegue de tropas estadounidenses en Europa.

La cumbre también servirá como preparación para la reunión de líderes de la OTAN prevista para julio en Ankara, donde se discutirá el cumplimiento del objetivo de elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB acordado el año pasado.

(Con información de EFE y Reuters)