Video: así se ven las calles de Queens bajo el agua tras las fuertes tormentas en Nueva York

Las tormentas de la noche del miércoles provocaron inundaciones repentinas en Nueva York, con peatones cruzando zonas cubiertas de agua y vehículos circulando con dificultad mientras seguían activas alertas meteorológicas. (X: Marvin Gómez)

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocaron inundaciones repentinas en Nueva York a última hora del miércoles 20 de mayo y dejaron a conductores atrapados en autopistas y calles anegadas; algunos subieron al techo de sus autos para evitar el avance del agua. El episodio incluyó ráfagas de viento de 96 km/h y escenas de vehículos desplazados por la corriente en Queens.

La situación activó avisos por tormentas e inundaciones del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos para sectores de la ciudad y el área metropolitana. El fenómeno combinó lluvias intensas en lapsos cortos, un patrón que suele generar crecidas súbitas en zonas bajas y en corredores viales con drenaje limitado, especialmente en el este de Queens, cerca del límite con el condado de Nassau.

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En Bellerose se registraron 65 mm (2,57 pulgadas) de lluvia, según Christopher Tate, meteorólogo de Fox Weather, canal especializado en meteorología. También circularon imágenes de peatones camino al trabajo que quedaron expuestos a corrientes que les dificultaron avanzar y los hicieron perder el equilibrio en tramos con escurrimiento fuerte.

Cortes viales y conductores atrapados en Queens

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas causan inundaciones repentinas en Nueva York y dejan vehículos arrastrados en Queens (Captura de video)

El fenómeno afectó principalmente las arterias que canalizan el flujo de viajeros hacia Long Island y el norte de la ciudad. En Queens se cerraron tramos clave, incluida la I-495 a la altura de Fresh Meadows, además de carriles hacia el este de la Grand Central Parkway y la Cross-Island Expressway en Bellerose, según reportes de tránsito de la ciudad. La combinación de agua acumulada, visibilidad reducida y tránsito interrumpido elevó el riesgo de que vehículos quedaran inmovilizados en minutos.

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En la Jackie Robinson Parkway, varios conductores quedaron varados y subieron al techo de sus automóviles. “Fueron algunas de las peores inundaciones que he visto”. Así lo describió Charlton D’Souza, oriundo de Queens Village y fundador de Passengers United, organización de usuarios del transporte, quien filmó parte de su regreso a casa en autobús durante el temporal.

La escena se repitió en sectores residenciales y comerciales del distrito, donde el agua cubrió carriles completos y obligó a maniobras de emergencia para salir de calles en depresión. Las tormentas también derribaron árboles desde Staten Island hasta Brooklyn, mientras vecinos retiraron ramas y escombros para liberar veredas y accesos.

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Interrupciones en el subte y advertencias de seguridad

El subte sufre interrupciones por inundaciones: la línea E opera con demoras y la línea F queda parcialmente suspendida en Queens (CBS)

El temporal también afectó el transporte público. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó interrupciones por inundación en el subte: la línea E registró demoras y la línea F quedó parcialmente suspendida mientras cuadrillas retiraron agua en una estación de Queens. En eventos de este tipo, el ingreso de agua a estaciones y vías puede obligar a reducir frecuencias, cortar tramos o desviar trenes, con efectos en cadena en el resto de la red.

Además de los trastornos subterráneos, se sumaron demoras y desvíos en superficie: cuando las principales autopistas se cierran, el tránsito se vuelca a calles internas, las que suelen anegarse primero. Esto complica la circulación de autobuses y la respuesta de los servicios de emergencia, que deben elegir rutas alternativas y avanzar con cautela por el riesgo de pozos ocultos bajo el agua y alcantarillas desbordadas.

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Las autoridades recomendaron evitar cruzar calles anegadas y no ingresar con vehículos en zonas con agua acumulada, ya que la profundidad real no siempre es visible y la corriente puede desplazar un auto en pocos segundos.

Caída de temperatura en LaGuardia y JFK

El frente de tormenta dejó, además, un drástico descenso en las condiciones atmosféricas. En el aeropuerto de LaGuardia, la temperatura bajó 23 °C (de 34 a 21 °C, 93 a 70 °F) en poco más de dos horas, de acuerdo con registros aeroportuarios. En el JFK, el descenso se registró antes de la llegada de la lluvia por los vientos de media tarde.

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Ese tipo de cambio suele asociarse al ingreso de aire más frío detrás de la línea de tormentas y a ráfagas descendentes, un patrón compatible con episodios de lluvia intensa y viento. Hacia el final de la jornada, el foco de los operativos se concentró en despejar vías, recuperar el servicio en los puntos críticos del subte y monitorear áreas proclives a nuevas anegaciones si la actividad eléctrica y las precipitaciones se reactivaban durante la noche del miércoles.