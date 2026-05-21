El Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico ante las señales de distensión internacional

Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Nueva York, EEUU. 15 mayo 2026. REUTERS/Jeenah Moon

El S&P 500 cerró al alza el jueves tras una jornada marcada por la volatilidad, impulsado por las esperanzas de un acuerdo de paz en Oriente Medio y el alivio en los precios del petróleo. El índice sumó 11,54 puntos, un 0,16%, para situarse en 7.444,51 unidades, según datos preliminares de cierre recogidos por Reuters.

El Dow Jones Industrial Average avanzó 278,91 puntos, o un 0,56%, hasta los 50.288,26 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 25,82 puntos, equivalentes a un 0,09%, para cerrar en 26.296,18 unidades. El índice Russell 2000, que agrupa a las empresas de menor capitalización, lideró las subidas con un repunte del 0,9%, beneficiado por la caída de los rendimientos de los bonos.

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Los precios del crudo protagonizaron un giro abrupto que condicionó el ánimo de los mercados durante toda la jornada. El barril de Brent llegó a superar los USD 109 por la mañana antes de revertir todas sus ganancias y cerrar con una caída del 2,3%, hasta los USD 102,58, según los datos recogidos en los cables.

La incertidumbre gira en torno al cierre del estrecho de Ormuz, vía clave para el transporte de petróleo, que permanece bloqueada por el conflicto con Irán e impide que los petroleros salgan del Golfo Pérsico para abastecer a los mercados mundiales. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió a periodistas que un acuerdo diplomático sería inviable si Teherán implementaba un sistema de peaje en ese paso marítimo, aunque también señaló que las conversaciones habían arrojado algunas señales positivas.

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Las posturas entre Washington y Teherán permanecen distanciadas en materia nuclear. Reuters informó que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ordenó que las reservas de uranio del país, casi aptas para uso militar, no sean enviadas al exterior. El presidente Donald Trump respondió que Estados Unidos recuperará finalmente esas reservas de uranio altamente enriquecido.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años rozó el 4,63% durante la mañana antes de retroceder al 4,55% tras el giro a la baja del petróleo, frente al 4,67% registrado dos días antes. Los rendimientos elevados habían amenazado con frenar el crecimiento mundial y encarecer el crédito para empresas y hogares.

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El tipo hipotecario promedio a largo plazo en Estados Unidos ya había escalado hasta su nivel más alto desde el verano pasado como consecuencia de esa presión. La posible restricción del crédito también genera preocupación por su impacto en la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, un sector que ha sostenido buena parte del crecimiento económico reciente.

The German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt, Germany, May 19, 2026. REUTERS/staff

Las aerolíneas se contaron entre las mayores beneficiarias del retroceso del crudo: Southwest Airlines subió un 2,7% y American Airlines avanzó un 4,9%.

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Nvidia cedió un 1,8% pese a presentar beneficios e ingresos superiores a las estimaciones de los analistas para el último trimestre, y a proyectar ingresos para el trimestre en curso por encima de lo previsto. Jensen Huang, director ejecutivo de la compañía, afirmó que “la construcción de fábricas de inteligencia artificial —la mayor expansión de infraestructura en la historia humana— se está acelerando a una velocidad extraordinaria”.

Algunos analistas atribuyeron la caída a tomas de beneficios, dado que el valor había acumulado una subida cercana al 70% en el año previo, más del doble que el avance del 27% del S&P 500 en el mismo periodo. Además, el sector de la inteligencia artificial en su conjunto enfrenta críticas por sus elevadas valoraciones y por la circularidad de algunos modelos de negocio, ya que Nvidia ha adquirido participaciones en empresas que utilizan sus propios chips.

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Walmart se desplomó un 7,3% después de que el mayor minorista del mundo mantuviera sus objetivos anuales pero ofreciera previsiones de beneficios para el segundo trimestre por debajo de lo esperado, en un entorno de consumidores cada vez más cautelosos ante el encarecimiento de la vida. En el lado opuesto, Ralph Lauren se disparó un 13,9% tras publicar beneficios e ingresos trimestrales superiores a las estimaciones.

El número de trabajadores que solicitaron por primera vez el subsidio de desempleo descendió de forma inesperada la semana pasada, lo que apunta a una continua solidez del mercado laboral y da margen a la Reserva Federal para mantener su atención en los riesgos de inflación. La actividad manufacturera alcanzó en mayo su nivel más alto en cuatro años, con empresas que aumentaron existencias para protegerse de posibles escaseces y del alza de precios vinculada al conflicto en Oriente Medio.

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Una encuesta preliminar de S&P Global reveló que el crecimiento en el sector servicios se desaceleró ligeramente, aunque se mantuvo por encima de lo previsto en manufactura. Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, señaló que “el impacto económico dañino de la guerra en Oriente Medio se hace cada vez más evidente en las encuestas empresariales”.

En Asia, la bolsa de Corea del Sur lideró las subidas con un avance del 8,4% en el índice Kospi, impulsado por el sector tecnológico. Samsung Electronics subió un 8,5% tras alcanzar un acuerdo con su sindicato que evitó una huelga, mientras que SK Hynix, socio de Nvidia en el sector de chips, se disparó un 11,2%. El Nikkei 225 de Tokio ganó un 3,1%, mientras que los índices de Hong Kong y Shanghái retrocedieron un 1% y un 2%, respectivamente.

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(Con información de AP y Reuters)