Estados Unidos

La policía arrestó a un adolescente que corría hacia el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta

Las autoridades revisan si tenía como objetivo a miembros del Congreso y han solicitado videos del público para la investigación

Carter Camacho, de 18 años
Carter Camacho, de 18 años y procedente de Georgia, fue arrestado cerca del Capitolio tras portar una escopeta cargada (X-Twitter)

La Policía del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, arrestó el martes a un hombre de 18 años después de que corrió desde su vehículo hacia el lado oeste del edificio del Capitolio armado con una escopeta.

El jefe de policía del Capitolio, Michael Sullivan, dijo que el hombre, identificado como Carter Camacho de Smyrna, Georgia, fue arrestado después de que estacionó una camioneta Mercedes SUV cerca del Capitolio, salió y corrió “varios cientos de metros” hacia el edificio con una escopeta antes de que los oficiales lo interceptaran y le ordenaran que dejara el arma de fuego y se tirara al suelo.

El arma que llevaba Carter
El arma que llevaba Carter Camacho no estaba registrada ni tenía licencia (X-Twitter)

En una conferencia de prensa posterior al arresto, Sullivan declaró que Camacho llevaba chaleco táctico y guantes, además de casco de Kevlar y máscara de gas en el vehículo. La escopeta estaba cargada y tenía munición adicional, indicó el jefe.

Sullivan afirmó que se estaba investigando el motivo, incluyendo si el objetivo eran miembros del Congreso. El Congreso no está en sesión.

Sullivan dijo que el departamento tiene imágenes de video, pero pidió al público cualquier material que pudieran tener del incidente.

Michael Sullivan informó que el
Michael Sullivan informó que el sospechoso llevaba equipo táctico y munición adicional (Jerry Jackson/Baltimore Sun/TNS)

“¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiéramos tenido oficiales aquí?”, dijo el jefe, añadiendo que el departamento había realizado simulacros de tirador activo en casi el mismo lugar en los últimos meses.

Sullivan afirmó que Camacho no era conocido por las autoridades y lo describió como alguien que no residía en la zona. El jefe indicó que el vehículo no estaba registrado a nombre del sospechoso, quien tiene varias direcciones. Se encuentra detenido por actividades ilícitas y por portar un rifle sin licencia, un arma de fuego sin registrar y municiones sin registrar, según informó la Policía del Capitolio en un comunicado de prensa.

Un hombre armado intentó acercarse
Un hombre armado intentó acercarse al edificio del Capitolio en Washington, DC (Reuters)

Ha habido incidentes en el Capitolio en los últimos años, incluido un arresto por parte de la Policía del Capitolio en 2023, donde un hombre de Atlanta armado con un rifle fue visto en un parque cerca del Senado.

El arresto del martes se produce una semana antes del discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump ante el Congreso.

Donald Trump dará su discurso
Donald Trump dará su discurso del Estado de la Unión la próxima semana en el Capitolio (Foto AP/Evan Vucci)

Sullivan afirmó que el incidente no altera los planes de la agencia. “Nos tomamos el Estado de la Unión muy, muy en serio”, afirmó.

La delincuencia en Washington ha disminuido considerablemente en lo que va de 2026 en comparación con 2025, año en el que se registró una fuerte caída respecto al año anterior. Trump declaró el estado de emergencia en la ciudad en agosto pasado para combatir la delincuencia, lo que provocó el despliegue de más de 2000 miembros de la Guardia Nacional, así como de miles de agentes federales de la ley.

La presencia policial en Washington
La presencia policial en Washington se ha incrementado tras recientes incidentes (Reuters)

Los oficiales y agentes siguen desplegándose por toda la ciudad. La semana pasada, un hombre de Washington murió en un enfrentamiento con miembros del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Las autoridades informaron que los alguaciles respondían a una llamada sobre una persona que amenazaba con secuestrar y herir a alguien mientras portaba un arma. Activistas de Washington han pedido más transparencia en este incidente, que está siendo investigado por la Policía Metropolitana de la ciudad.

(AP)

