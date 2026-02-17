Estados Unidos atacó tres barcos sospechosos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental: 11 muertos

EEUU dice que hay 11 muertos en ataques contra supuestos barcos de narcotráfico

Los ataques estadounidenses mataron a 11 personas en tres supuestos barcos de tráfico de drogas en el Pacífico oriental y el mar Caribe, informó el ejército estadounidense el martes.

Los ataques del lunes por la noche mataron a cuatro en el primer buque en el Pacífico Oriental, cuatro en el segundo en el Pacífico Oriental y tres en el tercer buque en el Caribe. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", dijo el Mando Sur de EE. UU. en una publicación en X.

La publicación incluía vídeos de los ataques a las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron alcanzadas mientras la tercera cruzaba el agua a toda velocidad. Se podía ver a personas moviéndose en dos de los buques antes de los ataques.

Estados Unidos comenzó a atacar presuntos barcos de contrabando a principios de septiembre, matando a más de 140 personas y destruyendo decenas de embarcaciones desde entonces.

EEUU abatió tres lanchas narco (captura video)

La administración del presidente Donald Trump insiste en que está, en la práctica, en guerra con lo que llama “narcoterroristas” que operan en América Latina.

Pero no ha aportado pruebas definitivas de que los buques a los que ataca estén implicados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no suponen una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington ha desplegado una enorme fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado supuestos barcos de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo una incursión impactante para capturar al líder izquierdista venezolano Nicolás Maduro.

Pero la pieza central de la flotilla —el portaaviones USS Gerald R. Ford— ha sido enviada a Oriente Medio junto con varios destructores acompañantes, mientras Trump amenaza con una acción militar estadounidense contra Irán si no se alcanza un acuerdo nuclear.

Noticia en desarrollo....

(con información de AFP)