Estados Unidos

Estados Unidos atacó tres barcos sospechosos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental: 11 muertos

El ejército reportó operaciones nocturnas contra barcos presuntamente implicados en comercio ilegal de drogas. No hubo heridos entre las fuerzas del país norteamericano

Guardar
EEUU dice que hay 11 muertos en ataques contra supuestos barcos de narcotráfico

Los ataques estadounidenses mataron a 11 personas en tres supuestos barcos de tráfico de drogas en el Pacífico oriental y el mar Caribe, informó el ejército estadounidense el martes.

Los ataques del lunes por la noche mataron a cuatro en el primer buque en el Pacífico Oriental, cuatro en el segundo en el Pacífico Oriental y tres en el tercer buque en el Caribe. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", dijo el Mando Sur de EE. UU. en una publicación en X.

La publicación incluía vídeos de los ataques a las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron alcanzadas mientras la tercera cruzaba el agua a toda velocidad. Se podía ver a personas moviéndose en dos de los buques antes de los ataques.

Estados Unidos comenzó a atacar presuntos barcos de contrabando a principios de septiembre, matando a más de 140 personas y destruyendo decenas de embarcaciones desde entonces.

EEUU abatió tres lanchas narco
EEUU abatió tres lanchas narco (captura video)

La administración del presidente Donald Trump insiste en que está, en la práctica, en guerra con lo que llama “narcoterroristas” que operan en América Latina.

Pero no ha aportado pruebas definitivas de que los buques a los que ataca estén implicados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no suponen una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington ha desplegado una enorme fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado supuestos barcos de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo una incursión impactante para capturar al líder izquierdista venezolano Nicolás Maduro.

Pero la pieza central de la flotilla —el portaaviones USS Gerald R. Ford— ha sido enviada a Oriente Medio junto con varios destructores acompañantes, mientras Trump amenaza con una acción militar estadounidense contra Irán si no se alcanza un acuerdo nuclear.

Noticia en desarrollo....

(con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados Unidosataquenarcotráficobarcos

Últimas Noticias

Tiroteo en un estadio de hockey sobre hielo en Estados Unidos: al menos dos muertos

El incidente se registró durante un partido de escolar en el que participaban equipos de varias escuelas

Tiroteo en un estadio de

El mensaje de la presentadora Savannah Guthrie al secuestrador de su madre: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”

Un video publicado por la periodista estadounidense incluye un llamado dirigido a la persona responsable del rapto, ocurrido hace dos semanas en Tucson. El caso continúa bajo investigación de las autoridades locales y federales

El mensaje de la presentadora

Desde países hasta la NBA entera: Forbes reveló todo lo que Elon Musk podría comprar con su fortuna

El capital del fundador de Tesla y SpaceX equivale al valor de activos inmobiliarios estatales, autos nuevos anuales y grandes instituciones educativas, reflejando un alcance económico sin antecedentes

Desde países hasta la NBA

Las escuelas secundarias incorporan métodos prácticos de educación financiera en Estados Unidos

Un número creciente de instituciones educativas estadounidenses recurre a experiencias reales como inversiones y preparación de impuestos para que los jóvenes alumnos aprendan a tomar decisiones responsables sobre el manejo de recursos

Las escuelas secundarias incorporan métodos

El knockout de Marco Rubio en Munich

El secretario de Estado pronunció un discurso demoledor: cuestionó el multilateralismo, defendió la civilización occidental y exigió a Europa que asuma sus responsabilidades. Sin estridencias, con franqueza quirúrgica, se perfila como el doctrinario pragmático que el mundo necesitaba escuchar

El knockout de Marco Rubio

TECNO

Solo Leveling llega a Fortnite:

Solo Leveling llega a Fortnite: este es todo el contenido que estará en disponible

Konami deja fuera a Xbox Series X en el lanzamiento de Silent Hill Townfall; será exclusivo de PS5 y PC en su debut

El fin de las memorias USB: qué alternativas reemplazan a este formato de almacenamiento

Starlink tiene una nueva política de tarifas en 2026: así se puede bajar el precio del internet satelital

Conectar el televisor por medio de cable Ethernet o por WiFi: cuál es la mejor opción

ENTRETENIMIENTO

Jada Pinkett Smith va a

Jada Pinkett Smith va a la corte para frenar millonaria denuncia por amenazas

Kelly Osbourne genera preocupación por su extrema delgadez: “No es normal”

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin desmintió rumores de acoso escolar: “No soy ese tipo de persona”

Olivia Wilde restringe los comentarios en sus redes sociales tras promover un costoso escaneo corporal que promete “detectar el cáncer”

La increíble historia de Zoe Saldaña: millones en taquilla, sagas legendarias y un pedido de perdón

MUNDO

Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut

Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut contra los nuevos impuestos que elevan los precios del combustible

El régimen de Irán dijo que acordó con Estados Unidos las líneas generales para un posible pacto nuclear

Irán cerrará partes del estrecho de Ormuz en medio de maniobras militares

Comenzó en Ginebra un nuevo encuentro entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia para negociar un acuerdo de paz

La economía rusa ha entrado en la zona de muerte