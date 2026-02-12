El desierto más extremo de Estados Unidos vive un espectáculo natural que ocurre una vez por década

La superfloración de 2026 en el Parque Nacional del Valle de la Muerte transforma el desierto californiano con una explosión de flores silvestres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parque Nacional del Valle de la Muerte en California registra en 2026 una superfloración de flores silvestres sin precedentes en una década, fenómeno que impacta tanto a la biodiversidad local como a los visitantes y autoridades de conservación. El evento comenzó en febrero y se prevé que continúe hasta abril, según datos oficiales aportados por el Servicio de Parques Nacionales (NPS). Este episodio, considerado atípico por su magnitud y sincronización, transforma el paisaje del área más calurosa de Estados Unidos y moviliza a expertos, gestores y turistas.

De acuerdo con el NPS, la floración masiva responde a un incremento inusual de precipitaciones durante el último semestre, condición favorable que permitió la emergencia de especies como Desert Gold, Sand Verbena, Phacelia y Brown-eyed Primrose, en sectores como Badwater Road y Ashford Mill. El organismo señala que la última superfloración de este tipo se observó en 2016, mientras que los eventos previos datan de 2005 y 1998. El fenómeno actual se desarrolla en un contexto de lluvias superiores a la media y temperaturas templadas, factores clave para el ciclo reproductivo de estas plantas.

El Valle de la Muerte es conocido por su aridez extrema y temperaturas elevadas, pero en años excepcionales, las condiciones meteorológicas propician la aparición masiva y simultánea de flores silvestres. Estos episodios, denominados superfloraciones, requieren un patrón climático específico y se presentan en promedio una vez cada década, según registros del NPS. La actual floración moviliza recursos de monitoreo ambiental y genera expectativas turísticas y científicas por el alcance del fenómeno.

¿Cuándo se produce una superfloración en el Valle de la Muerte?

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, las superfloraciones sólo ocurren cuando confluyen lluvias abundantes en otoño e invierno, temperaturas suaves en primavera y ausencia de tormentas intensas que puedan arrastrar semillas. El NPS indica que “solo en condiciones perfectas el desierto se llena de un mar de flores doradas, moradas, rosas o blancas”. En 2026, la precipitación acumulada desde octubre de 2025 hasta febrero de 2026 alcanzó 6,2 centímetros (2,44 pulgadas), superando el promedio anual de 5,6 centímetros (2,2 pulgadas). Esta marca es determinante para el desarrollo de la floración observada.

Las zonas de baja altitud, como Badwater Road y Ashford Mill, fueron las primeras en mostrar brotes, confirma el NPS. El calendario oficial prevé que las flores en zonas bajas continúen hasta marzo, mientras que en áreas de mayor altitud la floración se extenderá hasta junio. “Esperamos un buen año de floración. Se han avistado brotes en muchas zonas del parque, incluyendo arroyos y laderas”, precisa el organismo.

El aumento inusual de precipitaciones y las temperaturas suaves impulsan una floración masiva nunca vista en la última década en California. (AP Foto/John Locher, archivo)

¿Qué especies destacan durante la superfloración de 2026?

La superfloración de 2026 se caracteriza por la presencia dominante de:

Desert Gold (Geraea canescens)

Sand Verbena (Abronia villosa)

Phacelia (Phacelia crenulata)

Brown-eyed Primrose (Chylismia claviformis)

Estas especies, documentadas por el NPS en su reporte oficial, han sido protagonistas también en las superfloraciones previas. Los registros indican que durante los años 2016, 2005 y 1998, estas flores cubrieron sectores amplios del parque, transformando áreas tradicionalmente áridas en paisajes coloridos.

El NPS enfatiza la importancia de no recolectar flores, para que las semillas puedan regenerar el suelo y garantizar la continuidad del ciclo biológico. Los visitantes reciben la recomendación de observar sin interferir en el entorno y permanecer en los trayectos designados.

¿Por qué es relevante la superfloración para el ecosistema y el turismo?

El fenómeno de la superfloración genera un impacto directo en la biodiversidad local y en la economía de las comunidades cercanas al Valle de la Muerte. El incremento de visitantes que buscan documentar y disfrutar del espectáculo floral implica una presión adicional sobre la infraestructura y los recursos del parque. El NPS refuerza medidas de protección y campañas informativas para preservar el ecosistema.

En años anteriores, la afluencia de turistas durante las superfloraciones duplicó la cifra habitual para la temporada, según datos históricos del NPS. La autoridad advierte sobre la necesidad de gestionar adecuadamente el flujo de personas para evitar deterioros en el entorno y garantizar la conservación de especies sensibles.

Extenso paisaje desértico se transforma por la aparición de flores Desert Gold y Sand Verbena tras las lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo fue la última superfloración reconocida?

El Servicio de Parques Nacionales confirmó que la última superfloración registrada en el Valle de la Muerte tuvo lugar en 2016, tras lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Los años 2005 y 1998 también figuran como hitos en la cronología de estos eventos raros. El registro de superfloraciones permite a los científicos analizar patrones climáticos y su impacto en la flora del desierto.

La comparación de las precipitaciones de 2026 con las de años previos muestra un patrón de lluvias inusuales, que supera la media histórica y coincide con los valores observados en los años de mayor floración. El NPS mantiene en línea reportes actualizados para informar sobre la evolución del fenómeno.

El Servicio de Parques Nacionales refuerza campañas de protección y advierte sobre la importancia de no recolectar flores para preservar el ciclo biológico. (AP Foto/Ty ONeil)

¿Qué medidas implementa el NPS ante el aumento de visitantes?

El Servicio de Parques Nacionales implementa controles de acceso adicionales y refuerza la señalización en senderos y áreas sensibles. El organismo publica actualizaciones periódicas sobre el estado de las flores y las mejores rutas para observar sin dañar el hábitat. Además, recuerda la prohibición de recolectar plantas y la importancia de respetar las normativas de conservación.

La autoridad llama a los visitantes a planificar su recorrido consultando los partes oficiales y a contribuir con la protección del entorno mediante el cumplimiento de las medidas establecidas. El NPS informa que las campañas de educación ambiental han aumentado para sensibilizar sobre la trascendencia ecológica de la superfloración.

¿Cómo afecta la superfloración al ciclo natural del desierto?

La floración masiva no solo transforma el paisaje, sino que también favorece la reproducción de numerosas especies de insectos polinizadores y pequeños animales que dependen de las flores para su alimentación. Según el NPS, este ciclo singular marca un periodo de renovación para la biodiversidad del parque, permitiendo que las semillas se dispersen y el suelo recupere nutrientes esenciales.

El fenómeno también sirve de referencia para investigaciones científicas sobre el cambio climático y la resiliencia de especies adaptadas a condiciones extremas. La información recabada durante la superfloración contribuye al monitoreo de largo plazo y a la gestión de áreas protegidas en entornos desérticos.

¿Qué se espera para las próximas semanas y meses?

Las previsiones oficiales señalan que la floración continuará expandiéndose durante marzo y abril, con picos de intensidad hacia mediados de primavera. El NPS prevé que la cobertura floral pueda alcanzar valores similares o superiores a los de 2016, dependiendo de la persistencia de las condiciones climáticas favorables.

La autoridad recomienda a quienes deseen visitar el Valle de la Muerte mantenerse informados a través de los canales institucionales y respetar las indicaciones de conservación. El impacto de la superfloración se extiende más allá del atractivo visual, ya que determina la dinámica ecológica del parque y su capacidad de adaptación frente a variaciones ambientales.