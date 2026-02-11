Estados Unidos

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

La medida alcanza a modelos recientes tras detectarse una falla en el sistema eléctrico de cierre trasero, según informó la compañía y confirmó la autoridad de seguridad vial

Toyota anuncia el retiro de
Toyota anuncia el retiro de 141.000 vehículos Prius y Prius Prime en Estados Unidos por un defecto en las puertas traseras. (REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Toyota Motor Corporation anunció el retiro de aproximadamente 141.000 vehículos Prius y Prius Prime en Estados Unidos después de detectar un defecto que puede provocar la apertura inesperada de las puertas traseras durante la marcha. El retiro afecta a unidades de los modelos 2023 a 2026, y la medida se da a conocer tras la confirmación del problema por parte del fabricante y una comunicación oficial con el Departamento de Transporte estadounidense. La decisión tiene impacto directo para conductores y pasajeros, especialmente quienes utilizan las plazas traseras, por los riesgos asociados a la seguridad vial.

De acuerdo con la información publicada por Fox Business y confirmada en el sitio oficial de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), el defecto se origina en el sistema eléctrico de cierre de las puertas traseras. El inconveniente puede presentarse si penetra agua en el interruptor correspondiente, lo que podría generar un cortocircuito y permitir que la puerta se destrabe y se abra durante el desplazamiento del vehículo. El informe añade que Toyota no tiene constancia de accidentes ni lesiones relacionadas con esta falla en territorio estadounidense.

El antecedente inmediato de este tipo de anuncios se remonta a otras campañas de retiro implementadas por fabricantes automovilísticos, en un contexto de especial vigilancia de las autoridades de seguridad vial estadounidenses. La NHTSA mantiene supervisión constante sobre incidentes reportados y respuestas de los fabricantes ante posibles defectos de producción. El nuevo retiro de Toyota se suma a recientes llamados a revisión de otras marcas, colocando bajo la lupa las medidas preventivas y correctivas implementadas en la industria automotriz.

¿Qué modelos de Toyota están afectados por el retiro?

Según la nota oficial publicada por Toyota Motor Corporation y corroborada por la página de la NHTSA, los vehículos incluidos en el retiro corresponden a las siguientes gamas y años:

  • Toyota Prius: Modelos fabricados entre 2023 y 2026.
  • Toyota Prius Prime: Unidades de los años 2023 y 2024.
  • Toyota Prius Plug-In Hybrid: Vehículos correspondientes a los años 2025 y 2026.

La compañía especificó que la medida afecta exclusivamente a los vehículos comercializados en Estados Unidos. Los dueños pueden consultar si su automóvil está incluido en el retiro accediendo a los portales oficiales de la marca o de la NHTSA, mediante el número de identificación vehicular (VIN) o la matrícula. Esta información fue confirmada por Fox Business y reiterada por medios especializados como Car and Driver y Consumer Reports.

El fallo detectado en los
El fallo detectado en los modelos Prius afecta el sistema eléctrico del cierre de puertas traseras, lo que podría permitir su apertura durante la marcha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el defecto detectado y cómo se identificó?

El problema se localiza en el interruptor eléctrico del sistema de cierre de las puertas traseras, que puede fallar si entra agua, provocando un cortocircuito. Bajo determinadas condiciones, la puerta trasera podría destrabarse y abrirse mientras el vehículo está en movimiento. Toyota Motor Corporation explicó que, en caso de que el interruptor se active de manera imprevista durante la conducción, el tablero del vehículo puede mostrar una advertencia y emitir un sonido de alerta para el conductor.

La empresa informó que la anomalía se identificó tras un reporte de incidente fuera de Estados Unidos y posteriores pruebas internas. Según la declaración recogida por Fox Business y confirmada en el comunicado oficial de Toyota, “actualmente no hay registros de accidentes ni de personas lesionadas en Estados Unidos vinculados a este defecto”.

¿Cómo será la reparación y qué opciones tienen los propietarios?

La reparación será gratuita para los dueños de los vehículos afectados. El procedimiento consiste en modificar los circuitos eléctricos de los interruptores de las puertas traseras, con el objetivo de evitar que el interruptor cause la apertura de la puerta incluso si se produce un cortocircuito.

Toyota Motor Corporation notificará oficialmente a los propietarios alcanzados por este retiro a partir de finales de marzo de 2026. Para obtener información anticipada, los usuarios pueden ingresar su VIN en el sitio web de Toyota (toyota.com/recall) o en la página de la NHTSA (nhtsa.gov/recalls). Esta información fue detallada por Fox Business y confirmada en el comunicado de prensa de la automotriz japonesa.

La alerta fue confirmada por
La alerta fue confirmada por la NHTSA tras informes de un posible cortocircuito en el interruptor de las puertas causados por la entrada de agua. (REUTERS/Willy Kurniawan)

¿Existen antecedentes de este tipo de retiros en la industria?

El retiro anunciado por Toyota se inscribe en una serie de campañas preventivas desarrolladas por diversos fabricantes automotrices en Estados Unidos. La NHTSA supervisa y publica regularmente llamados a revisión para distintos modelos, incluyendo incidentes reportados por usuarios, investigaciones propias y respuestas de las compañías. En semanas recientes, otros fabricantes como BMW han implementado retiros debido a riesgos en sistemas de encendido o componentes electrónicos, según información publicada por Car and Driver.

¿Qué respuesta han dado las autoridades y la empresa?

La NHTSA incluyó el retiro de los modelos Prius y Prius Prime de Toyota en su base pública de datos y ha solicitado a los propietarios que consulten el estatus de su vehículo. Por su parte, Toyota Motor Corporation se comprometió a realizar las reparaciones necesarias y a informar puntualmente a los usuarios afectados. Según la declaración oficial de la empresa, “la seguridad de nuestros clientes es prioritaria, por lo que la reparación se realizará sin costo alguno para los propietarios”.

Fox Business informó que este tipo de retiros forma parte de la política de control y monitoreo permanente aplicada tanto por los fabricantes como por las autoridades estadounidenses, cuyos procedimientos contemplan la notificación masiva y la ejecución de reparaciones preventivas en los concesionarios autorizados.

Hasta el momento, Toyota no
Hasta el momento, Toyota no registra accidentes ni lesiones en Estados Unidos asociados a este defecto en los Prius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta la medida a los conductores y qué deben hacer quienes tienen un vehículo involucrado?

Todos los dueños de Toyota Prius y Prius Prime de los modelos incluidos en el retiro deben verificar si su unidad está afectada ingresando el VIN en los sitios web oficiales. La revisión y eventual reparación no implica costo alguno y puede solicitarse en cualquier concesionario oficial de la marca. La notificación formal llegará a los propietarios en marzo de 2026, aunque la consulta puede realizarse de inmediato.

La campaña de retiro busca garantizar la integridad de los ocupantes, especialmente quienes viajan en las plazas traseras, donde el riesgo de apertura accidental de puertas podría ser mayor. El seguimiento y la resolución de este tipo de incidentes forman parte de los procedimientos de seguridad estándar en la industria.

El proceso de reparación, la comunicación con los propietarios y la supervisión de la NHTSA permiten anticipar una cobertura integral del problema, en línea con la normativa vigente para la protección de los consumidores en Estados Unidos.

