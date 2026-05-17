La hija de Eddie Murphy reveló la regla de oro del actor sobre cuándo sus hijos pueden seguir sus pasos

Bella Murphy expuso la estricta regla de Eddie Murphy sobre trabajar en la industria del entretenimiento antes de los 18 años (Instagram/@bellamurphy._/REUTERS)

La actriz Bella Murphy reveló que su padre, Eddie Murphy, impuso una regla estricta en su hogar: ninguno de sus hijos puede trabajar en la industria del entretenimiento antes de cumplir los 18 años, una decisión que ella misma terminó por agradecer.

Bella, quien tiene un papel en la reciente película de Netflix Compañeras de cuarto junto a Sadie Sandler y Chloe East, habló sobre sus aspiraciones artísticas desde la infancia en una entrevista con la revista People.

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“Siempre le preguntaba a mi papá: ‘¿Puedo ser extra en esta película, por favor?’”, recordó la joven de 24 años. “Él siempre decía que no”.

La razón, según explicó Bella, era una norma que rige en la familia desde hace años. “Tenemos una regla de que no podemos actuar ni trabajar en esta industria hasta los 18 años”, señaló.

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Y añadió en su declaración: “Él realmente quería que yo tuviera una infancia normal, y se lo agradezco mucho”.

La actriz celebró su reciente papel en la película de Netflix "Compañeras de cuarto" junto a Sadie Sandler y Chloe East, con el apoyo total de su familia (Netflix)

Paradójicamente, esa prohibición terminó por intensificar su vocación. “Eso me hizo obsesionarme aún más, porque pensaba: ‘No puedo hacerlo ahora, así que cuando pueda, quiero estar lo más preparada posible’”, contó a la revista.

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“Decía: ‘Es el trabajo más genial que existe. Quiero hacer eso’”. Bella aseguró que a los 9 años ya tenía clara su vocación y que antes de cumplir los 10 había tomado la decisión de dedicarse a la actuación.

También señaló a su hermana mayor, Bria, como una de sus principales influencias.

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“Ella quería ser actriz antes que yo, y yo hacía lo de la hermana menor: ‘Te voy a copiar’”, explicó. “Y funcionó. Era lo que yo realmente quería hacer”.

Bella es la hija menor de Eddie Murphy con su exesposa, Nicole Mitchell. Hizo su debut en pantalla en Un príncipe en Nueva York 2 en 2021, aunque en ese caso rompió la regla familiar: tenía 17 años cuando participó en el filme, en el que interpretó a la hija del personaje de su padre, Akeem.

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La joven agradeció que su padre priorizara que sus hijos tuvieran una infancia normal fuera del ambiente de Hollywood (Instagram/@bellamurphy._)

El propio Murphy aclaró en ese momento que no utilizó su influencia para garantizarle el papel. “Tuvo que hacer una audición con Craig Brewer, el director", dijo en Good Morning America en 2021.

Y aclaró: “No estaba metiendo a mi hija en la película a la fuerza. Ella tenía que ser capaz de lograrlo. De lo contrario, no habría conseguido el papel”.

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Tras ese debut, Bella Murphy participó en un episodio de Dollface en 2022 y en la película Fairyland en 2023, antes de ser convocada para Compañeras de cuarto, producida por Adam Sandler.

La estrella contó a People que toda su familia celebró la noticia. “Todos estaban muy orgullosos, muy felices y emocionados por mí”, expresó. “Somos fanáticos de las películas de Adam Sandler, así que fueron mis animadores número uno".

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Eddie Murphy enfatizó que su hija Bella consiguió su primer papel en el cine tras una audición con un director, sin influencias familiares (Grosby Group)

Eddie Murphy y su experiencia como padre de diez hijos

En noviembre de 2025, Eddie Murphy se refirió a su vida familiar y a lo que significa ser padre de diez hijos, cuyas edades van de los 6 a los 36 años.

“Nunca supe que tendría diez hijos, pero ahora es lo mejor que me ha pasado. Si puedes mantener a tantos hijos, deberías tener tantos como puedas permitirte. Eso es divertido”, afirmó el actor en conversación con People.

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Al ser consultado sobre cómo llegó a conformar una familia tan numerosa, respondió con simpleza: “Simplemente sucedió”.

Murphy tuvo cinco hijos con su primera esposa, Nicole Mitchell, tres más de otras relaciones y dos con su actual pareja, Paige Butcher.

Sobre la calidad humana de sus hijos, señaló: “Mis hijos son personas decentes. No tengo ninguno malo, y me gustaría pensar que algo de eso viene de mí”.

El actor relató su experiencia como padre de diez hijos y destacó la importancia de la formación familiar tras la pérdida de su propio padre (Instagram/Bria Murphy)

El artista de Hollywood también habló del impacto que tuvo en su vida la muerte de su padre, Charles, asesinado cuando él era niño. “Estoy seguro de que me afectó de diferentes formas. Hubo mucho trauma, y eso nos moldea”, relató.

En ese sentido, destacó el papel que jugó su padrastro, Vernon Lynch Sr., en su formación. “Mi madre se casó con un hombre sólido, que me inculcó todo lo correcto. Eso es crucial. Hace una enorme diferencia”.