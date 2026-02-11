Mark Zuckerberg se mudaría a Miami tras adquirir una lujosa mansión en Indian Creek

Mark Zuckerberg adquiere una mansión de lujo frente al mar en Indian Creek, Miami, por un precio estimado de hasta USD 200 millones (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y su esposa Priscilla Chan habrían comprado una mansión frente al mar en Indian Creek, el barrio privado apodado el “Bunker de los multimillonarios” en Miami, por un precio estimado que se sitúa entre USD 150 millones y USD 200 millones, aunque ninguna de las partes confirmó oficialmente la cifra.

Esta operación convierte a Zuckerberg en uno de los empresarios tecnológicos de California que buscan inmuebles de alto lujo en Florida, ante la expectativa de un nuevo impuesto al patrimonio estatal, según informaron The Wall Street Journal y New York Post.

Una compra estratégica y el auge de la isla privada

La compra, revelada inicialmente por The Wall Street Journal, se realizó fuera del mercado público y el vendedor es una sociedad vinculada a Peter Cancro, fundador de la cadena Jersey Mike’s Subs.

Fuentes citadas por ambos medios indicaron que la mansión ocupa casi una hectárea sobre la bahía de Biscayne, e incluye varios muelles privados, acceso directo para embarcaciones y se encuentra en la etapa final de construcción. El traslado de Zuckerberg a la residencia estaría planificado para abril de 2026.

El traslado de ejecutivos tecnológicos a Miami impulsa la demanda de mansiones de alto nivel en enclaves exclusivos del sur de Florida (Credito:Google Earth)

Imágenes aéreas revisadas por New York Post muestran una residencia principal de nueva edificación, con caminos flanqueados por palmeras y zonas de jardín en desarrollo. Algunas áreas del terreno aún esperan la instalación de césped y los interiores no están totalmente terminados.

Los techos, terrazas y senderos principales ya lucen finalizados, aunque el inmueble todavía no dispone de mobiliario ni amenidades exteriores completas. Los detalles arquitectónicos revelados destacan terrazas panorámicas, una pileta junto al mar y vegetación ornamental, enmarcadas por muros de protección marinos, campos de golf y zonas verdes.

Indian Creek: el refugio de las grandes fortunas tecnológicas

Indian Creek es una isla artificial privada, rodeada de agua y famosa por su nivel de privacidad y seguridad. Entre los residentes se encuentran figuras como Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Tom Brady, David y Victoria Beckham, así como el empresario Norman Braman y su esposa Irma, quienes serán vecinos directos de Zuckerberg. Contactada por The Wall Street Journal, Irma Braman, residente del lugar, expresó: “Nos alegra tener a Zuckerberg como vecino”, y precisó que el empresario les comunicó su mudanza para abril.

El atractivo de Indian Creek radica en su privacidad, seguridad y acceso restringido, convirtiéndose en refugio de las grandes fortunas tecnológicas (Credito:Google Earth)

La isla conecta con Miami Beach y el continente mediante puentes y calzadas de acceso restringido. En total, alberga alrededor de 40 residencias y ha experimentado un auge significativo de adquisiciones por parte de millonarios tecnológicos. Otras mansiones de reciente construcción han alcanzado valores de hasta USD 200 millones, reflejando el dinamismo actual del mercado de alto lujo en Miami.

Razones fiscales y tendencia en el sector tecnológico

Agentes inmobiliarios consultados explicaron que el atractivo de Miami para los grandes patrimonios de California se ha intensificado tras la propuesta legislativa de un impuesto al patrimonio estatal. El proyecto plantea una tasa del 5% para fortunas elevadas, con efectos retroactivos desde enero de 2026.

Esta situación generó una carrera entre empresarios y abogados para formalizar ventas antes de la posible entrada en vigor del gravamen. “La propuesta de impuesto en California está ahuyentando a muchas personas”, afirmó el corredor inmobiliario Danny Hertzberg, quien añadió que agentes y abogados han trabajado “sin descanso” para concretar ventas de propiedades premium a compradores procedentes de California.

La compra de la mansión de Zuckerberg se realizó fuera del mercado público y proviene de una sociedad asociada al empresario Peter Cancro (REUTERS/Manuel Orbegozo)

El régimen fiscal favorable de Florida, donde no existe impuesto estatal sobre la renta, representa un ahorro significativo para empresarios como Zuckerberg o Bezos. Según abogados citados por The Wall Street Journal, la demanda de servicios legales fue tan intensa que algunos despachos se vieron obligados a rechazar nuevas escrituras a finales de 2023, incapaces de atenderlas ante posibles cambios tributarios.

La tendencia de mudanza y adquisición de mansiones de lujo se extiende a otras figuras emblemáticas del sector tecnológico. Los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, han realizado compras recientes en Miami por valores de USD 188 millones y USD 50 millones respectivamente, según datos de los mismos medios. Este movimiento elevó el mercado inmobiliario de lujo a niveles superiores a los registrados durante la pandemia, impulsando la demanda y el precio de residencias de alto perfil.

Mientras se formaliza la llegada de Zuckerberg y continúa la transformación urbana de Indian Creek, la isla refuerza su posición como destino predilecto de la élite económica mundial. La construcción de nuevas mansiones y la oferta de propiedades por cifras récord sitúan a Miami como uno de los principales polos de atracción para grandes fortunas en busca de privacidad y ventajas fiscales en Estados Unidos.