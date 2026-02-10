Miles de personas en EEUU recibieron alertas para quedarse en casa en tres estados por mala calidad del aire

Miles de habitantes en Alaska, Pensilvania y Alabama reciben la orden de permanecer bajo techo por altos niveles de partículas PM2.5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas en comunidades de Alaska, Pensilvania y Alabama recibieron la instrucción de permanecer bajo techo, tras detectarse niveles de contaminación atmosférica por partículas PM2.5 clasificados como no saludables, según los sistemas de monitoreo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las advertencias afectan principalmente a personas con afecciones respiratorias, adultos mayores y niños, e implican restricciones en actividades al aire libre.

La alerta fue confirmada por los portales oficiales AirNow de la EPA y por el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania (DEP), que identificaron zonas específicas bajo riesgo de exposición elevada a partículas finas. Entre las áreas señaladas se encuentran la ciudad de Fairbanks en Alaska, la región de Liberty-Clairton y el valle de Susquehanna en Pensilvania, así como sectores de Alabama próximos a la autopista interestatal 65. Las autoridades recomendaron reducir la exposición y tomar precauciones para evitar complicaciones de salud.

Estos episodios de contaminación atmosférica se presentan en un contexto de monitoreo permanente, con sistemas de alerta que permiten la identificación temprana de riesgos para la salud. El índice de calidad del aire (AQI), utilizado por la EPA, categoriza los niveles de contaminación, facilitando la comunicación de medidas preventivas y la coordinación de respuestas estatales y locales.

¿Por qué se emitieron alertas de calidad del aire en Alaska, Pensilvania y Alabama?

El martes 10 de febrero, los sistemas de monitoreo de la EPA y el NWS detectaron concentraciones de partículas PM2.5 por encima de los umbrales considerados seguros en varias regiones de los Estados Unidos. De acuerdo con los reportes publicados en AirNow.gov, la ciudad de Fairbanks en Alaska, la zona de Liberty-Clairton y el valle de Susquehanna en Pensilvania, junto con áreas de Alabama como Decatur y Cullman, presentaron valores del índice AQI en las categorías naranja (“no saludable para grupos sensibles”) y roja (“no saludable”).

Según la EPA, la categoría naranja implica un riesgo para personas con enfermedades pulmonares o cardíacas, adultos mayores y niños, mientras que la alerta roja extiende la recomendación de precaución a toda la población. Esta clasificación se basa en la medición horaria y diaria de contaminantes atmosféricos, principalmente partículas en suspensión de tamaño igual o inferior a 2,5 micrómetros.

La EPA y el Servicio Meteorológico Nacional emiten alerta por contaminación atmosférica que afecta especialmente a personas con afecciones respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son las partículas PM2.5 y cómo afectan la salud?

Las partículas PM2.5 son contaminantes atmosféricos de diámetro menor a 2,5 micrómetros, capaces de penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. La EPA advierte que la exposición a estos contaminantes puede provocar síntomas respiratorios, agravar enfermedades preexistentes y aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares.

“La calidad del aire se considera ‘no saludable para grupos sensibles’ cuando el índice AQI oscila entre 101 y 150, y ‘no saludable’ cuando se sitúa entre 151 y 200”, detalla la información técnica de la EPA. Las fuentes de PM2.5 incluyen emisiones de vehículos, plantas industriales, incendios y polvo de caminos sin pavimentar.

¿Cuáles son las zonas afectadas y qué medidas se recomiendan?

El Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania (DEP) emitió una alerta “Code Orange Air Quality Action Day” para la región de Liberty-Clairton y los condados de Dauphin, Cumberland, Lebanon, Lancaster y York, indicando condiciones propicias para la acumulación de partículas finas. Según el comunicado del DEP, se recomendó a personas con asma o enfermedades cardíacas “limitar el tiempo al aire libre y mantener consigo sus medicamentos de acción rápida”.

En Fairbanks, Alaska, el sistema AirNow de la EPA reflejó niveles de contaminación que motivaron la recomendación de restringir las actividades físicas al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes.

La advertencia para áreas de Alabama como Decatur y Cullman fue publicada en el mapa interactivo de la EPA, que muestra en tiempo real los niveles de contaminación atmosférica. La recomendación institucional consiste en evitar esfuerzos físicos prolongados al aire libre y en permanecer en espacios cerrados mientras persistan los valores elevados de PM2.5.

Zonas como Fairbanks, Liberty-Clairton, el valle de Susquehanna y sectores de Alabama superan límites seguros establecidos por el índice AQI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se mide la calidad del aire en Estados Unidos?

La EPA utiliza el Índice de Calidad del Aire (AQI) para comunicar el nivel de riesgo asociado a los principales contaminantes atmosféricos. El AQI divide la calidad del aire en seis categorías, cada una con recomendaciones específicas:

Bueno (verde, 0–50): Riesgo bajo para toda la población.

Moderado (amarillo, 51–100): Riesgo para personas muy sensibles.

No saludable para grupos sensibles (naranja, 101–150): Riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

No saludable (rojo, 151–200): Riesgo para toda la población, con efectos más severos en grupos vulnerables.

Muy no saludable (púrpura, 201–300): Riesgo elevado de efectos graves.

Peligroso (granate, 301 o superior): Emergencia sanitaria para toda la población.

Las mediciones del AQI se actualizan constantemente y están disponibles en la plataforma oficial AirNow.gov, donde cualquier ciudadano puede consultar el pronóstico y los niveles actuales de contaminación en su localidad.

¿Qué dice la EPA sobre la exposición a PM2.5 y sus riesgos?

De acuerdo con la EPA, la exposición a PM2.5 puede causar inflamación de las vías respiratorias, agravar el asma, reducir la función pulmonar y aumentar la incidencia de arritmias y ataques cardíacos en personas susceptibles. La agencia recomienda a los afectados “reducir la intensidad de las actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y prestar atención a síntomas como dificultad para respirar o dolor en el pecho”.

El comunicado oficial del DEP de Pensilvania especifica: “Las personas con asma deben tener su medicación de alivio rápido disponible. Quienes padecen enfermedades cardíacas deben vigilar síntomas como palpitaciones o falta de aire y consultar a su médico si la situación lo requiere”.

La alerta ambiental impacta rutinas en escuelas, centros de salud y comunidades, que adaptan actividades ante el peligro de contaminación atmosférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué debe hacer la población ante una alerta de calidad del aire?

Las autoridades recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas:

Permanecer en interiores, especialmente durante las horas de mayor contaminación.

Limitar las actividades físicas fuera de casa.

Usar filtros de aire si están disponibles.

Consultar el portal AirNow.gov para verificar el estado de la calidad del aire y seguir las recomendaciones actualizadas de la EPA y los organismos estatales.

¿Qué impacto tienen estas alertas en la vida diaria?

Las advertencias de la EPA y el DEP afectan las rutinas de miles de personas, especialmente en comunidades donde la contaminación atmosférica alcanza niveles peligrosos. Las escuelas, centros de salud y grupos comunitarios coordinan acciones preventivas y ajustan sus actividades para proteger a los sectores más vulnerables. El monitoreo continuo y la comunicación oportuna de las autoridades permiten adaptar las medidas en función de la evolución de las condiciones ambientales.

El seguimiento de la situación se mantiene activo a través de los canales oficiales, y las recomendaciones podrán modificarse si los valores de PM2.5 disminuyen o aumentan en las próximas horas, de acuerdo con los sistemas de alerta de la EPA y el NWS.