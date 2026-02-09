Murió el exjugador de béisbol Terrance Gore a los 34 años

ARCHIVO - Terrance Gore, de los Reales de Kansas City, bateaba durante el juego del 4 de julio de 2019 (AP Foto/Charlie Riedel, archivo)

Terrance Gore, jardinero y corredor emergente conocido por su velocidad, falleció a los 34 años debido a complicaciones derivadas de una cirugía de rutina, según confirmaron su familia y los El exjugador, recordado como referente dentro y fuera del terreno, murió a raíz de problemas inesperados luego de una intervención quirúrgica, dejando mensajes de duelo en la comunidad deportiva estadounidense el viernes.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales y rápidamente generó muestras de pesar en la Major League Baseball (MLB) y entre los equipos en los que jugó, incluidos los Royals, los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, de acuerdo con Associated Press (AP).

A lo largo de ocho temporadas en Grandes Ligas, Gore se destacó por su papel especializado como corredor emergente y relevista defensivo, aprovechando su rapidez en momentos determinantes. Fue seleccionado por los Kansas City Royals en la vigésima ronda del draft de 2011, tras su paso por Gulf Coast State College, y debutó en septiembre de 2014, según detalló Los Angeles Times.

Gore también integró los planteles de los Cachorros de Chicago, Dodgers, Bravos y Mets, siendo parte de tres equipos campeones de la Serie Mundial: los Royals en 2015, los Dodgers en 2020 y los Bravos en 2021.

La MLB y equipos como los Dodgers, Bravos y Mets lamentan la muerte de Terrance Gore y destacan su impacto en las Grandes Ligas (AP Photo/Ben Margot, File)

Aunque sus apariciones en el diamante fueron limitadas, su capacidad para robar bases y su influencia en partidos cerrados lo convirtieron en una pieza táctica apreciada.

En total, participó en 112 partidos de temporada regular, con 33 carreras anotadas, un promedio de bateo de .216 y 43 robos de base en 52 intentos, cifras recopiladas por AP.

En la postemporada, intervino en 11 juegos, donde logró cinco robos y anotó dos carreras, aunque no registró hits en esas instancias. Su único hit en las Grandes Ligas fue un sencillo el 8 de septiembre de 2018 con los Cachorros frente a Max Scherzer, después de haber sumado ya 23 robos con los Royals.

La familia de Gore indicó que el fallecimiento se debió a complicaciones inesperadas tras una cirugía médica de rutina, sin que se revelaran detalles adicionales sobre el procedimiento, según recogieron Los Angeles Times.

El jugador residía junto a su esposa, Britney, en la ciudad de Panamá, Florida. Sobre su descendencia, Los Angeles Times señalaron que Gore deja a tres hijos, mientras que otra nota de UCVRadio.pe habla de dos, evidenciando discrepancia en las fuentes.

La noticia suscitó mensajes de duelo y tributos desde distintos ámbitos del béisbol profesional. J.J. Picollo, gerente general de los Royals, subrayó en un comunicado a AP: “Terrance fue una parte inolvidable de nuestra organización con un talento único que lo catapultó a algunos de los momentos más importantes en la historia de los Reales”. El directivo resaltó tanto la velocidad del jugador como sus cualidades personales fuera del terreno de juego.

El aspecto humano de Gore también fue destacado por Chad Funderburk, amigo y colaborador en su academia deportiva, quien lo describió ante AP como un hombre “generoso con muchos jóvenes”. La MLB manifestó su conmoción en redes sociales, mientras que los Royals expresaron en un mensaje: “Estamos devastados por la pérdida de Terrance Gore y enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”.

Gore registró 43 robos en 52 intentos en 112 partidos de temporada regular y consiguió cinco robos en postemporada. (AP Photo/Charlie Riedel, File)

La filial Omaha Storm Chasers sumó su reconocimiento y subrayó la influencia positiva de Gore en su entorno. Tras su retiro en 2022, Gore se desempeñaba como entrenador de béisbol y velocidad para jóvenes en la ciudad de Panamá y gestionaba operaciones en una empresa local, lo que reforzó su legado como formador y modelo de superación dentro y fuera del deporte, de acuerdo con UCVRadio.pe.

El legado de Terrance Gore está vinculado tanto a su habilidad para cambiar el rumbo de un partido como a los valores personales que transmitió en cada uno de los equipos en que participó. Su recuerdo permanecerá vivo entre quienes compartieron el campo y la vida a su lado.