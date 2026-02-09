Estados Unidos

Las memorias de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que cumplió 100 años y lo celebró en el acorazado New Jersey

La vida de John Quinesso ha estado marcada por el servicio militar y el voluntariado, labores que continúan inspirando a quienes visitan el museo donde comparte experiencias de la época bélica

John "Johnny Q" Quinesso Sr.,
John "Johnny Q" Quinesso Sr., veterano de la Segunda Guerra Mundial, sostiene una foto de cuando era joven durante la celebración de su centenario el jueves 5 de febrero de 2026 en Camden, Nueva Jersey, a bordo del acorazado New Jersey. (Foto AP/Tassanee Vejpongsa)

A bordo del acorazado New Jersey, rodeado de amigos, familiares y el importante legado del barco, John “Johnny Q” Quinesso Sr. celebró un hito: su cumpleaños número 100.

El veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial y veterano voluntario fue homenajeado la semana pasada con un almuerzo especial y una ceremonia de reconocimiento a bordo del acorazado más condecorado del país. La celebración tuvo lugar el jueves; su cumpleaños real fue el 24 de enero.

Para Quinesso, residente del sur de Jersey desde toda la vida, la celebración no se trataba solo de longevidad: se trata de un servicio que nunca se ha detenido.

Además de servir tres años en el Pacífico Sur como radioman de segunda clase, el veterano de la Segunda Guerra Mundial ha pasado más de dos décadas como voluntario en el Museo del Acorazado New Jersey, compartiendo sus experiencias y educando a estudiantes y visitantes de todo el mundo.

“El acorazado New Jersey es mi segundo hogar”, dijo Quinesso. “He sido guía turístico aquí por más de 20 años. Es una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida”.

John "Johnny Q" Quinesso Sr.,
John "Johnny Q" Quinesso Sr., veterano de la Segunda Guerra Mundial (derecha), estrecha la mano de un amigo durante la celebración de su centenario el jueves 5 de febrero de 2026 en Camden, Nueva Jersey, a bordo del acorazado New Jersey. (Foto AP/Tassanee Vejpongsa)

Para Quinesso, enseñar a los visitantes sobre el acorazado New Jersey es más que historia: se trata de comprender el costo de la libertad.

“Para hacerles saber que sin el acorazado, tal vez no podamos comenzar a construir nuestra libertad hoy”, dijo.

Quinesso se unió a la Marina al terminar la secundaria en 1943, a los 19 años. Formado como operador de radio, sirvió a bordo del LSM-302, un buque de desembarco mediano que transportaba tropas, tanques y suministros a las playas del Pacífico. Su servicio lo llevó a la isla Wake, Guam, Okinawa y Saipán durante algunos de los combates más intensos de la guerra.

Sin embargo, hay un momento que sobresale por encima de todos los demás. Frente a la costa de Guam, la tripulación se preparaba para una invasión de Japón potencialmente devastadora, con barcos en el océano hasta donde alcanzaba la vista. Una noche, mientras hacía guardia de medianoche en la radio, Quinesso recibió una transmisión que cambiaría el mundo.

El mensaje decía: «Los japoneses se han rendido. La guerra ha terminado», recordó. “Corrí directamente hacia el capitán y llamé a su puerta”.

John "Johnny Q" Quinesso Sr.,
John "Johnny Q" Quinesso Sr., veterano de la Segunda Guerra Mundial, corta un pastel durante la celebración de su centenario el jueves 5 de febrero de 2026 en Camden, Nueva Jersey, a bordo del acorazado New Jersey. (Foto AP/Tassanee Vejpongsa)

Quinesso dijo que después de eso se desató el infierno en el barco, con la tripulación llorando y abrazándose.

“Ese fue mi momento más glorioso. Nunca lo olvidaré; parece que fue ayer”.

Tras regresar a casa, Quinesso desarrolló una carrera de 43 años como agente del IRS. Pero cuando el acorazado New Jersey reabrió sus puertas como museo en 2001, encontró una nueva vocación: educar a las futuras generaciones sobre el sacrificio, el servicio y la historia.

Marshall Spevak, director ejecutivo del Battleship New Jersey Museum, dijo que la presencia de Quinesso tiene un peso especial a medida que el tiempo empuja la historia de la Segunda Guerra Mundial más hacia el pasado.

“Aún se siente cierta reverencia al hablar con un veterano de la Segunda Guerra Mundial”, dijo. “Solo faltan unos pocos años para que sigamos teniendo veteranos de la Segunda Guerra Mundial en este mundo. Por eso es tan importante que sigamos contando sus historias para que su legado perdure”.

Después de una carrera de
Después de una carrera de 43 años en el IRS, Quinesso encontró en el acorazado New Jersey su segunda vocación como guía y educador.

A sus 100 años, Quinesso sigue siendo agudo, cálido y con un humor rápido. A menudo les dice a sus estudiantes que el servicio ayudó a forjar su vida.

“Entré siendo un niño y salí siendo un hombre adulto”, dijo Quinesso. “Eso fue lo que el servicio hizo por mí”.

Durante la ceremonia de la semana pasada, Quinesso recibió la Medalla al Servicio Distinguido de Nueva Jersey, el máximo galardón militar del estado. Para Quinesso, el reconocimiento es significativo, pero estar en el barco, contar historias y conectar con la gente sigue siendo la mejor recompensa.

(con información de AP)

