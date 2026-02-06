Nueva York enfrenta la ola de frío más intensa en casi 10 años

Nueva York enfrenta la ola de frío más severa y prolongada desde 2016, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). (REUTERS/Bing Guan)

La ciudad de Nueva York atraviesa el periodo de frío extremo más intenso y prolongado en casi diez años, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y reportes de Newsweek. Este episodio comenzó el viernes 6 de febrero de 2026 y afecta a millones de residentes en la región noreste de Estados Unidos. La persistencia de temperaturas bajo cero genera riesgos para la salud pública y el funcionamiento de servicios esenciales, de acuerdo con advertencias emitidas por autoridades municipales y estatales.

El NWS informó que las temperaturas máximas en Nueva York se sitúan en torno a los -6 °C, con mínimas nocturnas que descienden hasta -13 °C, acompañadas de vientos que pueden reducir la sensación térmica a valores inferiores a -20 °C. El meteorólogo David Stark, del NWS, declaró a Newsweek que “han pasado ocho a diez años desde que se registraba una racha tan prolongada de frío” en la ciudad, agregando que esta ola representa el episodio más severo del invierno actual. Las autoridades llaman a la población a tomar precauciones y a permanecer informada frente a la evolución del fenómeno.

El archivo histórico del NWS muestra que el noreste de Estados Unidos ha experimentado inviernos rigurosos, pero la combinación de duración e intensidad de la ola actual no tiene antecedentes desde 2016. Las instituciones responsables de la gestión de emergencias han desplegado protocolos especiales para mitigar el impacto en la infraestructura, mientras que el monitoreo climático continúa en tiempo real a través de canales oficiales y medios especializados.

¿Por qué esta ola de frío en Nueva York es la peor en casi una década?

La actual ola de frío extremo se distingue por la combinación de persistencia e intensidad, factores que, según el Servicio Meteorológico Nacional, no se observaban desde el invierno de 2015-2016. Los registros oficiales indican que, durante el fin de semana del 6 al 8 de febrero de 2026, la ciudad de Nueva York experimenta temperaturas notablemente inferiores al promedio estacional, con mínimas que rozan los -13 °C y sensaciones térmicas por debajo de -20 °C.

El meteorólogo David Stark señaló a Newsweek que “este será uno de los fines de semana más fríos que la ciudad ha tenido en los últimos años”, mientras que el NWS subrayó que Central Park podría registrar temperaturas mínimas históricas para la temporada. El organismo atribuye el fenómeno a la llegada de masas de aire ártico provenientes de Canadá, que han bloqueado el ingreso de aire más templado y prolongado el frío.

Las temperaturas en Nueva York descienden hasta los -13 °C, con sensaciones térmicas inferiores a -20 °C por vientos árticos. (AP Photo/Heather Khalifa)

¿Qué pronóstico emiten las autoridades meteorológicas?

El NWS mantiene alertas de frío extremo y viento fuerte para el área metropolitana de Nueva York y la costa noreste. Los pronósticos oficiales advierten que el aire ártico persistirá hasta el domingo, con máximas que no superarán los -3 °C y mínimas bajo los -10 °C en varios puntos de la ciudad. Las sensaciones térmicas, agravadas por ráfagas de viento, descenderán hasta -25 °C en zonas interiores y -15 °C en la ciudad.

El organismo meteorológico advirtió que la piel expuesta puede sufrir congelación en 30 minutos, en tanto que la Agencia de Manejo de Emergencias de Nueva York reforzó la recomendación de vestir en capas, limitar la exposición al aire libre y asistir a personas en situación de vulnerabilidad. El frío extremo representa una amenaza directa para la salud y la seguridad de los residentes, según las autoridades locales.

¿Qué advertencias y recomendaciones se emitieron para la población?

Durante el episodio de frío extremo, el NWS y la Agencia de Manejo de Emergencias de Nueva York emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a la población general:

Limitar la permanencia al aire libre y evitar exposiciones prolongadas.

Usar ropa de abrigo en varias capas, cubriendo cabeza, manos y rostro.

Prestar especial atención a niños , adultos mayores y personas sin hogar .

Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción .

Proteger tuberías y mascotas del frío extremo.

El NWS declaró en sus alertas que los valores de sensación térmica más bajos se registrarán entre la noche del sábado y la mañana del domingo y que la exposición a estas condiciones puede derivar en hipotermia y congelación en menos de media hora.

¿Cómo se compara este evento con inviernos anteriores en Nueva York?

El análisis de los archivos del Servicio Meteorológico Nacional revela que, aunque Nueva York ha vivido inviernos con episodios de frío intenso, la actual ola destaca por la combinación de duración e intensidad. La última secuencia comparable se registró en 2015-2016, cuando se sucedieron varias jornadas bajo cero, pero sin igualar la extensión de la actual. En promedio, febrero suele registrar mínimas de 1,6 °C, valores superados ampliamente por los registros de 2026.

Según la evaluación técnica del NWS, la ciudad no había experimentado una racha de frío tan prolongada e intensa en casi una década, situación que obligó a actualizar los protocolos de emergencia y a reforzar la comunicación pública. El reporte de Newsweek citó a expertos que resaltan la singularidad del fenómeno en el contexto de la variabilidad climática reciente.

Las autoridades activan protocolos especiales de emergencia para proteger la infraestructura y la salud pública ante el frío extremo. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Cuál es el impacto en los servicios, la infraestructura y la vida cotidiana?

El descenso sostenido de las temperaturas ha generado efectos visibles en la infraestructura y los servicios urbanos. La Autoridad de Energía de Nueva York reportó un incremento en el consumo eléctrico debido al uso intensivo de sistemas de calefacción, y solicitó a los usuarios moderar la demanda para evitar sobrecargas. Por su parte, el Departamento de Transporte informó sobre retrasos y cancelaciones en líneas de tren y metro debido a la formación de hielo en vías y plataformas, así como dificultades logísticas en el tránsito vehicular.

La Agencia de Manejo de Emergencias mantuvo operativos especiales para atender a la población sin vivienda y coordinó con hospitales y servicios sociales la asistencia a personas vulnerables. La prioridad es garantizar que todos los residentes tengan acceso a refugio y atención médica en caso de necesidad, de acuerdo con las autoridades locales.

¿Qué se espera en los próximos días y cómo monitorean las autoridades la evolución?

El NWS proyecta que el aire ártico comenzará a desplazarse al inicio de la semana, aunque las temperaturas seguirán por debajo de los valores normales hasta mediados de febrero. Las autoridades mantienen la vigilancia meteorológica y la actualización constante de alertas a través de canales oficiales, instando a la población a seguir las indicaciones y consultar fuentes como el propio NWS y Newsweek.

La situación implica la restricción de actividades al aire libre, la adaptación de servicios públicos y la atención prioritaria a grupos en riesgo. El monitoreo oficial continuará hasta que los valores térmicos retornen a los promedios históricos para la temporada.