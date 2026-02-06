Las termitas invasoras amplían su presencia en Florida, según un estudio universitario

Las termitas invasoras expanden su rango en Florida y ponen en riesgo viviendas y edificaciones en todo el estado

Comienza un fenómeno preocupante en Florida: la expansión acelerada de termitas invasoras que amenaza a viviendas y edificaciones más allá del sur del estado. Un reciente estudio realizado por la University of Florida ha documentado cómo dos especies altamente destructivas —la termita subterránea asiática y la termita subterránea de Formosa— están ampliando su rango de distribución a un ritmo inesperado, generando alertas en la comunidad científica y entre los profesionales del control de plagas.

Décadas de monitoreo han permitido identificar la magnitud y velocidad de este avance. Según los registros recopilados entre 1990 y 2025 por la Colección de Termitas de la University of Florida, la propagación de ambas especies no solo continúa, sino que se acelera. La termita subterránea asiática, que antes se consideraba confinada al sur del estado, ya se detecta en condados tan al norte como Brevard y Hillsborough, extendiéndose tanto por la costa sureste como por la del Golfo.

Por su parte, la termita de Formosa ha dejado de estar limitada a unas pocas ciudades y ahora está presente en la mayoría de los condados costeros y principales centros urbanos.

El profesor asociado de entomología urbana, Thomas Chouvenc, responsable del análisis de las tendencias de distribución a largo plazo, advierte: “Debido a que la propagación de estas especies de termitas invasoras fue subestimada durante décadas debido a la inconsistencia en los reportes en todo el estado, no estaba claro qué comunidades ya están experimentando daños ni cuáles están a punto de experimentarlos”.

“Gracias a una mayor participación de las empresas, hemos mejorado nuestra comprensión de dónde y cuándo estas especies invasoras se están estableciendo en nuevas localidades”, señaló Thomas Chouvenc

Este avance implica que gran parte de Florida podría estar en riesgo en las próximas décadas. Los expertos han proyectado que la termita asiática podría detectarse en los 24 condados más al sur del estado antes de 2040, mientras que la termita de Formosa podría encontrarse en la totalidad de los condados antes de 2050. Estos datos confirman una tendencia que preocupa a quienes estudian plagas urbanas, ya que el daño estructural que pueden causar estas especies es considerable y costoso.

El estudio, publicado en el Journal of Economic Entomology, resalta la importancia de la colaboración entre investigadores y empresas de control de plagas. A lo largo de más de treinta años, la interacción entre el equipo de UF/IFAS —el Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la University of Florida— y cientos de proveedores de control de plagas ha sido fundamental para detectar, mapear y evaluar los riesgos asociados con estas termitas invasoras. Este trabajo conjunto ha permitido perfeccionar la identificación de especies y ampliar la cobertura geográfica del monitoreo, lo que ha redundado en una mayor precisión a la hora de entender cómo, cuándo y dónde se establecen las termitas en nuevas localidades.

Chouvenc subraya la relevancia de este enfoque: “Esta colección de datos destaca cómo una colaboración sostenida entre investigadores de UF/IFAS y cientos de proveedores de control de plagas en todo el estado, y en varias ocasiones de otros países, ha convertido el monitoreo en un paso crítico inicial para un manejo exitoso”.

Los registros de la Colección de Termitas de la University of Florida documentan la presencia de ambas especies en condados costeros y principales centros urbanos

La experiencia de UF/IFAS y sus colaboradores ha dado lugar a un modelo que ahora se utiliza como referencia para el monitoreo de termitas en todo Estados Unidos. El programa de Servicios de Identificación de Termitas de Florida, en particular, ha sido clave para mejorar la calidad y el detalle de los datos obtenidos sobre la distribución de las plagas. Gracias a la participación activa de empresas especializadas, los investigadores pueden acceder a muestras y reportes de nuevas infestaciones, lo que ha enriquecido el mapa público de distribución de termitas que la universidad pone a disposición de ciudadanos y profesionales.

No obstante, los especialistas subrayan las serias dificultades que representa la detección y el seguimiento de estas especies invasoras. Chouvenc explica: “Las termitas subterráneas presentan un estilo de vida críptico que dificulta la detección temprana de su actividad ya que solo suelen verse cuando el daño estructural ya es extenso. Además de ser difíciles de detectar sin inspecciones profesionales periódicas, estas especies rara vez son reportadas, lo que complica de manera significativa el seguimiento preciso de su expansión”.

La colaboración con empresas de control de plagas ha permitido actualizar y ampliar el mapa público sobre la presencia de termitas invasoras en Florida, facilitando una mejor respuesta ante nuevas infestaciones

El riesgo no se limita solo a la integridad de viviendas y edificaciones. El estudio confirma que, según una proyección realizada en 2016, aproximadamente la mitad de todas las estructuras del área urbana del sur de Florida podrían estar en riesgo de infestación por una o ambas especies de termitas invasoras antes de 2040. Este pronóstico, lejos de quedar obsoleto, sigue vigente a la luz de los datos más recientes.

A medida que el problema se extiende, las implicaciones del estudio trascienden las fronteras de Florida. El enfoque de monitoreo colaborativo desarrollado por UF/IFAS se ha convertido en la base para una nueva Encuesta sobre Termitas en Norteamérica. Este modelo se perfila como una herramienta fundamental para mejorar la detección temprana y la evaluación de riesgos no solo en Florida, sino en otras regiones del sur de Estados Unidos, donde el clima y las características urbanas podrían favorecer la expansión de estas especies invasoras.

El llamado de los investigadores es claro: “Sin embargo, sabemos que aún existen zonas no reportadas, por lo que invitamos a los proveedores de control de plagas de todo el estado a enviar muestras. Saber dónde se encuentran es clave para combatirlas”, concluyó Chouvenc. El acceso público al mapa de distribución y la invitación permanente a enviar muestras reflejan la urgencia de actuar colectivamente frente a una amenaza creciente, que ya no se percibe como un problema aislado del sur de Florida, sino como una preocupación de alcance estatal y nacional.