Human Rights Watch denunció la represión en Cuba y alertó por la crisis humanitaria: “Estallan las protestas por los prolongados apagones”

Protesta en la Habana por la situación de los derechos humanos y la economía en Cuba

(Desde Washington, Estados Unidos) La prestigiosa organización global Human Rights Watch (HRW) difundió un profundo informe que describe las operaciones ilegales que ejecuta el régimen cubano para reprimir las protestas sociales motivadas por la ausencia de una apertura política y la persistente crisis económica en la isla del Caribe.

El dossier presentado en Washington aparece cuando hay una fuerte ofensiva de la administración de Donald Trump para terminar con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La captura de Nicolás Maduro y el comienzo de una nueva etapa geopolítica entre la Casa Blanca y La Habana complicó -aún más- la situación económica en Cuba.

Sin el petróleo barato que aportaba Maduro y aprovechaba el régimen que controla Miguel Díaz-Canel, la economía cubana se fue a pique irremediablemente.

A la ausencia del combustible entregado por Venezuela se suma la soledad que exhibe Cuba ante el explícito silencia de China y Rusia, que siempre usaron la isla caribeña como un proxy frente a los Estados Unidos.

Migue Díaz-Canel y Xi Jinping durante un encuentro oficial en los BRICS

“El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas. Cientos de críticos y manifestantes, entre ellos muchos participantes en las históricas manifestaciones de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente”, sostiene el informe presentado por HRW.

Respecto a la situación social, Human Rights Watch aseguró que “el agravamiento de la crisis económica ha socavado el acceso de la población a los alimentos, la atención sanitaria y la electricidad”.

Y completó: “Siguen estallando protestas por los prolongados apagones, la escasez, el deterioro de las condiciones de vida y el fuerte aumento de los costos de Internet.

La crisis energética se vincula con la falta de combustible que afecta la producción de electricidad. Cuba atraviesa desde hace tres años una escasez severa que limita el funcionamiento de las centrales eléctricas.

Cuba sufre constantes apagones por la ausencia sistemática de combustible para mantener funcionando las usinas eléctricas

A continuación, la síntesis del informe presentado por HRW en Washington:

-“Las autoridades detienen arbitrariamente, acosan e intimidan a críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos”.

-“Los cubanos siguen huyendo del país en grandes números. Según cifras del gobierno, el país ha perdido alrededor del 10% de su población en los últimos años. Estudios independientes indican que la cifra real podría ser mayor".

-“Según la organización no gubernamental (ONG) Cubalex, al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente en operaciones policiales y de vigilancia estatal entre enero y junio de 2025.

-“La ONG Prisoners Defenders informó que, a octubre, Cuba tenía cerca de 700 presos políticos entre rejas".

-“La ONG Justicia 11J informó que 359 personas relacionadas con las protestas de julio de 2021 seguían en prisión con condenas de hasta 22 años":

-“Los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente y no se les garantiza el debido proceso, incluido el derecho a un juicio justo y público ante un tribunal independiente e imparcial".

-“Los tribunales siguen estando subordinados al poder ejecutivo. Las familias de los presos políticos se enfrentan al acoso del Estado. En varios casos, agentes de la seguridad del Estado visitaron sus hogares para acosarlos y disuadirlos de denunciar los abusos.

La represión ilegal en Cuba está ejercida por los militares bajo las órdenes del dictador Díaz-Canel

-“Las autoridades han negado repetidamente la atención médica a los presos, los han sometido a condiciones de hacinamiento e insalubridad y no han garantizado un acceso adecuado a alimentos y agua".

“Las familias se enfrentan a restricciones en las visitas. Los detenidos no disponen de un mecanismo de denuncia eficaz para solicitar reparación por los abusos”.

-“El gobierno niega el acceso a las prisiones a los grupos cubanos e internacionales de derechos humanos".

-“El gobierno controla todos los medios de comunicación, restringe el acceso a la información exterior y censura a los críticos y periodistas independientes".

“En mayo, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, aumentó considerablemente los precios de Internet, lo que dificultó el acceso a la mayoría de los cubanos”.

-“Según Justicia 11J, las subidas de precios de ETECSA provocaron 46 protestas en junio, el número más alto provocado por un evento específico en 2025″.