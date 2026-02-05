Wall Street cae por los gastos de Alphabet en inteligencia artificial y la debilidad del mercado laboral de Estados Unidos

Corredores de bolsa durante la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York. El S&P 500 cayó 1,1% y se encamina hacia su sexta pérdida en siete días (archivo EFE/EPA/JUSTIN LANE)

La fuerte caída de la empresa matriz de Google está arrastrando a la baja al mercado bursátil estadounidense este jueves, mientras que los precios del bitcoin, la plata y el oro se debilitan. Los rendimientos también están cayendo en el mercado de bonos tras las desalentadoras noticias sobre el mercado laboral estadounidense.

El S&P 500 caía un 1,1 % y se encamina hacia su sexta pérdida en los siete días transcurridos desde que alcanzara su máximo histórico. El Dow Jones Industrial Average bajaba 425 puntos, o un 0,9 %, a las 10:10 a. m., hora del este, y el Nasdaq Composite bajaba un 1,5 %.

Alphabet lastró el mercado y se hundió un 4,5 %, a pesar de que la empresa matriz de Google, YouTube y otros negocios informó de unos beneficios en el último trimestre superiores a los esperados por los analistas. Los inversionistas se centraron en cambio en cuánto está gastando Alphabet en tecnología de inteligencia artificial y se preguntaron si todo ello merecerá la pena.

Alphabet afirmó que su gasto en equipos y otras inversiones podría duplicarse este año hasta alcanzar aproximadamente los 180.000 millones de dólares. Esto superó con creces las expectativas de los analistas, que eran de menos de 119.000 millones de dólares, según FactSet.

El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, en un evento de Google en California. Alphabet se hundió 4,5% tras anunciar un gasto en IA de 180.000 millones de dólares (archivo AP/Jeff Chiu)

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro se hundieron después de que un informe indicara que el número de trabajadores estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada más de lo que esperaban los economistas. Esto podría ser una señal de que el ritmo de los despidos se está acelerando.

Algunos economistas sugirieron que el aumento de la semana pasada podría ser un ruido estadístico y que el número total sigue siendo relativamente bajo en comparación con el histórico. Sin embargo, otro informe indicó que los despidos anunciados por los empleadores con sede en Estados Unidos aumentaron el mes pasado. La cifra de 108 435 fue la más alta en un mes desde octubre, según la empresa global de recolocación y coaching ejecutivo Challenger, Gray & Christmas. Para un mes de enero, es la peor cifra desde 2009.

Un tercer informe del Gobierno estadounidense indicaba que las empresas publicaron menos ofertas de empleo en diciembre que el mes anterior y que el año anterior.

La debilidad del mercado laboral podría empujar a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés para apoyar la economía, aunque ello también conlleve el riesgo de agravar la inflación. En respuesta a ello, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron de forma generalizada.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se hundió hasta el 4,23 % desde el 4,29 % del miércoles por la noche.

Los metales preciosos continúan la caída

Robin Kolvenbach sostiene barras de plata y oro en una planta en Suiza. La plata cayó 9,8% en su última oscilación salvaje tras su impulso récord (archivo REUTERS/Denis Balibouse)

Los movimientos fueron aún más pronunciados en los mercados de materias primas.

El precio de la plata cayó un 9,8 % en su última oscilación salvaje desde que su impulso récord se detuvo repentinamente la semana pasada.

El precio del oro cayó un 1,5 %, hasta los 4874,20 dólares por onza. Ha estado oscilando desde que aproximadamente duplicó su precio en 12 meses. La semana pasada se acercó a los 5600 dólares y el lunes cayó por debajo de los 4500 dólares.

Tanto el oro como la plata habían subido vertiginosamente, ya que los inversionistas se lanzaron a invertir en activos que consideraban más seguros en medio de la preocupación por la agitación política, un mercado bursátil estadounidense que los críticos calificaban de caro y la enorme deuda de los gobiernos de todo el mundo. Pero nada puede seguir subiendo a ritmos tan extremos para siempre, y los críticos venían anunciando un retroceso.

El bitcoin, que se promociona como “oro digital”, también se hundió. Cayó por debajo de los 69.000 dólares, desde su récord de más de 124.000 dólares alcanzado en octubre.

Caen Europa y Asia

Operadores de divisas observan monitores con el índice KOSPI en Seúl, Corea del Sur. El Kospi se desplomó 3,9% desde su máximo histórico y Samsung cayó 6% (archivo AP/Ahn Young-joon)

En los mercados bursátiles extranjeros, los índices cayeron en gran parte de Europa y Asia.

El FTSE 100 de Londres cayó un 0.5 % después de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos de interés sin cambios. El CAC 40 francés cayó un 0,5 % y el DAX alemán perdió un 0,7 % después de que el Banco Central Europeo también mantuviera sin cambios los tipos de interés.

El Kospi de Corea del Sur se desplomó un 3,9 %, uno de los mayores descensos del mundo, y cayó desde su máximo histórico. Samsung Electronics cayó un 6 %, solo dos días después de haber subido un 11,4 %.

(Con información de AP)