“Necesitamos saber que está viva”: Savannah Guthrie y su familia piden en un video una prueba de vida de su madre

Savannah Guthrie solicita una prueba de vida para su madre desaparecida en un video difundido en redes sociales y dirigido a los posibles captores. (Instagram/@savannahguthrie)

La publicación de un video en el que Savannah Guthrie, conductora del programa “TODAY”, solicita una prueba de vida para su madre desaparecida, intensificó la atención sobre el caso que involucra a fuerzas federales, la policía local y la Fiscalía estatal. El hecho afecta a la familia de Guthrie y al entorno de la comunidad de Tucson, Arizona, donde Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero y reportada como ausente el domingo 1 de febrero, según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

The New York Times informó que la difusión del video familiar responde a la aparición de cartas de rescate enviadas a medios de comunicación, que motivaron a los Guthrie a dirigirse públicamente a quien pudiera tener a Nancy Guthrie. El mensaje grabado, publicado el miércoles por la noche en la cuenta de Instagram de Savannah Guthrie, fue realizado junto a sus hermanos y plantea la disposición de la familia a negociar, siempre que reciban confirmación de que la mujer está viva.

De acuerdo con NBC News y ABC News, las autoridades mantienen el caso bajo investigación como un posible secuestro, sin sospechosos identificados hasta el momento. Nancy Guthrie necesita medicación diaria y presenta movilidad limitada. Las fuerzas federales, encabezadas por el FBI y la Patrulla Fronteriza, se sumaron al operativo, mientras la residencia de la víctima permanece intervenida como escena del crimen.

¿Qué ocurrió en la casa de Nancy Guthrie en Arizona?

La última vez que la familia vio a Nancy Guthrie fue la noche del sábado 31 de enero, cuando su yerno, Tommaso Cioni, la acompañó hasta la puerta de su domicilio en las afueras de Tucson. Según el reporte del Departamento del Sheriff del Condado de Pima, la ausencia fue advertida al no presentarse a la iglesia el domingo por la mañana. El marcapasos de la víctima dejó de enviar información a su aplicación móvil durante la madrugada, de acuerdo con NBC News.

La policía local inspeccionó la vivienda y localizó pequeñas cantidades de sangre dentro y fuera del domicilio. Las muestras fueron analizadas y corresponden a la víctima, pero los resultados no aportaron datos sobre posibles agresores. Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de un secuestro, ya que no existen antecedentes de deterioro cognitivo ni indicios de que la mujer se ausentara por voluntad propia, según declaraciones del sheriff Chris Nanos recogidas por CBS News.

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, en Tucson, Arizona, concentra la atención de autoridades federales, estatales y medios nacionales. (Captura de video)

¿Cómo reaccionó la familia Guthrie y cuál fue el contenido del video difundido?

La difusión del video publicado por Savannah Guthrie significó un nuevo impulso para la investigación, al exponer públicamente la disposición de la familia a negociar con los posibles captores. En la grabación, la periodista, acompañada de sus hermanos Annie y Camron, se dirige directamente a quien pudiera tener a su madre.

“Estamos listos para hablar, pero necesitamos saber, sin ninguna duda, que está viva y que la tienen”, afirma Savannah Guthrie en el video reproducido por NBC News. La familia reconoce haber recibido informes sobre cartas de rescate enviadas a medios, y solicita contacto directo y una prueba de vida antes de continuar cualquier comunicación.

La periodista agrega: “Nuestra madre es nuestro corazón y nuestro hogar. Ella tiene 84 años, su salud y su corazón son frágiles. Vive con dolor constante y no tiene medicamentos. Los necesita para sobrevivir y para no sufrir”, según la declaración recogida por ABC News.

¿Qué acciones tomaron las autoridades y qué recursos se desplegaron?

El FBI envió a Arizona un equipo de investigación especializado, incluyendo un supervisor encargado de coordinar una fuerza de tarea con expertos en negociación de secuestros y análisis digital, según reportó The New York Times. La Patrulla Fronteriza colabora con la búsqueda, y el presidente Donald Trump ordenó que todos los recursos federales quedaran disponibles para la familia y la policía local, conforme a lo comunicado en su red social Truth Social y recogido por NBC News.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima mantiene la vivienda de la víctima bajo resguardo, mientras realiza pesquisas en el barrio y examina las grabaciones de cámaras de seguridad. Los investigadores también revisan el historial de dispositivos electrónicos y aplicaciones médicas de la víctima, como parte de la búsqueda de pistas, según ABC News.

La policía confirmó la recepción de cartas de rescate enviadas a medios locales, entre ellos la filial de la cadena KGUN, cuya autenticidad aún se encuentra en evaluación. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana y habilitaron líneas directas para la recepción de información.

Cartas de rescate recibidas por medios locales contienen detalles sobre la vivienda y la vestimenta de Nancy Guthrie, pero aún se evalúa su autenticidad. (Instagram/@savannahguthrie)

¿Qué información aportan las cartas de rescate y cuál es su relevancia para la investigación?

El sheriff Chris Nanos declaró a CBS News que una de las cartas de rescate contenía detalles específicos sobre la vivienda y la vestimenta de Nancy Guthrie la noche de la desaparición. El canal KOLD-TV informó sobre la recepción de un mensaje, el cual fue transferido a la policía para su análisis. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la veracidad de las notas ni su relación directa con los hechos.

“No tenemos información que permita identificar sospechosos o personas de interés en el caso. Seguimos todas las líneas de investigación posibles”, informó el sheriff Nanos, citado por The New York Times. Las pruebas forenses obtenidas en la vivienda tampoco han permitido identificar responsables.

¿Cuál es el estado de salud de Nancy Guthrie y por qué es un factor crítico en el caso?

Según la familia, Nancy Guthrie requiere medicación diaria para tratar afecciones cardíacas y vive con dolor constante. El sheriff Nanos confirmó que la falta de acceso a sus medicamentos implica un riesgo vital, motivo por el cual la policía enfatiza la urgencia de encontrarla. La mujer, de acuerdo con las declaraciones oficiales, goza de plena lucidez y no presenta problemas cognitivos.

La familia reiteró en el video su preocupación por la salud de la víctima y solicitó a los posibles captores que permitan el acceso a sus medicamentos. “No tiene medicamentos. Los necesita para sobrevivir y para no sufrir”, declaró Savannah Guthrie en su mensaje difundido el miércoles.

Las fuerzas federales, el FBI y la Patrulla Fronteriza participan en la investigación que mantiene intervenida la casa de Nancy Guthrie como escena del crimen. (Instagram/@savannahguthrie)

¿Qué impacto tiene la desaparición en la comunidad y cuáles son los próximos pasos?

La desaparición de Nancy Guthrie movilizó a la comunidad local de Tucson y generó repercusión nacional, en parte por la visibilidad mediática de Savannah Guthrie y la intervención de fuerzas federales. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima instó a la población a aportar cualquier información relevante y reiteró la disponibilidad de líneas telefónicas y canales digitales para recibir pistas.

Jon Edwards, agente especial adjunto del FBI en Tucson, afirmó que “cada pista puede resultar relevante. Pedimos a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades”, en declaraciones recogidas por NBC News. La policía mantiene la vigilancia en el vecindario y prevé ofrecer actualizaciones en los próximos días.

El operativo de búsqueda de Nancy Guthrie continúa abierto, con participación de agencias federales y estatales. La familia se mantiene a la espera de novedades, mientras la investigación avanza en diferentes frentes, incluida la verificación de las cartas de rescate y el análisis forense de la vivienda.