El vórtice polar vuelve a amenazar con frío extremo el noreste de Estados Unidos

Las previsiones meteorológicas apuntan a la llegada de frentes gélidos procedentes del Ártico, lo que intensificará el riesgo de ventiscas, acumulación de nieve y problemas de tránsito en zonas metropolitanas

El origen de la nueva ola de frío se relaciona directamente con un fenómeno conocido como calentamiento estratosférico repentino.

Un nuevo vórtice polar amenaza con devolver el frío extremo al noreste de Estados Unidos. Expertos meteorológicos anticiparon que, a raíz de un súbito calentamiento en la estratósfera, el vórtice polar sufrirá alteraciones durante el mes de febrero, lo que traerá consigo temperaturas gélidas, nevadas intensas y condiciones peligrosas para los habitantes de la región.

Vórtice polar: características y su impacto en el noreste

El vórtice polar es un anillo de potentes vientos en altitudes elevadas que, en condiciones normales, mantiene el aire helado confinado sobre el Ártico. Cuando este sistema se debilita, el aire glacial desciende hacia latitudes más bajas, afectando a regiones como el noreste estadounidense.

Durante el mes de enero, la irrupción de aire ártico dominó el clima de gran parte del país, provocando temperaturas muy por debajo de lo habitual. El resultado fue una sucesión de tormentas invernales que dejaron ciudades enteras bajo hielo y nieve. Según los informes, las temperaturas llegaron a ubicarse entre 2 y 5 grados por debajo de los promedios históricos, que ronda los 25°F (-4°C) en áreas metropolitanas del noreste.

Este patrón de frío persistente se ha visto reforzado por nuevas incursiones de aire polar, lo que augura que la región seguirá bajo la influencia de condiciones invernales severas durante gran parte de febrero.

Expertos meteorológicos explican que el calentamiento estratosférico repentino es responsable de la alteración del vórtice polar este invierno (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Fenómeno del calentamiento estratosférico repentino

El origen de la nueva ola de frío se relaciona directamente con un fenómeno conocido como calentamiento estratosférico repentino. Este proceso ocurre cada invierno, cuando la temperatura en la estratósfera ártica puede aumentar hasta 100°F (37°C) en pocos días. El efecto inmediato es la alteración del vórtice polar: los vientos que lo componen pueden debilitarse, dividirse o incluso cambiar de dirección.

Como consecuencia, el aire ártico, que normalmente permanece confinado en el polo norte, se desplaza hacia el sur, alcanzando regiones como América del Norte y Europa. Este año, el abrupto calentamiento ya ha comenzado a debilitar el vórtice polar, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), lo que anticipa días de clima aún más impredecible y hostil.

Las imágenes satelitales de la NASA, junto a modelos globales de observación, han permitido prever la magnitud de este cambio y pronosticar la llegada de aire glacial a gran parte del noreste estadounidense.

La entidades oficiales advirtieron que el vórtice polar seguirá debilitado y provocará mayor inestabilidad climática en el noreste estadounidense (NASA GSFC)

Pronóstico para el noreste: frío, nieve y viento extremo

Aunque el inicio de la semana puede ofrecer una breve tregua, meteorólogos advierten que un nuevo frente ártico avanzará desde los Grandes Lagos hacia el noreste entre viernes y sábado. Este frente traerá consigo nevadas, ráfagas intensas y un marcado descenso de las temperaturas.

Se espera que la combinación de nieve y viento produzca ventiscas y condiciones peligrosas en las carreteras, con visibilidad limitada y formación rápida de placas de hielo.

El meteorólogo Peyton Simmers, de AccuWeather, anticipó que las temperaturas nocturnas caerán hasta alcanzar cifras de un solo dígito, mientras que la sensación térmica podría descender entre 10 y 30°F (-12 y -1°C) en las áreas más expuestas.

El fenómeno de los “snow squalls” (ráfagas de nieve) podría paralizar temporalmente el tránsito, especialmente en corredores clave desde los Grandes Lagos y el valle de Ohio hasta Nueva Inglaterra. En paralelo, el viento que acompaña al frente ártico podría registrar ráfagas de hasta 50-55 millas por hora (80-88 km/h) en algunos puntos, haciendo que la percepción del frío se agrave aún más.

Según el meteorólogo Alex Sosnowski, la combinación de suelo cubierto de nieve, lagos y ríos congelados favorece la llegada de aire ártico puro, lo que podría llevar a experimentar las temperaturas más bajas del invierno hasta el momento.

El fenómeno de ráfagas de nieve podría paralizar carreteras clave y agravar los riesgos viales por hielo y baja visibilidad en el noreste (REUTERS/Arathy Somasekhar)

Efectos cotidianos y recomendaciones ante el frío extremo

El regreso del frío polar no solo supone un desafío para los servicios meteorológicos. El aumento de la demanda energética, la posibilidad de rotura de cañerías y los riesgos para la salud son aspectos que preocupan a las autoridades del área en alerta.

Se recomienda limitar la exposición al aire libre y proteger la piel, ya que la hipotermia y la congelación pueden presentarse en pocos minutos bajo estas condiciones.

Quienes tengan actividades al aire libre este fin de semana deben vestirse en capas, utilizar gorros, guantes y bufandas, y extremar las precauciones al conducir, especialmente durante la tarde y noche del viernes, cuando las ventiscas podrían complicar los desplazamientos.

