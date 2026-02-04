Gustavo Petro en la OEA: “Si esta institución no coge la eficiencia de la época, pues simplemente no tiene razón de ser”

Gustavo Petro ingresa a la Organización de Estados Americanos, (Washington, Estados Unidos)

Durante su disertación en la OEA, Gustavo Petro se apoyó en los clásicos de la filosofía griega y alemana para exigir la actualización de la agenda de los organismo multilaterales frente a la posibilidad de su desaparición ante la ineficacia que exhiben para resolver las crisis globales.

“Ya esta institución (se refiere a la OEA), que fue tan eficaz para algunas épocas dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de la época, pues simplemente no tiene razón de ser", sostuvo Petro.

En un salón de la OEA desbordado de diplomáticos, asesores y periodistas, con un discurso que improvisó palabra por palabra, el presidente de Colombia citó al papa Francisco y al millonario Elon Musk para proponer un cambio a nivel mundial para “salvar a la humanidad”.

El auditorio escuchó en cerrado silencio una disertación de casi cuarenta minutos, donde Petro mezcló a Jürgen Habermas con Michel Foucault, citó a la historia de Roma y consideró que en Gaza hubo un genocidio cuando Israel atacó la Franja para replicar el ataque terrorista que Hamas ejecutó el 7 de octubre de 2023.

Entre los diplomáticos acreditados en la OEA llamó la atención el tono humanista del mandatario colombiano, cuando su representante en el foro multilateral siempre se mostró remiso en cuestionar sin eufemismos a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Petro puso en evidencia un doble estándar ético y filosófico.

Gustavo Petro antes de exponer ante la OEA, (Washington, Estados Unidos)

A continuación, los aspectos centrales del discurso del Presidente de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA:

-“Problemas contemporáneos que podríamos juntar con la crisis climática, que aún no es colapso, pero solo hay una matemática entre la crisis y el colapso. ¿Cuál es la diferencia entre el colapso y la extinción de la vida del planeta? La crisis, lo que tenemos hoy. Malísimo que salir a la calle. La diferencia entre una y otra es si somos capaces de cambiar el modo de energía. Que al parecer, he concluido eso en mi experiencia, es el cambio también del modo de poder".

-“Y aquí me gustaría entonces contarles algunas cosas que quiero dejarles en estas palabras. Decía usted Habermas, ¿sí? El alemán. A veces creo ingenuamente que es posible que un parlamento, este es naciones, acepte la franqueza como medio de un modo. Ese es Habermas. La interlocución racional que consideraba la razón superior. Estas repúblicas se han construido todas alrededor del principio de la razón. Pero él decía: Hay razón de razones y la razón superior es la interlocución franca en una mesa".

-“Pero aquí tenemos que plantear de nuevo, si queremos ser especie humana viva en este planeta, un diálogo franco y sin subordinación. Nadie tiene la razón per se. La razón es colectiva, pero si no hay esa franqueza y esa verdad que hoy la esgrime la ciencia, entonces no llegamos ni a convencer ni llegamos a una razón superior ni llegamos a la existencia humana en los próximos años, décadas o milenios”.

_Entonces, ¿aquí para qué sirve la OEA? Le he preguntado yo al secretario general. Aquella vez que yo vine en el año 23 de este siglo, planteé una propuesta aquí de más o menos todas las personas hoy presentes. Y era que la Convención Americana tenía que reformarse. Que la Convención Americana, como tratado internacional aprobado por todas las naciones aquí presentes, parte de nuestra Constitución de Colombia. Necesitaba una reforma y no para recortar derechos, sino para aumentarlos Yo soy beneficiario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo estoy aquí como presidente de Colombia, además del voto de mi pueblo, por la Convención Americana de Derechos Humanos. Si no, no estaría aquí“.

-“Pero hoy, siglo veintiuno, en el año que estamos dos mil veintiséis, ¿es suficiente? O si no es suficiente y nos mantenemos ahí, ¿no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos? Es un poco la pregunta que me hago. Ya esta institución que fue tan eficaz para algunas épocas dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de esta época, pues simplemente no tiene razón de ser".

-“Pero peor aún, si no es la OEA, entonces en la ONU encontramos el mismo problema en la ONU. La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza. Y lo digo con claridad y sin miedo.

-“Si Naciones Unidas fue fundada para que no hubiera más genocidio como el que cometió el Estado alemán de los nazis frente a soviéticos, chinos con los japoneses y judíos y otros pueblos del mundo. Si fue fundada para eso y no pudo detener el genocidio en Gaza, ¿para qué sirve? Está cuestionada su existencia, así de simple. No tiene poder".

-“Hoy, aquí, con todas las hambres del mundo en nuestras venas, sobre todo en Colombia. ¿Civilización o barbarie?, preguntaría la OEA. Le pregunté al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la guerra. Preguntamos a los colombianos que nos hemos matado entre nosotros. Y lo único que nos dirían los ancestros de Roma, recogiendo ideas griegas, es leyes para salvarnos, normas para salvarnos de barbarie. ¿Dónde están nuestras normas?“.

Gustavo Petro, durante su exposición en la OEA, (Washington, Estados Unidos)

-“Entonces, es la hora de prender la linterna de Diógenes. Está prendida, pero el poder dice: “No vean, no miren arriba”. Se nos quema la Patagonia, se nos queman los bosques del norte de Chile, se nos-- doscientos delfines en los ríos del Amazonas, se quema la selva amazónica Mi región donde yo nací está inundada en este momento por una conjunción de aguas que vienen de las montañas y el mar que se meten El canal de Panamá matemáticamente va a hundirse".

-“¿Entonces qué hacemos en la OEA? Esa es mi pregunta. Y estos son los problemas de hoy. Si vamos hacia un colapso climático, si vamos hacia un colapso psicoactivo vital de la existencia. El papa Francisco lo decía, para quienes son católicos, una crisis civilizatoria, una crisis civilizatoria es cultural, pero una crisis cultural en la especie humana significa la muerte, es decir, es la barbarie. Entonces, es civilización o barbarie, preguntándole al senador romano de aquella época, todos hombres. ¿Qué va a hacer?Escogimos el camino de la barbarie".

-“Ad astra, me decían los romanos. ¿A qué? A llevar vida, y eso significa tecnología, saberes, ciencia, y eso no lo hace un solo país. Eso lo hace la humanidad. Y viviremos. Pero mientras o hacemos las normas y las leyes colectivamente o caemos en la barbarie. Luego, restablecer la hermandad humana. No hablo de naciones. Me permito decir que quizás si las naciones ya no pueden, le toca a los pueblos y las civilizaciones juntarse".

-“Los tiempos de la ciencia nos dicen que ni un siglo tenemos, si no será irreversible, y que los cambios de modo de energías que tan fácilmente describen los tecnólogos y los ingenieros, solo es posible con cambios de los modos del poder y con cambios de la sociedad, y que entonces una democracia global, que es la bandera que tenemos que levantar, una democracia de las Américas, en donde sean normas y leyes colectivas, legítimas, las que nos guíen en contra de la barbarie. Porque si la barbarie es desde Alaska hasta la Patagonia, podemos desaparecer”.