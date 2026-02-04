Estados Unidos

Condenaron a cadena perpetua al hombre que planificó el asesinato de Donald Trump en un campo de golf

La justicia federal condenó a Ryan Routh a prisión de por vida por planear y ejecutar un fallido atentado contra el presidente Donald Trump en un campo de golf de West Palm Beach en 2024

Guardar
El arresto de Ryan Wesley
El arresto de Ryan Wesley Routh, sospechoso de un aparente intento de asesinato contra Donald Trump, el 15 de septiembre de 2024. (Comisaría del condado de Martin vía AP, Archivo)

Un hombre fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024, cuando el republicano estaba en medio de la campaña para regresar a la Casa Blanca. La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza Aileen Cannon en el tribunal federal de Fort Pierce, el mismo recinto donde meses atrás se produjo un incidente cuando el acusado intentó autolesionarse tras la lectura del veredicto.

La persona sentenciada, Ryan Routh, recibió además una pena adicional de siete años por uno de los delitos relacionados con armas de fuego. La fiscalía había solicitado la prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que el acusado no ha mostrado arrepentimiento ni ha ofrecido disculpas por sus actos. Por su parte, la defensa, representada en la fase de sentencia por el abogado Martin L. Roth, pidió una condena de veintisiete años, destacando que Routh está próximo a cumplir sesenta años.

Routh fue hallado culpable de intentar asesinar a un candidato presidencial, uso de arma de fuego en la comisión de un delito, agresión a un agente federal, posesión de arma como reincidente y utilización de un arma con número de serie alterado. Según la fiscalía, pasó varias semanas planeando el atentado y finalmente apuntó con un rifle oculto entre arbustos mientras Trump jugaba golf en su club de West Palm Beach el 15 de septiembre de 2024.

En este dibujo del tribunal
En este dibujo del tribunal aparece Ryan Routh, al fondo, izquierda, mientras Kristy Militello, extremo izquierdo, defensora pública principal de Routh, revisa la lista de jurados del día con la abogada defensora adjunta en el juicio de Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump el año pasado en un campo de golf en el sur de Florida, el lunes 8 de septiembre de 2025, en Fort Pierce, Florida. (Lothar Speer vía AP)

Durante el juicio, un agente del Servicio Secreto que protegía a Trump relató que logró identificar a Routh antes de que el entonces candidato presidencial apareciera en el campo. El agente declaró que Routh le apuntó con el arma, por lo que respondió abriendo fuego. El acusado dejó caer el rifle y huyó del lugar sin disparar ningún tiro.

La audiencia de sentencia estaba originalmente prevista para diciembre, pero la jueza Cannon accedió a postergar la fecha tras la decisión de Routh de ser asistido por un abogado en esta fase, luego de haber optado por la autodefensa durante la mayor parte del proceso. En un documento, la fiscalía sostuvo que “Routh sigue sin mostrar remordimiento por sus delitos, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley”.

La defensa solicitó una reducción de la sentencia argumentando la edad del acusado y la posibilidad de que pueda recuperar la libertad antes de morir en prisión. En escritos previos, Routh incluso propuso intercambiar su vida en un canje de prisioneros y sugirió que Trump podía “desquitarse con él”.

Ryan Wesley Routh, acusado de
Ryan Wesley Routh, acusado de un atentado contra el presidente electo Donald Trump, en una manifestación en Kiev, Ucrania, el 30 de abril del 2022. (AP foto/Efrem Lukatsky)

La jueza Cannon calificó las solicitudes de Routh como una “charada irrespetuosa”, aunque permitió que contara con representación legal para asegurar el debido proceso. Cannon también había autorizado meses antes que el acusado se representara a sí mismo en el juicio principal, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la materia.

El historial de Routh incluye múltiples condenas anteriores por delitos graves y una presencia significativa en internet donde expresaba su rechazo a Trump. En un libro autopublicado, instó incluso a Irán a asesinar al expresidente y llegó a escribir que, como votante de Trump, compartía parte de la responsabilidad por su elección.

(Con información de AP

Temas Relacionados

donald trumpryan routhestados unidos

Últimas Noticias

Lluvia de iguanas “invasoras” en Miami: qué pasará con las miles que quedaron paralizadas

El inusual descenso térmico en el estado generó que numerosos reptiles inmovilizados cayeran de árboles. Pero no han muerto: expertos explican el futuro de miles de ejemplares que han sido recolectados

Lluvia de iguanas “invasoras” en

Qué países mantienen el TPS en Estados Unidos en 2026 y qué cambia para los migrantes

Las decisiones del gobierno federal y fallos de tribunales definieron escenarios distintos de continuidad, suspensión y excepciones dentro del programa, con impacto directo en la residencia y el empleo de cientos de miles de personas

Qué países mantienen el TPS

EEUU llamó a una coalición global de tierras raras para fortalecer la seguridad ante China: “Son el motor de nuestra defensa”

En una cumbre con más de 50 naciones, Marco Rubio advirtió que la dependencia externa en la minería es una vulnerabilidad estratégica y pidió a los aliados retomar un papel activo en la cadena de producción

EEUU llamó a una coalición

Paraguay y Estados Unidos firmaron una declaración para reforzar la cooperación en seguridad y defensa

El ministro de Relaciones Exteriores sudamericano, Rubén Ramírez, mantuvo un encuentro con el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire

Paraguay y Estados Unidos firmaron

El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles por frío en el sur de Florida

Los recientes episodios de temperaturas inéditas han causado que estos reptiles, incapaces de mantener su movilidad, pierdan el control de sus extremidades y terminen inmóviles en el suelo

El fenómeno que explica por

TECNO

San Valentín 2026: 20 ideas

San Valentín 2026: 20 ideas de regalos para diferentes presupuestos, según la IA

WhatsApp: el truco para saber si extraños están espiando tus conversaciones

Estas son las nuevas ofertas en PlayStation Store para PS4 y PS5: Mortal Kombat, Spiderman, The Last of Us y más

Así es Moya, el robot que hace contacto visual e imita las emociones humanas

Este truco en Gmail te permitirá saber qué empresas están vendiendo tus datos personales

ENTRETENIMIENTO

“Detrás de cámaras sufría ataques

“Detrás de cámaras sufría ataques de pánico”: Chris Hemsworth habló de miedo, Alzheimer y el peso de ser Thor

Christian Bale y el papel que lo sometió a una transformación de 6 horas diarias: “Gritaba como un loco”

Sarah Pidgeon reveló su postura con la fama: “Quiero ser actriz, no una celebridad”

La inolvidable carrera de Catherine O’Hara: una referente de la comedia que conquistó Hollywood

De qué trata “Our Universe”, el adorable k-drama de enredos que llega a streaming

MUNDO

Trump y Xi Jinping acordaron

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán

Quién es Karyna Shuliak, la ex novia de Jeffrey Epstein que fue señalada como su principal heredera

Redes rusas de captación engañosa reclutan africanos para la guerra en Ucrania bajo falsas promesas de empleo

El ángel que se parece demasiado a Giorgia Meloni: anatomía de un escándalo entre arte, política y Vaticano en el corazón de Roma

Las autoridades de Irán autorizaron la emisión de licencias para que las mujeres conduzcan motocicletas