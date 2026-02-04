Condenaron a cadena perpetua al hombre que planificó el asesinato de Donald Trump en un campo de golf

El arresto de Ryan Wesley Routh, sospechoso de un aparente intento de asesinato contra Donald Trump, el 15 de septiembre de 2024. (Comisaría del condado de Martin vía AP, Archivo)

Un hombre fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024, cuando el republicano estaba en medio de la campaña para regresar a la Casa Blanca. La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza Aileen Cannon en el tribunal federal de Fort Pierce, el mismo recinto donde meses atrás se produjo un incidente cuando el acusado intentó autolesionarse tras la lectura del veredicto.

La persona sentenciada, Ryan Routh, recibió además una pena adicional de siete años por uno de los delitos relacionados con armas de fuego. La fiscalía había solicitado la prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que el acusado no ha mostrado arrepentimiento ni ha ofrecido disculpas por sus actos. Por su parte, la defensa, representada en la fase de sentencia por el abogado Martin L. Roth, pidió una condena de veintisiete años, destacando que Routh está próximo a cumplir sesenta años.

Routh fue hallado culpable de intentar asesinar a un candidato presidencial, uso de arma de fuego en la comisión de un delito, agresión a un agente federal, posesión de arma como reincidente y utilización de un arma con número de serie alterado. Según la fiscalía, pasó varias semanas planeando el atentado y finalmente apuntó con un rifle oculto entre arbustos mientras Trump jugaba golf en su club de West Palm Beach el 15 de septiembre de 2024.

En este dibujo del tribunal aparece Ryan Routh, al fondo, izquierda, mientras Kristy Militello, extremo izquierdo, defensora pública principal de Routh, revisa la lista de jurados del día con la abogada defensora adjunta en el juicio de Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump el año pasado en un campo de golf en el sur de Florida, el lunes 8 de septiembre de 2025, en Fort Pierce, Florida. (Lothar Speer vía AP)

Durante el juicio, un agente del Servicio Secreto que protegía a Trump relató que logró identificar a Routh antes de que el entonces candidato presidencial apareciera en el campo. El agente declaró que Routh le apuntó con el arma, por lo que respondió abriendo fuego. El acusado dejó caer el rifle y huyó del lugar sin disparar ningún tiro.

La audiencia de sentencia estaba originalmente prevista para diciembre, pero la jueza Cannon accedió a postergar la fecha tras la decisión de Routh de ser asistido por un abogado en esta fase, luego de haber optado por la autodefensa durante la mayor parte del proceso. En un documento, la fiscalía sostuvo que “Routh sigue sin mostrar remordimiento por sus delitos, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley”.

La defensa solicitó una reducción de la sentencia argumentando la edad del acusado y la posibilidad de que pueda recuperar la libertad antes de morir en prisión. En escritos previos, Routh incluso propuso intercambiar su vida en un canje de prisioneros y sugirió que Trump podía “desquitarse con él”.

Ryan Wesley Routh, acusado de un atentado contra el presidente electo Donald Trump, en una manifestación en Kiev, Ucrania, el 30 de abril del 2022. (AP foto/Efrem Lukatsky)

La jueza Cannon calificó las solicitudes de Routh como una “charada irrespetuosa”, aunque permitió que contara con representación legal para asegurar el debido proceso. Cannon también había autorizado meses antes que el acusado se representara a sí mismo en el juicio principal, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la materia.

El historial de Routh incluye múltiples condenas anteriores por delitos graves y una presencia significativa en internet donde expresaba su rechazo a Trump. En un libro autopublicado, instó incluso a Irán a asesinar al expresidente y llegó a escribir que, como votante de Trump, compartía parte de la responsabilidad por su elección.

