Estados Unidos

Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca para ratificar su hoja de ruta en América Latina

El presidente de Estados Unidos utilizará la reunión con el mandatario colombiano para explicitar los argumentos que justificaron su decisión de capturar a Maduro, enfrentar a los carteles de la droga y contener la inmigración indocumentada

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump recibe hoy a Gustavo Petro en la Casa Blanca, un inesperado acontecimiento geopolítico que protagonizarán dos presidentes con miradas ideológicas antagónicas.

En este contexto, la cita de Trump y Petro puede concluir en un aquelarre diplomático o en un ejemplo de convivencia política, pese a las complejas tensiones que atraviesan a América Latina.

Cuando el presidente de los Estados Unidos recibe a un aliado en la Casa Blanca, un mail oficial llega a los corresponsales extranjeros anunciando que la cita será en el Salón Oval, que habrá una conferencia de prensa y un almuerzo de trabajo.

En el caso de Petro, se especificó que debe estar en Pensilvania Avenue 1660 a las 11.00 en punto (hora de Washington). que la reunión será en el despacho presidencial, y que no podrán acceder los medios de comunicación.

En este contexto, Trump envió ayer a Ptero un mensaje cifrado.

El presidente de Estados Unidos rescató la retirada discursiva del mandatario colombiano, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

“Tengo ganas de verlo. Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país”, señaló ayer Trump.

Y completó con cierta ironía: “Era ciertamente crítico antes, pero, de alguna manera, después del ataque a Venezuela se convirtió en alguien muy amable”, ironizó en referencia a Petro.

Eso significa en el argot de la Casa Blanca que si Petro continúa con ese tono político, Trump estará distendido y locuaz durante el cónclave bilateral.

En cambio, si el mandatario colombiano enciende su discurso político, toda la audiencia con Trump podría parecerse a la trifulca que tuvo como protagonista a Volodimir Zelenski, cuando todavía se resistía a firmar con Estados Unidos un acuerdo comercial sobre minerales críticos.

La preocupación de Trump respecto al volumen del narcotráfico en Colombia se asienta en datos estadísticos que Petro no podría desconocer ante un planteo directo del líder republicano.

La ONU tiene un informe oficial que asegura que Colombia tiene hoy cerca 253.000 hectáreas para producir cocaína.

Una cifra inédita que pone en jaque a Petro.

En 2012, Estados Unidos y Colombia redujeron la producción de cocaína tras doce años de fumigación constante y sistemática. Ahora, la cantidad de cocaína que se puede producir alcanza a las 3.300 toneladas al año, casi nueve veces más que la producción registrada por la ONU en 2012.

Durante su reunión con Petro, Trump exigirá que Colombia recupere su capacidad de fuego para reducir la operación de cocaína a los niveles de 2012.

Colombia es una guarida de drogas. Es una guarida de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo”, aseguró Trump antes de la llegada de Petro a DC.

Y añadió: “Ahora tienen un líder terrible, un tipo malo, un matón", en directa referencia al presidente de Colombia.

Trump utilizó la ineficacia de Petro frente a los carteles de la droga para cuestionar su ética politica, mientras que el presidente de Colombia devolvió el mandoble al cuestionar la captura de Maduro en Caracas.

“Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro”, posteó Petro en su cuenta oficial en X.

Y cuestionó sin eufemismos: “Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

En este complejo escenario, es muy posible que Trump y Petro disientan a puertas cerradas en el Salón Oval.

Ambos presidentes exhiben opiniones diferentes sobre las drogas y Maduro, y la clave estará en la vehemencia que carguen Trump y Petro al momento de expresar sus opiniones.

En principio, al encuentro bilateral de hoy fueron convocados Marco Rubio -secretario de Estado- y la canciller colombiana Rosa Villavicencio.

Todo debería arrancar a las 11.00 en punto, y concluir antes del mediodía de Washington. El protocolo de la Casa Blanca asignó 45 minutos para la reunión, muy poco tiempo para la densidad de la agenda bilateral que abordarán Trump y Petro.

