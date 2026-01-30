Estados Unidos

Seis días sin luz ni calefacción en medio del frío extremo: se agrava la crisis en el sureste de Estados Unidos

Las regiones afectadas enfrentan temperaturas bajo cero y nuevos riesgos ante la llegada de una tormenta invernal con posibles nevadas intensas, mientras residentes vulnerables permanecen aislados sin energía en comunidades de Misisipi y Tennessee

Jean Christophe regresa a casa
Jean Christophe regresa a casa en bicicleta desde Kroger sobre la nieve y el hielo en Memphis, Tennessee, el miércoles 28 de enero de 2026 (Mark Weber vía AP)

Decenas de miles de personas entraron en su sexto día sin electricidad el viernes, mientras las Carolinas y Virginia se preparan para una importante tormenta invernal que podría traer más nieve de la que algunas partes de Carolina del Norte han visto en años.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el aire ártico que se desplaza hacia el sureste provocará que las ya frías temperaturas caigan en picado hasta los -10°C (14°F) la noche del viernes en ciudades como Nashville, Tennessee, donde muchas personas aún carecían de energía casi una semana después de que una tormenta masiva arrojara nieve y hielo en el este de Estados Unidos.

Más de 230.000 hogares y negocios estaban sin electricidad la mañana del viernes, con la gran mayoría de esos cortes en Misisipi y Tennessee, según el sitio web de seguimiento de cortes poweroutage.us.

Los meteorólogos dicen que el clima bajo cero persistirá en el este de Estados Unidos hasta febrero y existe una alta probabilidad de fuertes nevadas en las Carolinas, Virginia y el noreste de Georgia este fin de semana, posiblemente hasta 30 centímetros (1 pie) en partes de Carolina del Norte.

La noche del sábado y la madrugada del domingo, los meteorólogos esperan vientos intensos acompañados de nieve moderada a fuerte que podrían generar condiciones de ventisca durante un tiempo antes de que la tormenta comience a desplazarse hacia el mar el domingo por la mañana.

Trabajos de limpieza en Oxford,
Trabajos de limpieza en Oxford, Mississippi (AP Photo/Bruce Newman)

Con la ola de frío peligroso que se dirige al sur de Estados Unidos el viernes, los expertos dicen que aumenta el riesgo de hipotermia para las personas en partes de Misisipi y Tennessee que entran en su sexto día atrapadas en casa sin electricidad y con temperaturas bajo cero.

“Cuanto más tiempo estés expuesto al frío, peor es”, dijo el Dr. Hans House, profesor de medicina de emergencia en la Universidad de Iowa. “El cuerpo puede manejar temperaturas frías por períodos breves bastante bien, pero la exposición prolongada es un problema”.

Las personas más vulnerables —los ancianos, los bebés y quienes tienen afecciones de salud subyacentes— pueden haber comenzado a experimentar síntomas de hipotermia en cuestión de horas tras ser expuestos a las bajas temperaturas, explicó el Dr. Zheng Ben Ma, director médico del departamento de emergencias del noroeste del Centro Médico de la Universidad de Washington. Eso incluye desde agotamiento hasta dificultad al hablar y pérdida de memoria.

Pero después de casi una semana, la situación se acerca a un punto de inflexión, explicó: personas jóvenes y por lo general sanas también podrían comenzar a presentar estos síntomas.

Un cartel de casa en
Un cartel de casa en venta en la circunvalación de Washington DC en Annandale, Virginia (REUTERS/Hyungwon Kang/Archivo)

“Cuando llegas a los días seis, siete, hasta diez, incluso una persona sana y resistente estará más predispuesta a experimentar algunos de esos efectos perjudiciales del frío”, dijo.

Las autoridades de Misisipi dicen que es la peor tormenta invernal en el estado desde 1994. Se abrieron cerca de 80 centros de calentamiento en todo el estado, conocido por ser uno de los más pobres de la nación. El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, dijo que efectivos de la Guardia Nacional estaban entregando comidas, mantas y otros suministros en camiones y helicópteros.

En Tennessee, el gobernador Bill Lee dijo que los equipos habían distribuido más de 600 suministros de calefacción y más de 8.328 litros (2.200 galones) de gasolina y diésel.

Al menos 85 personas han muerto en áreas afectadas por el frío extremo desde Texas hasta Nueva Jersey. Aproximadamente la mitad de las muertes se reportaron en Tennessee, Misisipi y Luisiana. Si bien algunas muertes se han atribuido a hipotermia, se sospecha que otras están relacionadas con la exposición al monóxido de carbono.

El Dr. Abhi Mehrotra, médico de emergencias de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, dijo que es importante asegurarse de que las fuentes de calor usadas en interiores, incluidos los generadores, no emitan monóxido de carbono, lo que podría ser mortal.

Temas Relacionados

Ola de frío en Estados Unidos

