Se hizo pasar por agente del FBI para liberar a un acusado de homicidio y terminó detenido

Mark Anderson fue detenido en Nueva York tras intentar liberar a un acusado de homicidio haciéndose pasar por agente del FBI con documentos falsos (REUTERS/Kevin Lamarque/)

Mark Anderson avanzó por los pasillos del Metropolitan Detention Center de Nueva York con una seguridad que llamó la atención de todos. Sostenía una carpeta de documentos y aseguró que tenía la autoridad necesaria para liberar a Luigi Mangione, acusado de matar al CEO de United Healthcare, Brian Thompson, en 2024. Eran las primeras horas del 29 de enero de 2026 y, aunque Anderson afirmó ser agente del FBI y mostró una supuesta orden judicial, los guardias notaron inconsistencias en su identificación y lo detuvieron de inmediato.

Según documentos judiciales, Anderson, de 36 años, mostró una licencia de conducir de Minnesota como identificación y aseguró portar papeles firmados por un juez. Sin embargo, no presentó credenciales oficiales. De acuerdo con información de BBC, una fuente de seguridad confirmó que el objetivo de Anderson era Mangione, aunque el nombre no figuraba formalmente en la acusación inicial.

El intento de Anderson fracasó cuando su actitud generó sospechas entre el personal penitenciario. Declaró estar armado, arrojó documentos en el mostrador y fue arrestado tras una revisión en la que se hallaron objetos incompatibles con su supuesta función, como un tenedor grande y una herramienta similar a un cortador de pizza. Las autoridades comprobaron que Anderson no tenía relación legítima con el FBI ni con el sistema judicial.

Anderson viajó desde Mankato, Minnesota, a Nueva York en busca de trabajo y, en el momento de los hechos, trabajaba en una pizzería local. Según O Globo, su detención se produjo luego de que funcionarios del Metropolitan Detention Center notaron inconsistencias en su relato. El hombre compareció ante un juez y enfrenta cargos federales por usurpación de funciones públicas.

El objetivo de Mark Anderson era Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de United Healthcare, Brian Thompson, en 2024 (AFP)

La defensa de Anderson aún no emitió una declaración oficial sobre su culpabilidad o inocencia. BBC reportó que el abogado del acusado fue contactado, pero no ofreció detalles. Anderson permanece bajo custodia a la espera de la próxima audiencia.

Luigi Mangione enfrenta cargos estatales y federales por el asesinato de Brian Thompson. La policía capturó a Mangione en 2024 en un restaurante de McDonald’s en Pensilvania, tras una operación que involucró a fuerzas de seguridad de varios estados. Posteriormente, fue extraditado a Nueva York, donde sigue recluido.

El caso de Mangione despertó interés en las redes sociales, con manifestaciones de apoyo y presencia de simpatizantes en las audiencias. El crimen reavivó el debate sobre los costos del sistema de salud en Estados Unidos, ya que Thompson dirigía una de las principales compañías del sector. La selección del jurado para el juicio federal está prevista para septiembre de 2026.

Actualmente, la investigación continúa y las autoridades descartan cualquier vínculo directo entre Anderson y Mangione. Los registros oficiales no muestran conexión previa entre ambos. Las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia sobre el caso por su relevancia pública y por el impacto que generó en la opinión de la ciudadanía.

Anderson viajó desde Minnesota y utilizó una identidad inventada y una licencia de conducir falsa para intentar acceder al Metropolitan Detention Center (Foto: Prensa Libre, EFE)

Las autoridades penitenciarias reforzaron los controles internos tras el incidente. Según O Globo, el episodio expuso posibles vulnerabilidades en los procedimientos de identificación de visitantes en centros de detención federales. El Bureau of Prisons revisa los protocolos para evitar situaciones similares en el futuro.

El proceso judicial contra Anderson por suplantación de identidad sigue su curso en la justicia federal. En paralelo, Mangione espera la fecha de inicio del juicio, que definirá su responsabilidad en el asesinato de Thompson. El caso continúa bajo seguimiento de la prensa y la opinión pública, atentos a los próximos desarrollos y resultados judiciales.

El caso mantiene la atención tanto de medios como de la sociedad, no solo por la gravedad del delito atribuido a Mangione, sino por el inusual intento de fuga impulsado por Anderson. Las autoridades insisten en la importancia de fortalecer los procesos de control e identificación en las prisiones, mientras que expertos en seguridad señalan que situaciones de este tipo ponen a prueba los protocolos establecidos en centros penitenciarios de alta seguridad.