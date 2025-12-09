Un registro sin orden judicial pone en jaque el juicio contra Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

El juicio contra Luigi Mangione en Manhattan se centra en la admisión de pruebas clave como el arma y la libreta roja. (Curtis Means/Pool/REUTERS)

Tras un año de la detención de Luigi Mangione, el proceso judicial que lo enfrenta a cargos por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, avanza en una sala de Manhattan, donde la admisión de pruebas clave se ha convertido en el eje del debate.

El juez Gregory Carro debe decidir si elementos como el arma presuntamente utilizada, una libreta roja, un silenciador y otros objetos incautados en la mochila de Mangione podrán ser presentados en el juicio, mientras la defensa sostiene que la policía vulneró derechos constitucionales al registrar la mochila sin una orden judicial, según informaron The Wall Street Journal y ABC News.

Durante la audiencia, la defensa de Mangione ha insistido en que la policía de Altoona, Pensilvania, actuó con exceso de celo al proceder al registro. El oficial Stephen Fox, primer testigo de la audiencia este martes 9 de diciembre, declaró ante el tribunal que la búsqueda de la mochila fue un “registro incidental al arresto”, una práctica autorizada en Pensilvania.

La defensa de Mangione alega que la policía vulneró derechos constitucionales al registrar la mochila sin orden judicial. (Curtis Means/Pool/REUTERS)

Fox relató que, tras colocar a Mangione contra la pared y palparlo, le preguntó si había algo en la mochila que debieran conocer. El propio Fox admitió en el estrado: “estábamos tratando posiblemente con el tirador de Nueva York”, y justificó la urgencia del registro por el temor a que el bolso ocultara un arma. Fox también reconoció que ni él ni sus supervisores solicitaron una orden judicial antes de proceder.

La secuencia de la detención quedó registrada en la cámara corporal de los agentes. En el video, se observa cómo la oficial Christy Wasser extrae un cargador cargado envuelto en ropa interior gris, momento en el que Fox exclama: “es él, amigo”. Además, Fox testificó que Mangione le confesó portar un frasco de mantequilla de maní en el abrigo y un cuchillo en el bolsillo del pantalón. Tras esta revelación, Fox le leyó sus derechos Miranda y lo esposó en el restaurante.

La defensa, encabezada por Karen Agnifilo, cuestionó la rapidez con la que Fox recitó los derechos Miranda, señalando que pronunció noventa y ocho palabras en quince segundos, y subrayó que el agente esposó a Mangione apenas diez segundos después de que este manifestara su deseo de guardar silencio.

La mochila de Mangione contenía una identificación falsa, miles de dólares en efectivo y un mapa de rutas de escape. (William Farrington/Pool/REUTERS)

Las pruebas en la mochila

La mochila de Mangione contenía, según la fiscalía, una serie de objetos que los investigadores consideran relevantes: una libreta roja, un silenciador, un arma de fuego, una identificación falsa de Nueva Jersey, un boleto de autobús Greyhound, varios miles de dólares en efectivo y notas manuscritas.

Entre estas notas figuraba un mapa de rutas de escape en Pittsburgh, una lista de objetos para un “kit de supervivencia” —que incluía cámara digital, unidad USB, sábanas, baterías, botellas de agua, bolsas de basura, mascarillas y una “comida caliente”— y un recordatorio fechado el cinco de diciembre de “depilar cejas”.

En el reverso del papel, se hallaba un croquis rudimentario y la anotación: “revisar vuelos nocturnos de Pittsburgh, idealmente a Columbus o Cincin (bajarse antes)”, junto a otra advertencia: “mantener el impulso, el FBI es más lento de noche”.

La gerente de McDonald’s identificó a Mangione por sus cejas distintivas, pese a la mascarilla y la capucha. (Policía Estatal de Pensilvania/REUTERS)

La identificación de Mangione en el restaurante McDonald’s de Altoona fue posible gracias a un detalle físico. La gerente del local, quien llamó al 911, relató que los clientes reconocieron al joven sentado en una esquina, comiendo un Steak McMuffin y hash brown, por sus cejas distintivas, visibles pese a la mascarilla quirúrgica y la capucha que cubrían el resto de su rostro. En la grabación reproducida en la audiencia, la gerente explicó: “lo único que se le ve son las cejas”.

La audiencia contra Mangione

El proceso ha contado con la declaración de casi una docena de testigos en cinco días de audiencia, según ABC News. El juez Carro ordenó a la fiscalía divulgar parte de las pruebas, incluidas grabaciones de video, fotografías de las pertenencias de Mangione y el audio de la llamada al 911. La defensa argumenta que la difusión de estas pruebas podría influir negativamente en la opinión pública antes del juicio. Además, Mangione enfrenta procesos judiciales en Pensilvania y en la jurisdicción federal.

En la sala del tribunal, un pequeño grupo de seguidores de Mangione ha mostrado su apoyo con camisetas que rezan “New Yorkers for Luigi” y pancartas con el lema “Free Healthcare. Free Luigi”. Según The Wall Street Journal, sus simpatizantes han recaudado fondos para su defensa legal, han enviado miles de cartas a la cárcel y han colocado su imagen en vallas publicitarias.

La fiscalía sostiene que la actuación de la policía de Altoona se ajustó a la ley estatal, ya que existía un temor legítimo de que la mochila pudiera contener elementos peligrosos. La decisión sobre la admisión de las pruebas será determinante para el desarrollo del juicio contra Luigi Mangione.