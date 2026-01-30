Florida establece una tercera ejecución en 2026 mientras el estado lidera el aumento de la pena de muerte en EEUU

Florida programó la ejecución de Billy Leon Kearse para el 3 de marzo de 2026, como parte de un repunte en la aplicación de la pena de muerte en el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución de Billy Leon Kearse ha sido programada por el estado de Florida para el 3 de marzo de 2026, según la orden firmada por el gobernador Ron DeSantis, en lo que constituye la tercera ejecución prevista para ese año en la entidad. La medida, que implica la aplicación de la pena de muerte mediante inyección letal, afecta directamente a los familiares de la víctima, al entorno del condenado y a quienes siguen el sistema penal estadounidense, en un contexto donde Florida lidera el aumento de ejecuciones en el país. Esta acción mantiene la tendencia registrada en 2025, cuando Florida encabezó la estadística nacional con 19 ejecuciones, de acuerdo con información publicada por ABC News.

Según reportó ABC News, el gobernador DeSantis formalizó la orden de ejecución de Kearse, de 53 años, el jueves 29 de enero de 2026. El caso se remonta a 1991, año en que Kearse fue condenado por el asesinato del oficial Danny Parrish durante una detención de tránsito en Fort Pierce. De acuerdo con los registros judiciales citados por ABC News, la sentencia de muerte se aplicará en la Prisión Estatal de Florida, donde también están programadas las ejecuciones de Ronald Palmer Heath y Melvin Trotter para febrero de 2026.

El proceso judicial de Kearse ha pasado por apelaciones y nuevas sentencias, tras una revisión de la Corte Suprema de Florida que obligó a realizar un nuevo juicio de pena en 1997. El incremento de ejecuciones en el estado se explica, según declaraciones de DeSantis recogidas por ABC News, por la intención de “llevar justicia a las familias de las víctimas”, muchas de las cuales esperan desde hace décadas la resolución de sus casos.

¿Por qué Florida encabeza la reactivación de la pena de muerte en Estados Unidos?

La decisión de Florida de ejecutar por tercera vez en 2026 a un condenado por asesinato reaviva el debate sobre la aplicación de la pena capital. Según ABC News, el estado registró 19 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, superando el récord anterior de ocho ejecuciones en 2014. Este repunte coloca a Florida a la cabeza de las jurisdicciones estadounidenses que aplican este castigo, seguido por otros estados con políticas penales estrictas.

Las cifras nacionales también muestran un incremento en la utilización de la pena capital. De acuerdo con datos citados por ABC News, en 2025 se realizaron 47 ejecuciones en todo Estados Unidos, el mayor número registrado desde 2009. Este contexto refuerza el papel de Florida como epicentro del debate sobre la justicia penal y la ejecución de sentencias de muerte.

¿Quién es Billy Leon Kearse y cuál es el caso judicial?

Billy Leon Kearse fue condenado por el asesinato del oficial Danny Parrish durante un control de tránsito efectuado en enero de 1991 en Fort Pierce, según los expedientes judiciales citados por ABC News. Durante la detención, Kearse no presentó una licencia de conducir válida, lo que llevó al oficial a intentar esposarlo. En ese momento, ocurrió un forcejeo que terminó cuando Kearse se apoderó del arma reglamentaria de Parrish y disparó 14 veces, alcanzando al agente en nueve ocasiones en el cuerpo y cuatro en el chaleco antibalas, según los registros del caso.

Un taxista que escuchó los disparos se comunicó con la policía usando la radio del patrullero, lo que permitió identificar el automóvil de Kearse por la matrícula y arrestarlo posteriormente en su domicilio. Los detalles del caso, incluidos el número de disparos y la secuencia de los hechos, constan en los documentos judiciales y han sido consignados por ABC News.

¿Cómo ha evolucionado el proceso judicial de Kearse?

El proceso de Kearse ha incluido varias instancias judiciales. En 1991, un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado y robo a mano armada, imponiendo la pena capital. Posteriormente, la Corte Suprema de Florida determinó que el tribunal original no había brindado suficiente información al jurado acerca de las circunstancias agravantes y atenuantes, lo que motivó un nuevo juicio de sentencia en 1997, según reportó ABC News.

A pesar de las apelaciones, la condena a muerte fue ratificada y se espera que los abogados de Kearse presenten recursos adicionales ante la Corte Suprema estatal y la Corte Suprema de Estados Unidos. El caso se mantiene como uno de los más antiguos en la lista de ejecuciones pendientes en Florida.

¿Cuáles son las próximas ejecuciones programadas en Florida?

Además de la ejecución de Kearse el 3 de marzo de 2026, el estado de Florida prevé la aplicación de la pena de muerte a Ronald Palmer Heath, de 64 años, el 10 de febrero, y a Melvin Trotter, de 65, el 24 de febrero. Ambas sentencias se ejecutarán en la Prisión Estatal de Florida, según datos publicados por ABC News. Estas fechas consolidan a Florida como el estado con mayor número de ejecuciones programadas para el primer trimestre de 2026, manteniendo la tendencia al alza observada el año anterior.

¿Cuál es el protocolo de ejecución y qué establece la ley en Florida?

La ejecución de la pena capital en Florida se realiza mediante inyección letal, utilizando una combinación de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, conforme al protocolo del Departamento de Correcciones estatal. Este procedimiento está vigente desde el año 2000 y ha sido objeto de revisiones y debates judiciales, según ABC News.

La legislación de Florida establece que el gobernador tiene la facultad de firmar las órdenes de ejecución una vez agotadas las instancias judiciales, y que los reclusos pueden presentar recursos ante tribunales estatales y federales hasta el último momento. Las ejecuciones se llevan a cabo en instalaciones especialmente acondicionadas y bajo estrictas medidas de seguridad.

¿Qué ha dicho el gobernador Ron DeSantis sobre el aumento de ejecuciones?

El gobernador Ron DeSantis ha explicado que el incremento en la firma de órdenes de ejecución responde al compromiso de su administración con la aplicación de la ley y la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas. “Algunas de estas causas se remontan a los años ochenta. Justicia retrasada es justicia denegada. Sentí que tenía la obligación de asegurarme de que estos procesos se cumplieran”, declaró DeSantis, según recogió ABC News. El gobernador también señaló que revisa exhaustivamente cada caso antes de firmar una orden de ejecución y que no procedería si existieran dudas sobre la culpabilidad del condenado.

¿Cómo impacta esta tendencia a los familiares y al sistema judicial?

La reactivación de la aplicación de la pena de muerte en Florida afecta a diversos sectores, desde los familiares de las víctimas y de los condenados, hasta las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios judiciales. El aumento de las ejecuciones genera un mayor volumen de recursos y apelaciones en las instancias superiores, mientras que las familias involucradas experimentan largos procesos de espera y resolución, según el análisis publicado por ABC News.

El Departamento de Correcciones y los portavoces oficiales han reiterado su compromiso con el cumplimiento de los procedimientos legales y la transparencia en la ejecución de las sentencias. Las autoridades insisten en que el proceso se realiza conforme a la normativa vigente y con supervisión constante de las condiciones de seguridad y salud.

¿Qué se puede esperar tras la nueva ejecución programada?

La programación de una nueva ejecución en Florida refuerza la política estatal orientada a la implementación efectiva de la pena capital. El caso de Billy Leon Kearse permanece abierto a posibles apelaciones en las cortes superiores, mientras el calendario de ejecuciones mantiene la atención nacional sobre el sistema penal del estado. De acuerdo con ABC News, los próximos pasos dependerán de la resolución de los recursos judiciales y de la continuidad de la política actual en materia de justicia y pena de muerte.