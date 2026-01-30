EEUU condena a un exingeniero de Google por robar secretos de inteligencia artificial para China

El exingeniero de Google Linwei Ding fue declarado culpable por un jurado federal en San Francisco de espionaje económico y robo de secretos industriales de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un jurado federal en San Francisco declaró culpable al exingeniero de Google Linwei Ding, conocido como Leon Ding, por espionaje económico y robo de secretos industriales relacionados con tecnología avanzada de inteligencia artificial, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento difundido, los delitos favorecieron a empresas vinculadas al gobierno de China. Se trata de la primera condena en Estados Unidos por espionaje económico asociado a inteligencia artificial, lo que pone de relieve la sensibilidad de las tecnologías involucradas.

Ding, ciudadano chino de 38 años, fue declarado culpable por el juez Vince Chhabria, tras un juicio de 11 días por siete cargos de espionaje económico y siete cargos de robo de secretos comerciales por sustraer más de dos mil páginas de información confidencial sobre la infraestructura tecnológica de Google.

Según indicó Reuters, la investigación determinó que Ding transfirió, además de archivos internos de la empresa, aproximadamente 14.000 páginas de información técnica, de las cuales 105 contenían secretos comerciales esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial de la empresa. Para ocultar el robo, copió los archivos en Apple Notes y los exportó en formato PDF a su ordenador personal, burlando los sistemas de monitoreo internos

Entre los materiales sustraídos había detalles de hardware, plataformas de software y la arquitectura de los chips personalizados “Tensor Processing Unit”, empleados en sistemas de inteligencia artificial. La filtración incluyó datos sobre sistemas de procesamiento gráfico y tarjetas de red inteligentes diseñadas para la comunicación interna en los supercomputadores de la empresa.

De acuerdo con el sitio oficial del Departamento de Justicia, los delitos ocurrieron entre mayo de 2022 y abril de 2023, cuando Ding tenía acceso privilegiado en la compañía. Durante este periodo, cargó los documentos a cuentas personales en la nube y luego descargó los archivos en su ordenador privado antes de renunciar.

El caso salió a la luz cuando Google detectó que Ding había hecho una presentación pública en China sobre una nueva startup tecnológica, lo que llevó a la empresa a bloquear su acceso a la red corporativa a finales de 2023, reconstruye Reuters. La fiscalía resaltó que este hallazgo permitió descubrir la magnitud del robo y la amenaza potencial para la ventaja competitiva de Google en el área de inteligencia artificial.

Además, contactó con dos empresas tecnológicas con sede en la República Popular China: primero, sostuvo negociaciones para ser director tecnológico en una startup, y después fundó su propia compañía especializada en inteligencia artificial, ocupando el cargo de director ejecutivo.

Desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirman (traducción de la imagen): En la actual carrera de alto riesgo por dominar el campo de la inteligencia artificial, Linwei Ding traicionó tanto a Estados Unidos como a su empleador al robar secretos comerciales sobre la tecnología de IA de Google en nombre del gobierno de China. Este caso no solo marca la primera condena por cargos de espionaje económico relacionados con inteligencia artificial, sino que también demuestra el compromiso inquebrantable del FBI de proteger a las empresas estadounidenses frente a la amenaza cada vez más grave que China representa para nuestra seguridad económica y nacional. Seguimos comprometidos a trabajar estrechamente con nuestros socios del sector privado para proteger la innovación de la nación, salvaguardar nuestros secretos comerciales y hacer que nuestros adversarios extranjeros rindan cuentas. SUBDIRECTOR ROMAN ROZHAVSKY DIVISIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA Y ESPIONAJE DEL FBI

Las pruebas presentadas al jurado acreditaron que Ding aprovechó su puesto en Google para apropiarse de los secretos tecnológicos mientras se alineaba con iniciativas oficiales de innovación de la República Popular China. Solicitó ingresar a un programa gubernamental de captación de talento en Shanghái, donde especificó su objetivo de proporcionar al país una infraestructura computacional de alto nivel.

Según la acusación, mostró ante posibles inversores que podía construir un supercomputador de inteligencia artificial replicando tecnologías de la empresa estadounidense y colaborando en el desarrollo de chips de aprendizaje automático.

La Fiscalía del Distrito Norte de California, según el documento citado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, subrayó que el jurado envió un mensaje de firmeza sobre la protección de la propiedad intelectual frente al acceso ilegal por parte de intereses extranjeros.

La fiscalía remarcó, además, que el robo de información permitió a Ding y sus socios “saltar etapas clave” en el desarrollo de supercomputadoras para inteligencia artificial, un avance que representa el equivalente a una década de trabajo y millones de dólares invertidos por Google, según resalta Reuters. El veredicto del jurado fue unánime tras apenas tres horas de deliberación, lo que refuerza el mensaje de protección a la propiedad intelectual estadounidense ante la competencia internacional.

Craig H. Missakian, fiscal federal, destacó la contribución de la inteligencia artificial en Silicon Valley al crecimiento económico y la seguridad nacional, advirtiendo que quienes busquen ventajas competitivas mediante el robo de tecnología enfrentarán acciones judiciales.

Durante el proceso judicial, la defensa de Ding sostuvo que gran parte de los documentos estaba disponible para más de 160.000 empleados y contratistas de Google, y que el acusado no comercializó ni transfirió la información. El jurado, sin embargo, desestimó estos argumentos y respaldó la acusación federal que lo responsabilizó por el robo y el intento de aprovechamiento de secretos comerciales.

Las autoridades federales, como John A. Eisenberg, asistente del fiscal general para Seguridad Nacional, y Roman Rozhavsky, responsable del FBI para contrainteligencia y espionaje, alertaron sobre el incremento de amenazas provenientes de China.

Reiteraron que el caso de Ding fortalece la vigilancia y la colaboración entre el sector público y las compañías tecnológicas estadounidenses. El FBI sostuvo que la protección de los secretos industriales y la innovación tecnológica estadounidense ante estos riesgos constituye una prioridad institucional.

Linwei Ding fue acusado formalmente en marzo de 2024 y se amplió la acusación en febrero de 2025. El veredicto se pronunció el 30 de enero de 2026.

La próxima audiencia está fijada para el 3 de febrero de 2026, fecha en la que podrían imponerse penas máximas de hasta 10 años de prisión por cada cargo de robo de secretos industriales y hasta 15 años por cada delito de espionaje económico, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El caso evidencia la importancia de la cooperación entre autoridades federales y empresas líderes de Silicon Valley, afianzando un compromiso compartido con la protección de la innovación tecnológica que potencia la competitividad global de Estados Unidos.