La Maratón de Miami registra su primera víctima: murió un corredor de 33 años tras descompensarse

La muerte de Julien Autissier, de 33 años, marcó el primer fallecimiento registrado en los 24 años de historia del Maratón de Miami, realizado este domingo 25 de enero.

Autissier se desplomó a la altura del kilómetro 30.5 mientras participaba junto a miles de corredores en el centro de Miami y fue trasladado al Mercy Hospital, donde falleció, informó Miami New Times. El diagnóstico preliminar señala un posible paro cardíaco súbito como causa del deceso.

De acuerdo con el testimonio de Nathaly Macomber, esposa de Autissier, la policía le comunicó que su marido vomitó y perdió el conocimiento durante la carrera. Los médicos intervinieron en el lugar y lo llevaron al hospital. Macomber explicó a Miami New Times que aún no pudo acceder a los informes hospitalarios ni al reporte policial que precise lo ocurrido.

Por su parte, Subcomisario Pete Sanchez, portavoz de City of Miami Fire Rescue, confirmó el operativo de emergencia. “Transportamos a un hombre al Mercy Hospital desde la carrera, quien sufrió una emergencia médica y fue tratado y transportado en estado crítico”, indicó Sanchez a Miami New Times. Las autoridades no dieron información médica adicional debido a normativas de privacidad.

Un atleta sin antecedentes médicos y con vida activa

Según Macomber, Autissier mantenía un excelente estado físico y no tenía antecedentes cardíacos ni problemas de salud conocidos. Participó semanas antes en actividades de alta exigencia, como la escalada de los volcanes Acatenango (3.976 metros) y Volcán de Fuego, en Guatemala. “Él era muy fuerte y rápido”, afirmó su esposa, y remarcó que jamás pensó que algo así pudiera sucederle.

Autissier, originario de Francia, llevaba un estilo de vida activo: entrenaba con regularidad, cuidaba su salud y rara vez tomaba medicamentos, incluso evitaba los más habituales.

“Nunca pensé que esto podría pasarle a él”, reiteró Macomber, quien espera respuestas mientras la investigación sigue abierta.

Las autoridades remitieron el caso a la oficina forense del condado Miami-Dade para determinar la causa definitiva del fallecimiento, a la espera del informe de autopsia. Los organizadores del maratón, a cargo de Life Time, y la policía local no ofrecieron declaraciones a Miami New Times pese a las solicitudes realizadas.

Un legado personal y profesional que perdura

En el plano personal, Autissier se mudó a Estados Unidos tras nacer en Francia y conoció a Macomber en Miami. Se casaron en Ámsterdam en 2019.

La familia lo describe como un esposo dedicado y un apoyo constante para los dos hijos de su esposa, a quienes ayudaba con tareas escolares y en su rutina diaria. Trabajaba como analista financiero en Saxena White, una firma especializada en litigios de valores, y estaba estudiando para rendir su segundo examen profesional

La familia y allegados destacan el carácter solidario y atento de Autissier. Macomber relató a Miami New Times: “Julien era una persona muy atenta”, siempre pendiente de las necesidades del hogar, realizando compras y ofreciendo ayuda sin que se lo solicitaran. Entre sus familiares en Francia, incluidos su abuela de 96 años y otros parientes, la noticia también generó un profundo impacto.

Este suceso marca un hito trágico para el evento, ya que es la primera muerte registrada desde el inicio de la competencia hace más de dos décadas. El resultado del examen forense definitivo sigue pendiente.