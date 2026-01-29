Estados Unidos

La Maratón de Miami registra su primera víctima: murió un corredor de 33 años tras descompensarse

Se trata de Julien Autissier, quien colapsó durante la competencia y fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Las autoridades esperan el informe forense para determinar la causa del deceso

Guardar
Julien Autissier, corredor de 33
Julien Autissier, corredor de 33 años, falleció tras descompensarse durante el Maratón de Miami, primera muerte registrada en la historia del evento (Facebook Julien Autissier)

La muerte de Julien Autissier, de 33 años, marcó el primer fallecimiento registrado en los 24 años de historia del Maratón de Miami, realizado este domingo 25 de enero.

Autissier se desplomó a la altura del kilómetro 30.5 mientras participaba junto a miles de corredores en el centro de Miami y fue trasladado al Mercy Hospital, donde falleció, informó Miami New Times. El diagnóstico preliminar señala un posible paro cardíaco súbito como causa del deceso.

De acuerdo con el testimonio de Nathaly Macomber, esposa de Autissier, la policía le comunicó que su marido vomitó y perdió el conocimiento durante la carrera. Los médicos intervinieron en el lugar y lo llevaron al hospital. Macomber explicó a Miami New Times que aún no pudo acceder a los informes hospitalarios ni al reporte policial que precise lo ocurrido.

Por su parte, Subcomisario Pete Sanchez, portavoz de City of Miami Fire Rescue, confirmó el operativo de emergencia. “Transportamos a un hombre al Mercy Hospital desde la carrera, quien sufrió una emergencia médica y fue tratado y transportado en estado crítico”, indicó Sanchez a Miami New Times. Las autoridades no dieron información médica adicional debido a normativas de privacidad.

Un atleta sin antecedentes médicos y con vida activa

La familia y los allegados
La familia y los allegados recordaron a Autissier por su carácter solidario y el apoyo a los hijos de su esposa en la vida diaria (Facebook Nathaly LM)

Según Macomber, Autissier mantenía un excelente estado físico y no tenía antecedentes cardíacos ni problemas de salud conocidos. Participó semanas antes en actividades de alta exigencia, como la escalada de los volcanes Acatenango (3.976 metros) y Volcán de Fuego, en Guatemala. “Él era muy fuerte y rápido”, afirmó su esposa, y remarcó que jamás pensó que algo así pudiera sucederle.

Autissier, originario de Francia, llevaba un estilo de vida activo: entrenaba con regularidad, cuidaba su salud y rara vez tomaba medicamentos, incluso evitaba los más habituales.

“Nunca pensé que esto podría pasarle a él”, reiteró Macomber, quien espera respuestas mientras la investigación sigue abierta.

Las autoridades remitieron el caso a la oficina forense del condado Miami-Dade para determinar la causa definitiva del fallecimiento, a la espera del informe de autopsia. Los organizadores del maratón, a cargo de Life Time, y la policía local no ofrecieron declaraciones a Miami New Times pese a las solicitudes realizadas.

Un legado personal y profesional que perdura

La esposa de Autissier, Nathaly
La esposa de Autissier, Nathaly Macomber, afirmó que no tenía antecedentes cardíacos y mantenía una vida activa y saludable (Créditos: Saxena White)

En el plano personal, Autissier se mudó a Estados Unidos tras nacer en Francia y conoció a Macomber en Miami. Se casaron en Ámsterdam en 2019.

La familia lo describe como un esposo dedicado y un apoyo constante para los dos hijos de su esposa, a quienes ayudaba con tareas escolares y en su rutina diaria. Trabajaba como analista financiero en Saxena White, una firma especializada en litigios de valores, y estaba estudiando para rendir su segundo examen profesional

La familia y allegados destacan el carácter solidario y atento de Autissier. Macomber relató a Miami New Times: “Julien era una persona muy atenta”, siempre pendiente de las necesidades del hogar, realizando compras y ofreciendo ayuda sin que se lo solicitaran. Entre sus familiares en Francia, incluidos su abuela de 96 años y otros parientes, la noticia también generó un profundo impacto.

Este suceso marca un hito trágico para el evento, ya que es la primera muerte registrada desde el inicio de la competencia hace más de dos décadas. El resultado del examen forense definitivo sigue pendiente.

Temas Relacionados

Maratón de MiamiJulien AutissierParo cardíaco súbitoMiamiSaxena WhiteNewsroom BUE

Últimas Noticias

Murió “Produce Pete”, emblema de la televisión local en Nueva York

Pete Napolitano marcó a generaciones con consejos sobre alimentación y productos frescos en la vida cotidiana de la ciudad

Murió “Produce Pete”, emblema de

La impactante transformación de Central Park por el temporal en Nueva York

Residentes y visitantes vivieron una experiencia única en el corazón de Manhattan, donde la nevada modificó el ritmo habitual y propició escenas inusuales de convivencia y asombro

La impactante transformación de Central

La llamada de emergencia de Barron Trump que llevó a la condena de un agresor en Londres

El hijo menor del presidente estadounidense alertó a las autoridades británicas después de presenciar por FaceTime cómo un hombre golpeaba a una mujer. El agresor, que admitió sus celos hacia Trump, será sentenciado el próximo mes

La llamada de emergencia de

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estable la tasa de interés, desafiando la presión de Donald Trump

La votación de 10 a 2 de la Fed mantiene las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, un resultado ampliamente esperado

La Reserva Federal de Estados

UPS recortará 30.000 empleos en 2026 tras reducir envíos de Amazon

La compañía de paquetería avanza con un plan de transformación que incluye cierres de centros, automatización de procesos y programas de salida voluntaria para parte de su plantilla

UPS recortará 30.000 empleos en

TECNO

Por qué Amazon bloqueó a

Por qué Amazon bloqueó a XUPER TV y a Magis TV de los Fire TV

Qué es lo primero que debes responder si contestas la llamada de un número desconocido

OpenAI lanza Prism, un espacio gratuito con IA para redacción y colaboración científica

Cómo saber si mi jefe espía mi PC: guía para detectar programas de monitoreo y teletrabajo

Steam Machine o PS5 Pro: qué consola conviene comprar en 2026 por potencia y juegos

ENTRETENIMIENTO

Aerosmith celebra 50 años de

Aerosmith celebra 50 años de su primer álbum con una reedición especial y mantiene la expectativa por un posible regreso

La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

“Stranger Things” superó a “El juego del calamar” como la serie original más vista del 2025 en los Estados Unidos

La razón por la que BlackPink podría separarse, según Rosé

‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas

MUNDO

Un tribunal holandés obligó al

Un tribunal holandés obligó al Gobierno a proteger a Bonaire de la crisis climática

La contaminación farmacéutica en ríos amenaza la biodiversidad y la salud pública en el Reino Unido, alertan los expertos

Francia respaldó declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán tras la masacre de manifestantes

Estados Unidos impulsa un plan para que Hamas entregue sus armas en Gaza mediante un programa internacional de recompra

El régimen iraní restaura parcialmente internet tras semanas de bloqueo total