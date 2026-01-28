Lo que hay que saber sobre la colosal tormenta invernal de Estados Unidos

Una persona camina en medio de una gran tormenta invernal que azota una amplia zona de Estados Unidos, en Brooklyn, Nueva York (REUTERS/Amr Alfiky)

Una helada potencialmente mortal está afectando grandes franjas de los Estados Unidos después de que una tormenta monstruosa causara al menos 38 muertes desde el sur profundo hasta el noreste, dejara sin electricidad a cientos de miles de personas y sumiera en el caos los viajes aéreos.

Se espera otra ola ártica este fin de semana que podría traer nuevas penurias a más de 100 millones de estadounidenses, con temperaturas récord bajas y otra gran tormenta amenazando, incluso mientras los municipios están excavando entre las profundas pilas de nieve y hielo.

Esto es lo que debes saber:

Decenas de muertos

La tormenta estuvo relacionada con más de tres docenas de muertes, según una recopilación de informes del gobierno estatal y de los medios locales, con causas que incluyen hipotermia, así como accidentes relacionados con el tráfico, trineos, vehículos todo terreno y quitanieves.

Tres hermanos texanos de entre seis y nueve años murieron el lunes después de caer a través del hielo en un estanque al norte de Dallas, dijeron las autoridades.

Se espera que el número de muertos por la tormenta aumente después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera el martes que al menos 10 neoyorquinos que murieron fueron encontrados a la intemperie en un frío extremo, aunque aún queda por determinar si todas las muertes fueron por hipotermia.

Transbordadores, remolcadores y barcos turísticos navegan por los flujos de hielo del río Hudson entre Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York (REUTERS/Bing Guan)

En Bangor, Maine, siete personas murieron cuando un pequeño avión se estrelló mientras intentaba despegar durante una tormenta de nieve, informó la Administración Federal de Aviación.

Tennessee, Texas, Mississippi y Luisiana se vieron gravemente afectados por cortes de energía, con casi medio millón de hogares y empresas todavía sin electricidad hasta el martes por la noche, según el sitio de seguimiento Poweroutage.com.

Los viajes aéreos también se vieron gravemente afectados. Más de 24.500 vuelos estadounidenses, una cifra alarmante, fueron cancelados entre el sábado y el martes, ya que la tormenta paralizó el transporte en todo el país, según el sitio web FlightAware.

Fuertes nevadas

La nevada más fuerte, de 31 pulgadas (79 centímetros), ocurrió en Bonito Falls, Nuevo México, en el extremo occidental de la colosal tormenta , seguida por East Napanoch, en el norte del estado de Nueva York, donde cayeron 30 pulgadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En Boston, los residentes estaban desenterrando sus escombros el martes después de que la metrópolis de Massachusetts fuera golpeada por más de 23 pulgadas de nieve.

Ian Flood se desliza en trineo por una calle de su barrio de Beacon Hill tras una tormenta invernal que dejó más de 30 centímetros de nieve en la región, el lunes 26 de enero de 2026, en Boston (AP Foto/Charles Krupa)

Muchas de las zonas más afectadas estaban en el sur, donde las autoridades están menos acostumbradas (y a menudo menos equipadas) para lidiar con el severo clima invernal .

En el estado de Mississippi, en la costa del golfo, por ejemplo, varias ciudades quedaron cubiertas por un hielo espeso y traicionero que derribó cables eléctricos y árboles, e hizo que las carreteras fueran intransitables.

Más por venir

El NWS advierte que gran parte de la mitad norte del país permanecerá continuamente bajo cero hasta el 1 de febrero, y se espera que otra ráfaga de aire del Ártico traiga “la temperatura más fría vista en varios años en algunos lugares y la mayor duración de frío en décadas”.

Dijo que regiones tan al sur como Florida deberían prepararse para “heladas fuertes”.

Turistas observan las Cataratas del Niágara congeladas en su parte canadiense este sábado, en Ontario (Canadá) (EFE/ Julio Cesar Rivas)

Al mismo tiempo, una tormenta invernal potencialmente significativa podría extenderse desde Canadá a lo largo de la costa este, generando precipitaciones generalizadas al colisionar un sistema de baja presión con aire gélido. Los meteorólogos afirman que aún es demasiado pronto para determinar la trayectoria exacta de la tormenta o si caerá en forma de lluvia o nieve.

Cambio climático

Puede parecer contradictorio, pero cada vez hay más investigaciones que sugieren que el cambio climático podría estar influyendo en las perturbaciones del vórtice polar, una vasta región de aire frío y de baja presión que normalmente circula por encima del Ártico.

Los científicos que promueven esta teoría argumentan que el calentamiento desigual del Ártico en Europa y Asia puede amplificar grandes ondas atmosféricas, haciendo más probable que el vórtice polar se tambalee y se extienda hacia el sur sobre América del Norte .

Sin embargo, la ciencia sigue siendo controvertida y los investigadores advierten que la variabilidad climática natural también juega un papel.

