Tormenta invernal en Estados Unidos: al menos 34 muertos y una nueva ola de aire ártico que amenaza el sur del país

Miles de hogares permanecen sin electricidad y las autoridades advirtieron sobre el riesgo de hipotermia, accidentes y nuevos cortes de servicios ante el frío extremo

Una persona avanza por la calle en medio de la tormenta invernal en Filadelfia (AP /Matt Rourke)

Al menos 34 personas murieron en Estados Unidos como consecuencia de la intensa tormenta invernal que azotó durante la última semana amplias zonas del país, según el recuento más reciente de autoridades estatales.

Las muertes se produjeron en incidentes relacionados con el frío extremo, accidentes de tráfico, caídas en estanques congelados y atropellamientos por quitanieves. Ocho de los fallecidos fueron hallados en exteriores en la ciudad de Nueva York, según informó el alcalde Zohran Mamdani.

La portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec, indicó que los decesos ocurrieron en espacios abiertos. “No podemos confirmar la causa de las muertes, pero podemos decir que los fallecidos se encontraban todos en el exterior”, afirmó, en referencia a la exposición prolongada al frío extremo.

La tormenta, calificada por el Servicio Meteorológico Nacional como “monstruosa”, extendió su impacto desde Texas y Arkansas hasta Nueva York y Massachusetts. El fenómeno cubrió de nieve y hielo una franja de más de 2.000 kilómetros, generando condiciones peligrosas en carreteras y dejando sin energía eléctrica a regiones enteras. Más de 550.000 clientes seguían sin luz este martes, especialmente en Tennessee, Mississippi y Kentucky.

Manhattan, bajo nieve: peatones se desplazan por la ciudad mientras autoridades advierten sobre los peligros del frío extremo (AFP)

En estados del sur, tradicionalmente menos preparados para eventos de frío extremo, miles de familias tuvieron que ser evacuadas a refugios con calefacción. Lisa Patterson, residente de Nashville, relató que su casa quedó aislada y a oscuras durante días, hasta que fue rescatada junto a su esposo y su perro.

Esto fue sin precedentes”, dijo.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió que estar a la intemperie apenas diez minutos podía resultar en congelación o hipotermia.

Entre las víctimas se encuentran tres niños en Texas que murieron al caer en un estanque congelado, dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, adolescentes fallecidos en accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer hallada bajo la nieve en Kansas. En Nueva York, todas las muertes registradas hasta ahora ocurrieron en exteriores durante el fin de semana, aunque las causas exactas aún se investigan.

Una persona se protege del frío mientras recorre la orilla del lago Michigan en Montrose Beach, Chicago, durante la tormenta invernal del 25 de enero (AP /Nam Y. Huh)

Las autoridades han declarado el estado de emergencia en al menos diez estados. La ciudad de Nueva York cerró su sistema escolar por el volumen de nieve, que alcanzó los 38 centímetros en algunos barrios, la mayor nevada en años. El frío extremo también obligó a suspender clases en universidades como la de Mississippi, cuyo campus permanecía cubierto de hielo peligroso.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de frío extremo desde Texas hasta Pensilvania y advierte que se esperan nuevas tormentas para el próximo fin de semana. En localidades del norte de Florida, los termómetros podrían descender a -4 °C, mientras que la sensación térmica en otras regiones podría llegar a -29 °C.

Los cortes de energía han agravado la situación. En Mississippi, el gobernador Tate Reeves informó daños severos en al menos 14 viviendas y 20 carreteras públicas, tras la peor tormenta de hielo desde 1994. Equipos de emergencia trabajan para restaurar el suministro eléctrico, pero las autoridades advierten que podrían pasar varios días antes de que todos los servicios sean reestablecidos.

Transeúntes esperan su turno para cruzar en Times Square mientras continúa la tormenta invernal en Nueva York (AP /Heather Khalifa)

El impacto de la tormenta ha sido especialmente duro para quienes no tienen un lugar seguro donde resguardarse. En Nashville, Nathan Hoffner pasó la noche cubierto con mantas junto a su hijo pequeño y un compañero de cuarto luego de perder la electricidad. “Veía mi aliento dentro de la casa”, relató.

La situación sigue siendo crítica en buena parte del país, donde las autoridades piden a la población evitar desplazamientos y buscar refugio ante el riesgo de nuevas olas de frío y nevadas. Los equipos de rescate y las cuadrillas eléctricas permanecen en alerta máxima mientras persiste la emergencia.

(Con información de The Associated Press y Europa Press)

