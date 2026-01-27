Los bisontes regresan a las praderas de Illinois después de dos siglos

El regreso de seis bisontes americanos tras dos siglos de ausencia simboliza la restauración ecológica de las praderas de Illinois

El gran regreso de los bisontes americanos a las praderas de Illinois marcó un hito después de dos siglos de ausencia. Seis ejemplares, tres machos y tres hembras, fueron liberados en la pradera nativa del estado, un territorio que no veía a esta especie desde hacía 200 años. El evento, cargado de simbolismo y emoción, representó mucho más que la simple llegada de animales a un nuevo entorno: fue la recuperación de un fragmento esencial de la historia natural y cultural de la región.

La liberación de los bisontes se realizó en la reserva forestal Burlington Prairie, en el condado de Kane, situada a unos 95 kilómetros al noroeste de Chicago. La jornada comenzó al amanecer, cuando una multitud de miembros de la comunidad sioux santee se congregó, envueltos en mantas tejidas y luciendo chaquetas de plumas sintéticas.

La ceremonia incluyó tambores, cantos y vítores que acompañaron el momento en que los bisontes comenzaron a aclimatarse a su nuevo hogar. Esta bienvenida, en palabras del anciano tribal Robert Wapahi, no solo representaba el retorno de una especie, sino el restablecimiento de un lazo profundo con la tierra: “Es diferente cuando les das la bienvenida de vuelta a casa. Ese es su hogar, no el mío”, expresó a CBS News Chicago.

El proceso de aclimatación de los animales se diseñó cuidadosamente. Los seis bisontes fueron liberados desde un gran remolque a un recinto para ganado, donde tendrían la oportunidad de acostumbrarse gradualmente a la pradera invernal. La intención es que, cuando llegue la primavera, la manada sea trasladada a un área más amplia, aunque aún cercada, donde se espera que su actividad contribuya a la restauración de los pastizales nativos. Un participante del evento destacó la importancia del momento: “Es realmente importante y maravilloso ver otra manada que está tomando vuelo de buena manera”, mientras los bateristas entonaban una melodía tradicional.

La liberación de bisontes en la reserva Burlington Prairie, a 95 kilómetros de Chicago, involucra un esfuerzo conjunto de comunidades indígenas y conservacionistas (Photo by Eric BARADAT / AFP)

El manejo del rebaño está en manos de un conjunto de instituciones. El Centro Indio Americano, reconocido como el establecimiento cultural nativo americano urbano más antiguo de Estados Unidos, asumió la responsabilidad del cuidado de los animales. Para ello, colabora con el personal de Persevere de Kane County Forests y un administrador de manada designado. Esta alianza busca asegurar el bienestar de los bisontes y maximizar el impacto positivo de su presencia en el ecosistema local.

La historia de los bisontes en Norteamérica está marcada por una drástica reducción poblacional: de unos 35 millones de ejemplares a apenas unos miles en el siglo XIX. Esta desaparición masiva tuvo consecuencias profundas en las praderas. Incluso aquellas zonas que no fueron convertidas en tierras de cultivo sufrieron la pérdida de una especie que desempeñaba funciones ecológicas irremplazables. El bisonte, con sus millones de cascos, modelaba el paisaje al compactar el suelo, lo que limitaba la proliferación excesiva de cualquier especie vegetal. Además, su pelaje lanudo resultaba clave para la dispersión de semillas, mientras que su estiércol fertilizaba extensas áreas de la llanura.

Los bisontes contribuyen a la resiliencia de los pastizales al excavar fosas para revolcarse, lo que mejora la capacidad del terreno para retener agua y resistir la sequía (Photo by Eric BARADAT / AFP)

Otra función fundamental del bisonte era la excavación de fosas para revolcarse, actividad que aumentaba la capacidad del terreno para resistir la sequía y retener agua. De este modo, el impacto de los bisontes en los pastizales se compara con el que ejercen los castores en los arroyos, ya que ambos modifican y enriquecen sus respectivos ecosistemas de manera significativa.

En los últimos años, se ha avanzado, aunque lentamente, en la reintroducción de bisontes a distintas praderas nativas de Norteamérica. Cada programa de reintroducción representa un paso hacia la recuperación de los equilibrios ecológicos perdidos. Si bien la cifra actual de bisontes —unos seis mil ejemplares— está lejos de los 35 millones originales, cada manada liberada simboliza una esperanza para el futuro de la especie y del entorno donde habita.