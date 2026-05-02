Una mansión en construcción en Miami valuada en 300 millones de dólares despierta rumores por posible interés de Elon Musk

Rumores sobre el posible interés de Elon Musk en una mansión de Miami generan expectación en el mercado inmobiliario de lujo

La especulación en torno a una mansión en construcción en Miami ha cobrado fuerza en los últimos meses, alimentada por rumores que colocan a Elon Musk como posible interesado en la propiedad. El misterio crece entre los agentes inmobiliarios de lujo de la ciudad, donde se menciona que un multimillonario, a quien algunos identifican con el fundador de Tesla y SpaceX, habría visitado la exclusiva residencia situada en North Bay Road de forma espectacular. Según distintas versiones que circulan entre corredores y promotores, el visitante llegó en helicóptero, aterrizó en la Bahía de Biscayne y después se acercó en balsa hasta la costa, para luego inspeccionar discretamente la construcción antes de retirarse. Aunque hasta el momento ni Musk ni sus representantes han confirmado o desmentido su implicación, la posibilidad de que el hombre más rico del mundo haya puesto la mira en esta mansión ha desatado un torrente de conjeturas en el sector.

La narrativa toma fuerza gracias a las declaraciones del propio promotor inmobiliario, Todd Michael Glaser, quien admitió a Gimme Shelter que un multimillonario anónimo visitó la propiedad en circunstancias inusuales. “Voló en helicóptero y aterrizó en la bahía de Biscayne, luego llegó a tierra firme en balsa y después regresó”, relató Glaser, negándose a precisar la identidad del visitante, pero sugiriendo que podría tratarse de una figura de alto perfil. Entre los agentes entrevistados, algunos sostienen que se trataba de Musk, mientras otros consideran la versión poco creíble. Esta falta de certeza ha contribuido a mantener el interés mediático y el aura de exclusividad que rodea al inmueble.

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El nuevo proyecto inmobiliario en North Bay Road contempla una mansión ultramoderna valorada en hasta 300 millones de dólares

En el trasfondo de estos rumores, la historia reciente de la mansión revela movimientos financieros de magnitud. La propiedad, ubicada en el 5940 de North Bay Road —conocida como la “Park Avenue” de Miami—, fue adquirida en julio pasado por Glaser y un grupo de inversores por 105 millones de dólares. El terreno, de aproximadamente 9.300 metros cuadrados y con 88 metros de frente a la bahía, incluía una casona construida en 1936. Apenas dos meses después de la compra inicial, el inmueble fue revendido por 169 millones de dólares, según reveló en exclusiva Gimme Shelter, lo que representó un incremento notable en corto plazo y reflejó la dinámica especulativa del mercado inmobiliario de lujo en Miami.

El proceso de compraventa no solo captó la atención por las cifras, sino también porque la propiedad fue retirada del mercado tras la reventa, desatando preguntas sobre los verdaderos planes para el sitio. La mansión original no será renovada ni ampliada: en cambio, se ha optado por demolerla y construir una nueva vivienda ultramoderna, cuyo valor proyectado ronda los 300 millones de dólares, aunque este precio podría ajustarse según avance la obra y se definan los detalles finales. Los intermediarios involucrados en las operaciones previas, como Zachary Vichinsky y Brett Harris de Bespoke Real Estate, junto a Nelson Gonzalez de Berkshire Hathaway HomeServices, confirmaron que la transacción y el retiro del mercado respondieron a un cambio de estrategia de los desarrolladores.

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El promotor Todd Michael Glaser confirmó la visita de un multimillonario anónimo en helicóptero, alimentando la especulación sobre la identidad del comprador

El diseño de la nueva mansión promete redefinir los estándares del lujo frente al mar. Según los datos compartidos por Glaser, la residencia contará con una arquitectura vanguardista de gran impacto visual, marcada por amplios ventanales de cristal, una azotea ajardinada y una ubicación estratégica: estará situada a 5 metros por encima de la zona de inundación, dotándola de una defensa avanzada contra tormentas y huracanes. La estructura se construirá con tecnología de última generación para garantizar su resiliencia ante fenómenos climáticos extremos, factor cada vez más relevante en la región. Además, la propiedad incluirá un garaje con capacidad para 31 autos, un detalle que subraya el perfil de comprador al que apunta el proyecto y la magnitud de la inversión.

La mansión contará con un garaje para 31 vehículos, consolidando su estatus como ícono del lujo frente al mar en Miami

La casa, que una vez terminada podría convertirse en la más valiosa de Miami, representa una apuesta sin precedentes en el competitivo mercado inmobiliario local. Según el promotor, la vivienda no volverá a estar disponible para visitas ni será promocionada hasta que esté completamente finalizada. “No vamos a hablar de ello hasta que esté terminado”, afirmó Glaser, quien insiste en mantener el secreto como parte de la estrategia de venta. “Ya no lo estamos mostrando. Ya no lo estamos promocionando. Simplemente aparecerá de la nada. Vuelve locos a los multimillonarios. No cerraremos hasta que esté terminado. No existe nada igual. Será la casa más increíble”, añadió el desarrollador, dejando claro que la discreción es un componente clave para atraer a potenciales compradores de alto perfil.

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Glaser también adelantó que la finalización de la obra podría demorar hasta dos años. Durante este periodo, la propiedad permanecerá fuera del radar del público general y de los posibles interesados, reforzando su carácter exclusivo y alimentando el interés de figuras internacionales. La estrategia de mantener en secreto los avances y detalles de la construcción ha contribuido a que la mansión se convierta en uno de los proyectos más comentados, incluso antes de que abra sus puertas. Así, la combinación de misterio, lujo extremo y rumores sobre el posible interés de Elon Musk ha consolidado a esta residencia como un símbolo de la nueva era inmobiliaria de Miami, en la que el anonimato y la expectación son tan valiosos como el propio terreno frente al mar.