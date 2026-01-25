Estas son las tormentas de hielo más grandes que han afectado a Estados Unidos

Las alertas de clima invernal emitidas por la NOAA y el NWS afectan a decenas de millones de personas en Estados Unidos por la tormenta de hielo. (REUTERS/Lawrence Bryant)

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen alertas por clima invernal para decenas de millones de personas mientras una tormenta de nieve, hielo y frío extremo avanza sobre gran parte del país. El fenómeno, que se ha extendido desde el sur hasta el noreste, ha motivado declaraciones de emergencia en múltiples estados y representa uno de los eventos climáticos más extensos de la temporada, con riesgo de cancelaciones de vuelos, interrupciones en el transporte y cortes de energía.

Según información confirmada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), gobernadores de estados como Texas, Arkansas, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur han declarado el estado de emergencia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una declaración de desastre para más de 130 condados, facilitando el despliegue de recursos y la coordinación con organismos federales. Esta decisión se produce ante la previsión de acumulaciones de hielo superiores a 0,5 pulgadas (12,7 milímetros) en varios puntos, una cifra que suele provocar interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico y daños generalizados en árboles y tendido eléctrico.

De acuerdo con la NOAA, las tormentas de hielo constituyen algunos de los episodios invernales más peligrosos para la infraestructura y la seguridad pública en Estados Unidos. Los registros muestran que eventos similares han dejado en el pasado millones de personas sin energía por períodos que superan las dos semanas, así como pérdidas materiales que ascienden a miles de millones de dólares.

¿Qué es una tormenta de hielo y por qué representa un riesgo mayor?

El NWS define las tormentas de hielo como fenómenos meteorológicos en los que la lluvia se congela al contacto con el suelo y las superficies, formando una capa de hielo que puede superar los 25 milímetros (una pulgada) en eventos extremos. Según cálculos de la NOAA, media pulgada (12,7 milímetros) de hielo puede añadir hasta 127 kilogramos por metro cuadrado sobre cables y ramas, generando colapsos de estructuras y cortes eléctricos extendidos.

El principal peligro asociado a las tormentas de hielo radica en su capacidad para paralizar regiones enteras mediante la caída de árboles y postes, el aislamiento de comunidades y la interrupción de servicios vitales. En palabras del NWS, “la acumulación de hielo aumenta la probabilidad de daños estructurales y cortes prolongados de energía, especialmente en áreas con vegetación densa y tendido aéreo”.

Gobernadores de Texas, Arkansas y estados del sureste declararon estado de emergencia ante el riesgo de cortes energéticos y daños por acumulación de hielo. (REUTERS/Nick Oxford)

¿Cuáles son las tormentas de hielo más graves registradas en Estados Unidos?

Entre los eventos más significativos documentados por la NOAA y el NWS destacan:

La Gran Tormenta de Hielo de 1998: Afectó el noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá entre el 5 y el 9 de enero de 1998. Se acumularon más de 100 milímetros (cuatro pulgadas) de hielo en varias zonas, dejando a más de tres millones de personas sin electricidad, algunas durante varias semanas. Al menos 40 personas fallecieron y las pérdidas superaron los 4.000 millones de dólares, según reportes oficiales. Tormenta de hielo del Delta, 1994: En febrero de 1994, una combinación de frío intenso y lluvias congeladas cubrió el delta del Mississippi, Arkansas y Tennessee. La NOAA registró cerca de 750.000 usuarios sin energía, con interrupciones de hasta un mes, y severos daños en carreteras y servicios básicos. Tormenta de hielo en Texas, Arkansas y Oklahoma, 2000: El 25 y 26 de diciembre de 2000, el noreste de Texas, el suroeste de Arkansas y el sureste de Oklahoma sufrieron acumulaciones de hielo de hasta 25 milímetros (una pulgada). El NWS reportó cortes de energía, problemas de telefonía y agua, y cierre de carreteras en varias ciudades. Tormenta de Carolina del Norte, 2002: Entre el 4 y 5 de diciembre, el centro de Carolina del Norte enfrentó nieve, aguanieve y hielo. El NWS informó que cerca de un millón de personas quedaron sin luz durante varios días, con daños extensos en árboles y redes eléctricas.

¿Cómo se preparan las autoridades ante una tormenta de hielo?

Las acciones de preparación incluyen la declaración de emergencia, la restricción de circulación en rutas y autopistas, y la movilización de cuadrillas de servicios públicos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordina junto con los estados el refuerzo de equipos en hospitales, centros de atención y refugios temporales, priorizando la protección de adultos mayores, personas con movilidad reducida y comunidades más expuestas.

Las empresas eléctricas despliegan recursos adicionales en las zonas bajo alerta, con el objetivo de agilizar la reparación de líneas y la restauración de servicios. La Asociación Estadounidense de Energía Pública indicó que el acceso a infraestructuras puede verse limitado por la caída de árboles y la acumulación de hielo, lo que prolonga los tiempos de respuesta.

La tormenta de hielo puede dejar capas de más de 12,7 milímetros sobre superficies, lo que incrementa el peso y el riesgo de colapso de estructuras eléctricas. (REUTERS/Bing Guan)

¿Qué efectos provocan las tormentas de hielo en la infraestructura y los servicios?

El impacto inmediato suele reflejarse en cortes masivos de energía, cierres de carreteras y daños a sistemas de agua potable y telecomunicaciones. De acuerdo con la NOAA, basta una acumulación de 6,4 milímetros (0,25 pulgadas) para provocar interrupciones en zonas rurales y suburbanas, mientras que espesores superiores a 12,7 milímetros pueden dejar sin electricidad a regiones enteras durante días o semanas.

Los análisis del NWS muestran que la recuperación tras tormentas severas puede demorar varias semanas, dependiendo de la magnitud de los daños y del acceso a recursos de emergencia. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones oficiales para el uso de generadores y sistemas alternativos de calefacción.

¿Qué medidas deben tomar los ciudadanos ante una tormenta de hielo?

Las recomendaciones oficiales incluyen abastecerse de agua potable y alimentos no perecederos, mantener linternas y radios a batería, y contar con fuentes alternativas de calor. La FEMA aconseja preparar un plan familiar de emergencia y evitar el uso de generadores en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos mantiene equipos de monitoreo y respuesta en todo el país para asegurar la transitabilidad de las rutas principales y facilitar el acceso de los servicios de emergencia. En declaraciones recogidas por Reuters, un portavoz del organismo señaló que “la prioridad es garantizar la seguridad de la población y la continuidad de los servicios esenciales”.

La FEMA coordina con estados la protección de adultos mayores y comunidades expuestas, así como la ampliación de recursos en hospitales y refugios temporales. (REUTERS/Adam Gray)

¿Cómo afecta la actual tormenta de hielo a la economía y a las comunidades?

Las tormentas de hielo provocan pérdidas económicas cuantiosas. Según la NOAA, la Gran Tormenta de Hielo de 1998 es una de las catástrofes naturales más costosas en la historia reciente del país. Empresas eléctricas y autoridades estatales han invertido en modernización de redes y capacitación de personal para reducir el tiempo de restablecimiento de servicios tras eventos similares.

Las comunidades rurales y suburbanas suelen enfrentar mayores dificultades para la restauración de servicios, debido a la extensión de las redes eléctricas y la menor densidad de recursos disponibles. Las autoridades estatales y locales trabajan en la identificación de las zonas más vulnerables para priorizar la asistencia.

¿Qué se puede esperar tras el paso de una tormenta de hielo?

De acuerdo con el NWS y la FEMA, la recuperación de los servicios puede extenderse durante varios días o semanas, dependiendo de la severidad del evento. La experiencia de tormentas previas indica que el restablecimiento de la normalidad varía según la capacidad de respuesta local y la coordinación entre agencias. Las autoridades mantienen el monitoreo y la atención de emergencias mientras persistan los riesgos asociados a la acumulación de hielo.