Cómo utilizan los estadounidenses la inteligencia artificial en el trabajo y qué tareas automatizan

El informe Gallup Workforce 2025 revela que el 12% de los trabajadores estadounidenses utiliza inteligencia artificial diariamente en sus tareas laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial en los lugares de trabajo estadounidenses ha registrado un avance considerable durante el último año, según la encuesta nacional publicada en el otoño de 2025 por Gallup Workforce. La expansión de estas tecnologías afecta a millones de empleados de distintos sectores y responde a la rápida integración de herramientas digitales especializadas en las tareas cotidianas de las empresas y organizaciones del país. El sondeo, realizado entre más de 22.000 trabajadores, aporta datos clave para comprender el alcance y las tendencias de la adopción tecnológica en el ámbito laboral.

De acuerdo con los resultados recogidos por Gallup Workforce y difundidos por medios como NBC News, el 12% de los adultos empleados en Estados Unidos afirma utilizar sistemas de inteligencia artificial de manera diaria en sus funciones profesionales. Aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores utiliza este tipo de soluciones varias veces a la semana, lo que sitúa la adopción en niveles inéditos. El informe agrega que casi la mitad de los participantes en el estudio recurre a sistemas inteligentes al menos algunas veces al año, una diferencia marcada respecto al 21% que reconocía hacerlo en 2023.

El fenómeno de la inteligencia artificial en el trabajo ha evolucionado de manera acelerada desde la llegada masiva de aplicaciones generativas, como los chatbots conversacionales y los asistentes capaces de analizar documentos, redactar textos o sintetizar información compleja. La tendencia encuentra su origen en el proceso de digitalización de las compañías y la creciente demanda de automatización en el mercado laboral estadounidense.

¿Cuántos trabajadores usan inteligencia artificial de manera frecuente?

La encuesta nacional, que sirve de referencia para las políticas empresariales y educativas en Estados Unidos, señala que la adopción de inteligencia artificial se ha multiplicado en los sectores tecnológicos. Seis de cada diez empleados de la industria tecnológica utilizan sistemas inteligentes varias veces por semana, mientras que tres de cada diez lo hacen todos los días. El informe de Gallup Workforce destaca que la proporción de usuarios diarios ha experimentado un crecimiento abrupto entre 2024 y 2025, aunque los datos más recientes indican que la curva de adopción comienza a estabilizarse.

En el sector financiero, la frecuencia de uso también es relevante. Profesionales como Andrea Tanzi, del área de banca de inversión en Nueva York, emplean asistentes digitales para analizar extensos volúmenes de datos y automatizar tareas administrativas. Tanzi explica que la integración de estas herramientas le permite procesar información que, de otra manera, requeriría horas de trabajo manual.

La adopción de inteligencia artificial en el trabajo alcanza niveles inéditos en Estados Unidos, con uno de cada cuatro empleados que recurre a estas tecnologías varias veces a la semana. (Imagen ilustrativa)

¿En qué sectores predomina el uso de inteligencia artificial?

El impacto de la inteligencia artificial varía según la rama de actividad. El estudio de Gallup Workforce muestra que la mayoría de los profesionales que trabajan en servicios profesionales, instituciones universitarias y escuelas de educación básica y secundaria utilizan asistentes digitales con regularidad. Joyce Hatzidakis, docente de arte en California, relata que recurre a sistemas de procesamiento de lenguaje para mejorar la comunicación con padres y preparar cartas de recomendación, lo que optimiza su desempeño diario.

Por el contrario, la adopción de estas tecnologías es menor en industrias de servicios directos, como el comercio minorista, la salud y la manufactura. En cadenas como Home Depot, algunos empleados han incorporado asistentes inteligentes a sus rutinas personales, aunque el uso no es obligatorio ni supervisado por la empresa. El fenómeno se observa, sobre todo, entre quienes buscan agilizar la atención al cliente sin apoyo institucional directo.

¿Qué perfiles profesionales lideran la adopción?

El perfil de los usuarios frecuentes de inteligencia artificial responde a ciertos patrones identificados en el informe nacional. Los empleados que más utilizan estas soluciones suelen desempeñarse en puestos informáticos, técnicos o administrativos de alto nivel. Cuentan con mayores niveles de educación formal y habilidades transferibles, lo que facilita la adaptación a nuevas tecnologías. El estudio indica que la mayoría de estos trabajadores posee recursos económicos que les permiten absorber eventuales cambios en su situación laboral.

Por otro lado, el reporte identifica a unos 6,1 millones de empleados con alta exposición a la automatización y menor capacidad de reconversión profesional. Predominan en funciones administrativas y clericales, son mayormente mujeres y residen en ciudades pequeñas o universitarias, donde las oportunidades de cambio de carrera resultan limitadas. El informe subraya que este grupo enfrenta riesgos adicionales ante un posible desplazamiento por la automatización.

La utilización de chatbots y asistentes digitales predomina en los sectores tecnológico y financiero, donde seis de cada diez empleados los usan semanalmente. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué tareas laborales automatizan los estadounidenses con inteligencia artificial?

Las aplicaciones de inteligencia artificial se enfocan en la automatización de tareas rutinarias y la optimización de procesos administrativos. El informe nacional especifica que el 60% de quienes utilizan estas soluciones recurre a chatbots o asistentes virtuales para resolver dudas, procesar información o gestionar documentos. El 40% emplea sistemas de inteligencia artificial para consolidar datos, generar ideas o adquirir nuevos conocimientos relacionados con su actividad profesional.

En el ámbito educativo, los distritos escolares han comenzado a integrar oficialmente plataformas de inteligencia artificial, como Google Gemini, en reemplazo de otras aplicaciones previas. Los docentes utilizan estas herramientas para agilizar la redacción de mensajes, la elaboración de informes y la gestión de trámites administrativos, lo que ha permitido reducir la carga de trabajo y mejorar la calidad de la comunicación institucional.

¿Qué opinan los empleados sobre el riesgo de perder su trabajo por la automatización?

El informe revela que la percepción de riesgo ante la automatización sigue siendo baja, pese al avance de la inteligencia artificial en los entornos laborales. Solo una minoría considera probable que la tecnología o los sistemas automatizados puedan eliminar su puesto en los próximos cinco años. La mitad de los encuestados sostiene que la posibilidad es inexistente, aunque la cifra presenta un descenso respecto a los datos de 2023.

Algunos trabajadores, como Michael Bingham, líder religioso en Florida, expresan reservas sobre la utilidad de la inteligencia artificial en funciones que requieren trato humano o acompañamiento emocional. Bingham afirma que no recurriría a sistemas automatizados para preparar discursos o asesorar en situaciones sensibles.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología, trabajo, paseo, reunión, cena, emergencia. Empleados con mayor nivel educativo y habilidades transferibles, principalmente en áreas informáticas y administrativas, son quienes más capitalizan los avances de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los desafíos y las perspectivas para el futuro laboral?

El desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos responde a un impulso conjunto de las empresas tecnológicas y el gobierno federal, que promueve la integración de sistemas inteligentes en el trabajo y la educación. Las inversiones en infraestructura digital requieren una base amplia de usuarios para justificar su viabilidad, aunque persisten dudas sobre el impacto real en la productividad y el mercado de trabajo, según el informe nacional.

Las tendencias indican que la expansión de la inteligencia artificial podría mantenerse en sectores con mayor adaptabilidad tecnológica, mientras que la adopción se ralentizaría en áreas con menor exposición. Las compañías y las instituciones educativas valoran el equilibrio entre innovación y protección de los empleados más vulnerables, en un contexto de cambio estructural en las formas de trabajo.

¿Qué cambia para las empresas y los trabajadores en Estados Unidos?

La integración de inteligencia artificial en las rutinas laborales transforma la organización interna de las empresas, los métodos de aprendizaje y las relaciones entre empleados y sistemas automatizados. Las tareas repetitivas y la gestión documental se benefician de la automatización, mientras que los profesionales con habilidades digitales amplias ganan protagonismo en la nueva dinámica productiva. El informe nacional advierte que los trabajadores menos preparados para la transición tecnológica requieren apoyo institucional para evitar situaciones de vulnerabilidad.

La evolución de la inteligencia artificial en el trabajo estadounidense continuará bajo observación de empleadores, sindicatos y autoridades educativas. El desarrollo de nuevas aplicaciones y la adaptación de los trabajadores a los cambios determinarán el ritmo y alcance de la transformación digital en los próximos años.