Cuáles son las regiones de Estados Unidos más afectadas por la ola de frío extremo

Estados Unidos enfrenta una de las tormentas invernales más severas de la década, impactando a más de 200 millones de personas en 35 estados. (REUTERS/Nick Oxford)

Millones de habitantes en Estados Unidos enfrentan desde el viernes 24 de enero una de las tormentas invernales más extensas y severas registradas en la última década, según reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y datos difundidos por CBS News y NBC News. El evento afecta a más de 200 millones de personas, con impactos directos en 35 estados, y ha obligado a declarar la emergencia en 17 estados y Washington D. C.

De acuerdo con el NWS, la tormenta recorre más de 3.700 kilómetros desde las Montañas Rocosas hasta el noreste del país, con acumulaciones de nieve, hielo y temperaturas gélidas. Las autoridades han advertido sobre riesgos para la infraestructura, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones graves en el transporte en zonas urbanas y rurales. CBS News detalló que nueve estados han activado a sus Guardias Nacionales para tareas de prevención y respuesta.

El fenómeno meteorológico, impulsado por el choque de una masa de aire polar con un río atmosférico, replica condiciones observadas en tormentas históricas, como la de 2014, pero con un alcance más amplio. NBC News informó que la tormenta ya provocó temperaturas mínimas de -33 °F (-36,1 ℃) en Minnesota y -41,8 °F (-41 ℃) en Saskatchewan, Canadá, y anticipó que el frío extremo se mantendrá hasta la próxima semana.

¿Cuáles son las principales ciudades bajo alerta?

De acuerdo con el último reporte del NWS y los mapas de pronóstico publicados por CBS News y NBC News, centenares de ciudades y comunidades en el sur, centro y noreste de Estados Unidos están bajo alerta. Entre las principales urbes y áreas metropolitanas bajo advertencias oficiales se encuentran:

Nueva York

Boston

Washington D.C.

Oklahoma City

Dallas/Fort Worth

Little Rock

Tupelo

Nashville

Cincinnati

Pittsburgh

Charlotte

Richmond

Atlanta

Louisville

Memphis

Paducah

Springfield

Norman

Hastings

Shreveport

Greenville

Spartanburg

Estos centros urbanos y sus áreas periféricas figuran entre los territorios que, según el NWS, podrían registrar acumulaciones de nieve de entre 30 y 60 centímetros (12 a 24 pulgadas) y capas de hielo de hasta 2,5 centímetros (1 pulgada), especialmente en el sur y el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional reporta acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros y hielo de 2,5 centímetros en amplias zonas del país. (REUTERS/Nick Oxford)

¿Qué estados han declarado emergencia y cuáles han movilizado la Guardia Nacional?

Según CBS News y los comunicados estatales oficiales, 17 estados y Washington D. C. han declarado estado de emergencia ante el avance de la tormenta. Además, nueve estados han movilizado unidades de la Guardia Nacional para apoyar labores de rescate, remoción de nieve y atención a incidentes por cortes eléctricos o daños en infraestructura.

Entre los estados identificados en emergencia o con movilización especial se encuentran:

Texas

Nueva York

Pensilvania

Georgia

Luisiana

Virginia

Tennessee

Carolina del Norte

Kentucky

Arkansas

Mississippi

Alabama

Oklahoma

Illinois

Missouri

Ohio

Connecticut

Estas medidas incluyen la apertura de refugios, restricciones de viaje, cierre preventivo de carreteras y despliegue de equipos para la restauración de servicios básicos.

¿Cuántas personas y regiones están bajo alerta o advertencia?

De acuerdo con el NWS, más de 200 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de alerta o advertencia relacionada con la tormenta invernal, incluyendo alertas por nieve, hielo y frío extremo. CBS News informó que la amenaza se extiende a lo largo de 3.700 kilómetros, con afectación directa en 35 estados. NBC News detalló que, según el índice de severidad del Weather Prediction Center, gran parte del país experimenta condiciones de impacto mayor o extremo en movilidad y servicios.

El NWS especificó que 43 millones de personas están bajo alerta de frío extremo, con temperaturas o sensación térmica por debajo de -15 ℃ (5 °F), y otras 22 millones bajo vigilancia de frío extremo, con valores similares previstos en las próximas 24 a 48 horas. Además, 146 millones figuran bajo aviso de clima frío, con temperaturas estimadas de hasta -9 ℃ (15 °F).

Diecisiete estados y Washington D. C. han declarado estado de emergencia por la tormenta invernal, movilizando recursos para proteger a sus habitantes. (REUTERS/Seth Herald)

¿Qué riesgos específicos plantean la nieve y el hielo?

Según CBS News, los mapas oficiales muestran que en la franja sur, desde Texas hasta las Carolinas, se esperan acumulaciones de hielo de hasta 2,5 centímetros (1 pulgada), lo que incrementa el riesgo de caídas de árboles y cortes de energía eléctrica. El NWS advirtió que “se esperan impactos catastróficos donde las cantidades de lluvia helada excedan media pulgada, con totales posibles de más de una pulgada en partes del norte de Luisiana, centro y norte de Mississippi, sur de Tennessee y el sur de los Apalaches”.

Las autoridades han subrayado que el hielo representa un peligro mayor que la nieve para la infraestructura, debido a su peso sobre líneas eléctricas y ramas, y a la dificultad para removerlo de caminos y superficies. El Departamento de Transporte de Nashville advirtió en CBS News: “Si se nos adelanta y se convierte en una capa sólida de nieve, las temperaturas bajan a un solo dígito; no hay mucho que podamos hacer”.

¿Qué efectos se prevén en el transporte y los servicios?

El Departamento de Transporte de Estados Unidos y CBS News informaron que la tormenta ha provocado la cancelación de miles de vuelos nacionales y cierres preventivos en autopistas interestatales claves. El NWS anticipó que la movilidad en las principales rutas, especialmente en los corredores del noreste y centro-sur, quedará restringida o interrumpida por acumulaciones de nieve y hielo.

El impacto en la red eléctrica es una preocupación central en los estados del sur, donde las capas de hielo podrían dejar a decenas de miles de personas sin suministro durante varios días. La restauración de servicios dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del acceso de los equipos de emergencia a las zonas afectadas, según CBS News y NBC News.

Nueve estados actúan con la Guardia Nacional desplegada para tareas de rescate, remoción de nieve y restauración del suministro eléctrico. (AP foto/Joshua A. Bickel)

¿Cómo afectan las temperaturas extremas y qué medidas se han adoptado?

El NWS indicó que 273 millones de personas habitan en áreas donde se esperan temperaturas bajo cero en los próximos días. El frío intenso se extiende desde la región de los Grandes Lagos hasta el sur, incluyendo ciudades como Atlanta, donde se prevé que las temperaturas no superen los 0 ℃ (32 °F) durante una semana o más.

Las autoridades han recomendado a la población evitar desplazamientos no esenciales, preparar suministros de emergencia y seguir las actualizaciones oficiales en portales como weather.gov. Además, el NWS reiteró que “viajar será peligroso o imposible en amplias zonas”, e instó a utilizar los refugios temporales habilitados por los gobiernos estatales.

¿Qué esperar en los próximos días?

La tormenta continuará su avance hacia el noreste hasta el lunes, según el NWS, con posibilidad de acumulaciones adicionales de nieve y hielo. Se prevé que el proceso de restablecimiento de servicios y limpieza de vías se extienda durante la próxima semana, mientras persistan las bajas temperaturas y los vientos helados.

Los organismos oficiales mantienen canales de información actualizados y recomiendan consultar los mapas interactivos del NWS y las autoridades locales para conocer las condiciones puntuales en cada región afectada.