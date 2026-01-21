Trump reconoció errores del ICE y dijo que la muerte de Renee Good fue “una tragedia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al cumplirse un año de su segundo mandato, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Nathan Howard/Foto de archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este martes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha cometido “algunos errores”, si bien ha considerado que es algo que “puede pasar” en sus despliegues, que en las últimas semanas han dejado varios heridos y una persona muerta por disparos, además de seis fallecidos en centros de detención del ICE.

“El ICE (...) está tratando con gente dura”, ha declarado Trump en una extensa rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca en la que ha alegado que los agentes federales “a veces van a cometer errores”. “Puede suceder. Nos sentimos terriblemente mal”, ha agregado, según ha recogido la cadena NBC.

El magnate republicano ha aludido específicamente a Renee Good, la mujer estadounidense muerta a tiros a manos de un agente federal en Minneapolis. “Me sentí horrible cuando me dijeron que la joven había sufrido la tragedia”, ha subrayado antes de añadir que había oído que el padre de esta era un seguidor suyo.

“Es una tragedia. Es algo horrible. Todo el mundo lo diría. ICE diría lo mismo”, ha asegurado Trump, pese a que, en los días que siguieron al homicidio, él mismo afirmó que había visto un vídeo del incidente y que Good “se comportó de forma muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia”, en línea con lo defendido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Un grupo de personas participa en la protesta "Paren el terror de ICE", después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparara mortalmente a Renee Nicole Good el 7 de enero durante una redada de inmigración, en Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos, 20 de enero de 2026. REUTERS/Leah Millis

Trump volvió a insistir en que su predecesor, Joe Biden, fue el “peor presidente de la historia migratoria” que implementó una política de frontera abierta que dijo que él ha revertido.

“Nadie ha entrado”, defendió el republicano, que también dijo no entender por qué hay gente en EE.UU. intentando el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

También volvió a repetir en su amenaza de que las llamadas “ciudades santuario” del país, aquellas que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración, dejarán de recibir fondos federales a partir del 1 de febrero si no comienzan a colaborar con ICE y otras agencias.

Las actuaciones del ICE han estado bajo la lupa de la oposición, la sociedad civil y múltiples ONG, desde el inicio de los despliegues en 2025, si bien las críticas han aumentado a raíz de incidentes como la muerte a tiros de Renee Good o el tiroteo de dos venezolanos en Portland apenas dos días después. Sin embargo, las denuncias contra la agencia antiinmigración también han llegado por las muertes ocurridas en sus instalaciones, que ascienden a seis en lo que va de año tras los 32 fallecimientos registrados en 2025.

Un hombre es conducido a un automóvil después de ser detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada de inmigración, días después de que un agente de ICE disparara fatalmente a Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 18 de enero de 2026. REUTERS/Leah Millis/Foto de archivo

Los latinos han sentido el impacto de la agenda migratoria del presidente, quien implementó más de 500 acciones migratorias, que derivaron en 622.000 deportaciones, en el primer año de su segundo mandato, lo que ya supera las medidas de su primera gestión entera (2017-2021), según el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

El retorno de Trump ha resultado en un promedio de 1.200 migrantes aprehendidos al día por ICE, que ha arrestado a cerca de 595.000 personas desde enero de 2025 hasta mediados de diciembre pasado, ahondó el MPI.

(con información de EP y EFE)