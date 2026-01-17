Se atragantó con una papa frita, perdió el control y chocó contra una estación de servicio en Ohio

Una conductora sufrió un desmayo al atragantarse con una papa frita, causando el colapso parcial de una estación de servicio en Wilmington, Ohio (Crédito:WLWT/YouTube)

Una mujer protagonizó un accidente vial insólito en Wilmington, Ohio, el pasado 11 de enero, poco después del mediodía, mientras conducía un Buick Lesabre modelo 2016: se atragantó con una papa frita, perdió el conocimiento y embistió una estación de servicio. El impacto provocó el derrumbe parcial de la estructura; no se reportaron heridos por el incidente que tomó trascendencia en las últimas horas.

La conductora, cuya identidad no trascendió, circulaba por la ciudad cuando ocurrió el accidente. El vehículo impactó primero contra un automóvil estacionado y luego contra un poste que sostenía el techo de la estación de servicio. El choque generó el colapso parcial de la marquesina y daños en la infraestructura. El hecho quedó registrado en el informe oficial de la policía local.

De acuerdo con People, la mujer relató a los agentes que no recordaba el momento exacto del choque. Explicó que sufre de una sequedad crónica en la garganta, lo que suele provocarle episodios de asfixia. La policía informó que el accidente ocurrió poco después de las 12:00 en la intersección donde se ubica la estación Sunoco.

El accidente ocurrió al mediodía en la estación Sunoco, donde el vehículo primero impactó contra un coche estacionado y un poste que sostenía la marquesina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia del accidente

Según el reporte policial citado por WLWT 5, la conductora perdió el control del vehículo tras atragantarse. El automóvil primero golpeó un coche estacionado y luego impactó contra un poste de la estructura. Un testigo presencial indicó a WXIX que la colisión provocó la caída parcial del techo de la estación, generando alarma entre quienes se encontraban cerca.

El cuerpo de bomberos de Wilmington intervino rápidamente en el lugar, evaluó los daños y solicitó la presencia de un inspector municipal. La estación de servicio Sunoco permanece cerrada de manera indefinida, según informó el Wilmington News Journal. El área afectada quedó acordonada para evitar riesgos, mientras se llevan a cabo las pericias correspondientes.

Las autoridades descartaron la existencia de heridos. Los servicios de emergencia solo atendieron daños materiales, tanto en la infraestructura como en los vehículos involucrados. Los reportes oficiales confirmaron que la conductora se encontraba sola en el automóvil al momento del siniestro.

Las autoridades descartaron heridos graves y solo reportaron daños materiales en la estructura de la estación de servicio y los vehículos afectados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación y consecuencias legales

De acuerdo con The Daily Mail, que accedió al informe policial, la mujer recibió una citación por no mantener el control del vehículo. Hasta el momento, no se anunciaron cargos penales adicionales relacionados con el accidente. La policía de Wilmington continúa investigando los detalles para determinar si existen otros factores vinculados al incidente.

El Wilmington News Journal agregó que tras el choque, el Departamento de Bomberos contactó a un inspector de edificios para evaluar la seguridad de la estación. Las autoridades no indicaron una fecha estimada para la reapertura del establecimiento. La estación Sunoco permanecerá cerrada hasta que se completen las reparaciones y se garantice la seguridad de la estructura.

Tanto la policía local como los bomberos evitaron hacer declaraciones públicas sobre el caso. Los voceros oficiales no respondieron a las consultas de medios nacionales como People. La investigación sigue abierta y se espera un informe final en los próximos días.

La conductora afectada, que sufre de sequedad crónica en la garganta, recibió una citación por no mantener el control del vehículo tras el incidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la comunidad

El incidente generó sorpresa entre los residentes de Wilmington, una ciudad de tamaño medio en el estado de Ohio. Varios vecinos se acercaron a observar las tareas de remoción de escombros y aseguramiento del área. La estación Sunoco es un punto de referencia local y su cierre afecta a conductores habituales y a los comercios del entorno.

Especialistas en seguridad vial advierten sobre los riesgos de distraerse o consumir alimentos al volante. El caso reaviva el debate sobre la importancia de mantener la atención durante la conducción, especialmente en zonas urbanas y puntos de alto tránsito. La policía recordó que cualquier distracción puede tener consecuencias graves, incluso en trayectos cortos.

La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió evitar daños mayores. Los bomberos y la policía acordonaron el área de manera eficiente y revisaron la estabilidad de la estructura. Hasta el momento, no se notificaron nuevos incidentes relacionados con el hecho.

El cuerpo de bomberos y un inspector municipal evaluaron la infraestructura dañada y acordonaron el área para prevenir nuevos incidentes – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas preventivas y próximos pasos

Las autoridades de Wilmington evalúan reforzar los controles y campañas de concientización para reducir este tipo de accidentes. Se prevé la difusión de recomendaciones para evitar el consumo de alimentos durante la conducción. Los especialistas insisten en la necesidad de revisar las condiciones de salud de los conductores y atender síntomas que puedan interferir en la seguridad vial.

El caso permanece bajo análisis por parte de los organismos municipales y de tránsito. La estación de servicio Sunoco continuará cerrada hasta recibir la aprobación técnica que certifique la seguridad de sus instalaciones. La comunidad espera definiciones sobre la reapertura y posibles mejoras en las medidas de prevención de accidentes.