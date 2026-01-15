Estados Unidos

Salió a pasear con su perro y encontró los restos de un hombre desaparecido hace casi 10 años

El hallazgo ocurrió de manera fortuita en una zona cercana a la ciudad de Colfax y reavivó un caso que había mantenido en vilo a la comunidad durante años

Un paseador de perros halló restos humanos que corresponden a Michael Shawn Garcia, desaparecido en Colfax desde 2016, según la policía local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 22 de diciembre, una persona que paseaba a su perro encontró restos óseos cerca de South Palouse River Road, a poco más de un kilómetro del centro de Colfax, estado de Washington. La policía local acudió al lugar en la madrugada, a las 3:00, para iniciar las primeras diligencias. El hallazgo generó expectativa en la comunidad, que llevaba años siguiendo el caso de una misteriosa desaparición.

Las autoridades trasladaron los restos a la Oficina del Forense del Condado de Whitman para su identificación. De acuerdo con el jefe de la Policía de Colfax, Michael G. Melcher, la investigación permitió confirmar que correspondían a Michael Shawn Garcia.

Se trata de un hombre que desapareció en julio de 2016, cuando tenía 47 años y estaba por cumplir 48. La identificación de los restos cerró un capítulo abierto en la comunidad durante casi una década.

Michael Shawn García, cuyos restos fueron encontrados en diciembre de 2025, casi una década después de su desaparición. Crédito: Departamento de Policía de Colfax

La desaparición de Michael Shawn Garcia

Según información del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs), Garcia fue visto por última vez la noche del 6 de julio de 2016. Testigos lo ubicaron haciendo una compra en un supermercado Rosauer’s, en Colfax.

Su desaparición ocurrió dos semanas antes de su cumpleaños, el 20 de julio. Desde entonces, la familia y las autoridades mantuvieron la búsqueda, sin obtener respuestas durante años.

Fuentes policiales informaron que, en marzo de 2025, la Policía de Colfax calificó las circunstancias de la desaparición como “sospechosas”. Así lo confirmaron KREM y The Lewiston Tribune.

El estado de descomposición y el tiempo transcurrido desde la desaparición dificultaron que los forenses determinaran la causa y la forma de muerte de Garcia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación pasó a estar bajo la órbita de la Unidad de Casos Fríos de Personas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas de la Fiscalía General de Washington (MMIWP Cold Case Unit). El caso fue tratado como una prioridad para esclarecer qué ocurrió con Garcia.

Avances en la investigación y dificultades forenses

Después de localizar los restos, los expertos forenses enfrentaron dificultades para determinar la causa y la forma de muerte. De acuerdo con el jefe Melcher, el estado avanzado de descomposición y el tiempo transcurrido desde la desaparición impidieron llegar a una conclusión definitiva.

Según detalló People, las autoridades reconocieron que las condiciones del hallazgo complicaron el análisis forense, aunque el proceso de identificación resultó exitoso.

Las autoridades locales confirmaron que las circunstancias de la desaparición de Michael Shawn Garcia fueron calificadas como “sospechosas” en marzo de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El forense del condado de Whitman confirmó que los restos pertenecen a Michael Shawn Garcia. A pesar de este avance, la investigación continúa abierta y las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad.

Impacto en la comunidad y perspectivas

El caso de Garcia mantuvo en vilo a los habitantes de Colfax durante casi diez años. La incertidumbre sobre su paradero marcó a familiares y allegados. De acuerdo con las fuentes policiales, la declaración de “circunstancias sospechosas” en la desaparición reforzó el compromiso de las autoridades para avanzar en la investigación.

La colaboración entre la Policía de Colfax, la Oficina del Sheriff del Condado de Whitman y el forense fue clave para identificar los restos hallados este diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente hallazgo de los restos aportó respuestas, pero dejó interrogantes sobre las circunstancias exactas de la muerte.

La comunidad local se mostró impactada por la noticia, aunque expresó alivio por la identificación de los restos. El caso se inscribe en el trabajo de la Unidad de Casos Fríos de la Fiscalía General de Washington, dedicada a resolver desapariciones de larga data.

La colaboración entre la Policía de Colfax, la Oficina del Sheriff del Condado de Whitman y el forense resultó fundamental para este avance.

El caso de Michael Shawn Garcia destaca la importancia de la colaboración ciudadana y el reporte de datos en desapariciones prolongadas, según las autoridades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamado a la colaboración ciudadana

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana en casos de desapariciones prolongadas. Según el investigador Carlos Treviño, la participación de la comunidad puede aportar datos clave para esclarecer hechos complejos. El hallazgo reciente subraya el valor de la denuncia y el trabajo conjunto entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.

El caso de Michael Shawn Garcia permanece bajo investigación. Las autoridades esperan que nuevos datos permitan reconstruir lo ocurrido y determinar si existió intervención de terceros. El compromiso de la policía y las instituciones involucradas se mantiene firme para llegar a una conclusión definitiva.

