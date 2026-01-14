El boxeador Muhammad Ali ahora es una estampilla del Servicio Postal de Estados Unidos

Muhammad Ali ahora será una estampilla del servicio postal estadouniudense. (REUTERS/Jorge Nunez)

El Servicio Postal de Estados Unidos presentó este jueves en Louisville un sello conmemorativo en honor a Muhammad Ali, leyenda del boxeo y referente del activismo social. Lonnie Ali, viuda del deportista, afirmó que la aparición de esta estampilla hará que “cada vez que la gente la vea”, recuerde el legado de su esposo, un homenaje con alto valor emocional y simbólico.

Un homenaje singular: lanzamiento del sello conmemorativo

La ceremonia tuvo lugar en la ciudad natal de Ali, en el centro que lleva su nombre. Allí se presentó oficialmente el “Muhammad Ali Forever Stamp”, que será válido para envíos postales sin límite de tiempo.

El sello, que no será reimpreso una vez agotada la tirada de 22 millones, muestra una conocida imagen en blanco y negro de Ali tomada por la agencia Associated Press en 1974. En la fotografía, el boxeador aparece en guardia, mirando a cámara. Además, cada hoja de 20 sellos incorpora otra foto de Ali vestido con un traje a rayas, en reconocimiento a su trabajo como activista y filántropo, según informó el USPS a NBC News.

El legado de Muhammad Ali más allá del ring

Muhammad Ali es considerado el boxeador más influyente de todos los tiempos. (Foto AP/Ed Kolenovsky, Archivo)

Muhammad Ali falleció en 2016 a los 74 años, tras vivir más de tres décadas con enfermedad de Parkinson. Ganador de la medalla de oro olímpica en 1960, el boxeador se convirtió en una figura global, no solo por sus logros deportivos.

Fuera del cuadrilátero, Ali luchó por sus ideas y derechos. En 1967, se negó a incorporarse al ejército estadounidense por motivos religiosos, lo cual le costó su título mundial y le llevó a ser condenado judicialmente, decisión que el Tribunal Supremo anuló en 1971.

El activismo de Ali fue reconocido con distinciones como Mensajero de la Paz de la ONU en 1998 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2005. Durante sus últimos años, dedicó esfuerzos a causas solidarias y a promover el entendimiento entre culturas, incluso cuando su salud se vio mermada.

El proceso detrás de la estampilla: de la campaña ciudadana a la emisión

El proyecto del sello comenzó poco después de la muerte de Ali, aunque el USPS exige un mínimo de tres años para rendir homenaje a una figura. Mientras tanto, un amigo del boxeador lanzó la campaña #GetTheChampAStamp, que impulsó el apoyo popular.

El Servicio Postal de Estados Unidos designa cada año nuevas estampillas sugeridas por el público que han sido aprobadas por las autoridades. (REUTERS/Daniel Cole)

Lisa Bobb-Semple, directora de servicios filatélicos del USPS, explicó a NBC News que el proceso para elegir un homenaje es muy competitivo. Un comité asesor analiza, cada trimestre, las propuestas del público y, tras seleccionar una candidatura, colabora con directores de arte para definir el diseño final. La aprobación requiere rigurosos controles legales.

El director de arte Antonio Alcalá, responsable del diseño, detalló que se revisaron cientos de imágenes hasta elegir la toma adecuada. Alcalá destacó que “los sellos postales son pequeñas obras de arte” pensadas para reflejar logros y figuras centrales en la experiencia estadounidense.

El significado contemporáneo del homenaje

Para Lonnie Ali, ver la imagen de su esposo en la correspondencia diaria permite recordar el mensaje de empatía y conexión que aspiró a transmitir. “Él logró compartir su misión a través de gestos personales y sencillos,” sostuvo en diálogo con NBC News.

Según la viuda de Ali, el homenaje invita a rescatar valores de cercanía y respeto que marcaron el día a día del campeón. Lisa Bobb-Semple considera que la conjunción de arte, historia y activismo que representa Ali convierte la nueva estampilla en una de las más relevantes del año.