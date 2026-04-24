Arrestan en Singapur al hombre que filtró la película de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ antes de su estreno

La policía de Singapur arrestó a un joven de 26 años por filtrar la película animada "La leyenda de Aang: El último maestro del aire" de Paramount+ antes de su estreno (Paramount)

Las autoridades de Singapur arrestaron a un hombre de 26 años acusado de filtrar La leyenda de Aang: El último maestro del aire, la película animada de Paramount+ basada en la popular franquicia de Avatar, confirmaron fuentes familiarizadas con el caso al portal Variety.

La policía local emitió un comunicado señalando que el sospechoso obtuvo acceso remoto no autorizado a un servidor de medios desde el cual descargó una copia digital del filme —aún no estrenado— para luego distribuirla en internet.

Durante la detención, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos que incluían dicha copia.

De acuerdo con la legislación singaporense, el acceso no autorizado a material informático está penado con hasta siete años de prisión y una multa máxima de 50.000 dólares.

La película completa fue publicada en la red social X. Fuentes citadas por el medio especializado precisaron que la filtración no se originó al interior del estudio.

Las autoridades incautaron dispositivos electrónicos durante el arresto, confirmando la posesión y distribución ilegal de una copia digital de la esperada cinta (Paramount)

El estudio de animación Flying Bark Productions, con sede en Australia, que colaboró en la producción del filme, también descartó ser la fuente de la filtración.

“Fue desgarrador ver imágenes de La leyenda de Aang: El último maestro del aire filtrarse en línea. Esta filtración no se originó en Flying Bark", señaló un portavoz del estudio, según recogió Variety, agregando que la compañía reconoce el trabajo de los cineastas, el elenco y los animadores que se esforzaron en producir la película.

Animadores que trabajaron en el proyecto expresaron su frustración en redes sociales. La animadora Julia Schoel compartió un mensaje en X.

“Trabajamos en la película de Aang durante años con la expectativa de celebrar todo nuestro esfuerzo en los cines... solo para ver que la gente filtra la película sin ceremonia y pasa nuestros planos en Twitter como si fueran caramelos”, sostuvo.

El estudio australiano Flying Bark Productions, responsable de la animación del filme, descartó ser el origen de la filtración y expresó su apoyo al equipo creativo (Paramount)

Si bien la piratería es habitual en las plataformas de redes sociales, es muy inusual que una película completa se filtre con tanta anticipación a su fecha de estreno.

La controversia alrededor del filme no comenzó con la filtración. En diciembre pasado, Paramount+ anunció que la película, inicialmente programada para estrenarse en cines el 9 de octubre, sería lanzada exclusivamente en su plataforma de streaming, lo que provocó el rechazo de muchos seguidores de la saga.

La directora del filme, Lauren Montgomery, expresó su malestar con esa decisión en una publicación de Instagram el mes pasado, tras anunciar que la producción había concluido.

“Proyectamos el filme final para el equipo y celebramos el fin de un viaje de cuatro años”, escribió. “La reciente decisión de trasladarnos del cine al streaming podría dar la impresión de que la calidad no era suficiente, pero nada más lejos de la verdad. Esta película merece verse en una pantalla grande”.

La película animada retoma la historia de Aang y sus amigos en una peligrosa búsqueda global para salvar su cultura (Nickelodeon)

De qué trata la película animada de “Avatar”

La leyenda de Aang: El último maestro del aire retoma la historia de los personajes de la serie animada original en su etapa adulta, según la sinopsis oficial difundida por Paramount.

El Avatar Aang descubre la existencia de un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción y emprende, junto a sus amigos, una búsqueda global para encontrarlo antes de que caiga en manos equivocadas y ponga en riesgo la paz que tanto les costó alcanzar.

El elenco de voces incluye al cantante y actor Eric Nam como Aang; Dave Bautista como el antagonista principal; Steven Yeun en el papel del Señor del Fuego Zuko; Jessica Matten como Katara; Román Zaragoza como Sokka; y Dionne Quan como Toph.

En roles secundarios figuran los ganadores del Oscar Taika Waititi y Ke Huy Quan, además de Freida Pinto y Geraldine Viswanathan. El veterano actor de doblaje Dee Bradley Baker retoma sus papeles de Momo y Appa.

La película fue animada por Flying Bark Productions y codirigida por William Mata junto a Lauren Montgomery. Su estreno está previsto para el 9 de octubre de 2026, exclusivamente en Paramount+.