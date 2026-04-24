Las bolsas europeas cerraron la semana con pérdidas por la incertidumbre geopolítica

Las bolsas europeas cierran la semana con fuertes caídas ante el temor por el crecimiento y la inflación generados por la crisis energética. (REUTERS/Staff)

Las bolsas europeas culminaron la semana con una notable caída, influenciadas por la persistente preocupación de los inversionistas respecto a los riesgos para el crecimiento y la inflación, en un contexto donde el suministro energético sigue gravemente afectado por el conflicto en Oriente Medio. El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió un 0,6% en la última sesión, hasta los 610,65 puntos, su nivel más bajo en más de dos semanas, y registró un descenso semanal del 2,5%, rompiendo una racha de cuatro semanas consecutivas al alza.

Durante la apertura de la jornada, la tendencia negativa fue generalizada entre los principales mercados europeos. Madrid encabezó las caídas con un retroceso del 1,1% en su índice de referencia, seguida de París con una baja del 0,8%. También se observaron descensos en los mercados de Milán, Londres y Fráncfort. El índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las empresas europeas de mayor capitalización, también presentó un descenso del 0,44% en la apertura.

La caída de las bolsas estuvo condicionada por la incertidumbre sobre la posibilidad de retomar negociaciones de paz en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prórroga del alto el fuego entre Israel y Líbano por tres semanas a través de su red social Truth Social. Trump aseguró que su país colaborará con Líbano para protegerlo de Hizbulá. Sin embargo, pese a la tregua, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre un ataque a un lanzacohetes que había disparado desde Líbano contra territorio israelí.

El conflicto en la región mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha elevado el precio del petróleo brent —referencia en Europa— por encima de los 107 dólares, aunque posteriormente moderó su alza hasta los 106,13 dólares, con un incremento del 1%. El west texas intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, también subió un 0,55%, hasta 96,38 dólares, tras alcanzar los 98,40 dólares en la sesión previa. El gas natural TTF mostró un avance del 1,73%, situándose en 45,26 euros el megavatio/hora.

El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,6 % y terminó en su nivel más bajo en dos semanas, acumulando una pérdida semanal del 2,5 %.

En este contexto, las acciones europeas han quedado rezagadas respecto a los mercados estadounidenses durante la guerra, debido al temor por la vulnerabilidad del continente ante el aumento de los precios de la energía. Según Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, se mantienen oportunidades en sectores menos expuestos al encarecimiento energético, como el de la salud, y no se espera que el alza de los precios de la energía derive en una recesión.

La mayoría de los sectores bursátiles cerraron en rojo, siendo el aeroespacial y de defensa el más afectado, con un descenso del 3,2%. En contraste, el sector tecnológico subió un 1,5%, impulsado por el repunte del 4,7% en SAP, luego de que la compañía superó las estimaciones de ganancias trimestrales gracias al crecimiento de su negocio en la nube.

Durante la sesión, el euro se depreció un 0,05% y continuó por debajo de los 1,17 dólares, cotizando en 1,167. Los metales preciosos también mostraron retrocesos: el oro cayó un 0,71%, hasta 4.690,8 dólares la onza, y la plata descendió un 1,58%, hasta 74,31 dólares.

En los mercados de bonos, la rentabilidad del bono alemán a diez años aumentó hasta el 3,035%, mientras que la del bono español alcanzó el 3,503%. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin registró una leve caída del 0,09%, situándose en 77.839,2 dólares.

El comportamiento de las bolsas en otras regiones fue mixto. En Asia, el índice Nikkei de Tokio cerró con una subida cercana al 1%, mientras el índice de referencia de Shanghái cayó un 0,33% y el parqué de Shenzhen retrocedió un 0,69%. El Hang Seng de Hong Kong, antes del cierre, subía un 1,25%. En Japón, la inflación creció un 1,8% interanual en marzo, por debajo del objetivo del 2% del Banco de Japón, pese a la preocupación por el suministro energético debido al conflicto en Irán.

En Estados Unidos, los futuros de Wall Street reflejaron un comportamiento mixto: el Dow Jones de Industriales mostraba una caída del 0,11%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq presentaban subidas del 0,15% y el 0,63%, respectivamente, después de una sesión previa con descensos.

Las perspectivas económicas en Europa se ven afectadas por el deterioro esperado en el índice de clima de negocio de Alemania, según el instituto IFO, principalmente por el impacto que el conflicto en Oriente Medio está teniendo en las expectativas y actividades de las empresas alemanas.

(Con información de EFE y Reuters)