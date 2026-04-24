Países Bajos señaló a Rusia y China como los principales riesgos para su seguridad

Países Bajos atraviesan el mayor nivel de amenazas a la seguridad nacional en 80 años, según el Servicio General de Inteligencia y Seguridad AIVD. (Cortesía: Gemini)

Los Países Bajos enfrentan el mayor nivel de amenazas a su seguridad nacional en 80 años, con Rusia y China como principales focos de riesgo, según el informe anual del Servicio General de Inteligencia y Seguridad neerlandés (AIVD, por sus siglas en neerlandés), presentado este jueves. “En los 80 años que la agencia y sus predecesoras han existido, nunca ha habido un ambiente de amenaza como el actual, en el que la seguridad nacional está bajo presión desde tantos frentes simultáneamente y durante un periodo tan prolongado”, afirmó la directora general del organismo, Simone Smit.

El documento describe un orden mundial “inestable e impredecible” tras décadas en que la estabilidad y la previsibilidad sustentaron la prosperidad y la paz en Occidente. Smit calificó la actitud de Rusia hacia Europa de “hecho incómodo” y advirtió que Moscú ha adoptado posturas “cada vez más agresivas y provocativas” frente a los países europeos.

Según el AIVD, Rusia está “preparándose para una confrontación prolongada con Occidente”, al punto de que “un conflicto militar entre Rusia y Occidente ya no es impensable”, señala el informe. El Kremlin considera el apoyo político y militar europeo a Ucrania —en el que Países Bajos ocupa un lugar de vanguardia— como algo “cada vez más hostil”.

El servicio de inteligencia citó como ejemplo el ciberataque ruso de 2025 contra cuentas de funcionarios civiles y personal militar neerlandés en las aplicaciones Signal y WhatsApp. Esa operación fue atribuida al grupo Laundry Bear, una organización de espionaje vinculada a Moscú a la que también se responsabiliza del robo de datos personales de decenas de miles de efectivos policiales.

El primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten. REUTERS/Yves Herman

El Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar de Países Bajos (MIVD) advirtió por su parte que Rusia incorpora inteligencia artificial para acelerar y escalar sus ciberataques contra Europa. “Los actores rusos pueden ejecutar sus ciberataques a un ritmo elevado. Esto se debe en parte a que pueden automatizar parcialmente sus ataques, incluso mediante inteligencia artificial”, señala el informe anual del MIVD correspondiente a 2025. Se espera que esa capacidad continúe creciendo.

El AIVD reiteró que China representa la mayor amenaza para la seguridad económica del país, y advirtió que ese riesgo se ha “ampliado y profundizado” durante 2025. Según Smit, Beijing lleva años actuando “de forma encubierta e ilegal” para apropiarse del conocimiento de empresas e instituciones académicas neerlandesas, lo que compromete la autonomía, la capacidad de innovación y el potencial económico del país. El informe encuadra esas actividades dentro de la ambición china de reformar el orden mundial “según su propia ideología autocrática”.

Irán también figura en el documento, aunque con menor peso. El AIVD señala que Teherán concentra sus amenazas cibernéticas en críticos del régimen, especialistas en asuntos de Oriente Medio y empleados de agencias gubernamentales, sin que la nacionalidad occidental de algunos objetivos opere como factor disuasorio.

El AIVD alertó además de que actores estatales —gobiernos extranjeros, servicios de inteligencia o grupos bajo su control— recurren de forma creciente a redes criminales e individuos para llevar a cabo labores de espionaje. “Algunas de estas redes están activas de manera estructural en Países Bajos”, indicó Smit.

El informe anual del AIVD resalta a Rusia y China como los principales focos de riesgo para la estabilidad y soberanía neerlandesa. (REUTERS/Yves Herman)

En el plano interno, el yihadismo sigue siendo la amenaza terrorista más grave, alimentada casi en su totalidad por la radicalización en línea que promueve el Estado Islámico entre jóvenes. El AIVD registró en 2025 un aumento de yihadistas menores de 24 años. El extremismo de derecha también figura como preocupación, con dos corrientes identificadas: una más amplia y no violenta, y otra que no descarta el uso de la violencia.

Los llamados “ciudadanos soberanos” —extremistas antiinstitucionales que rechazan la autoridad bajo la creencia de que una élite maligna busca oprimirlos— mantienen actividad en el país y tienen como blancos preferentes a periodistas y jueces. Durante los ocho arrestos realizados el año pasado, la policía halló armas de fuego, grandes cantidades de munición y pirotecnia de alto poder en los domicilios registrados.