Wall Street cerró en máximos históricos

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid/

El S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron este lunes nuevos máximos históricos, impulsados por el desempeño positivo de las acciones tecnológicas, el repunte de Walmart y la aparente calma de los mercados ante la investigación penal que enfrenta Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, por parte del Departamento de Justicia. Entre los factores clave del día destacaron la subida del sector tecnológico y el traslado reciente de la cotización de Walmart al Nasdaq, lo que reforzó el impulso tanto del S&P 500 como del índice tecnológico.

La jornada bursátil comenzó con caídas tras conocerse que Powell es investigado penalmente, en un caso relacionado con sus declaraciones ante el Congreso sobre la renovación de un edificio. Esta situación renovó los temores respecto a la independencia del banco central estadounidense, ya que el presidente Donald Trump ha presionado repetidamente por una reducción drástica de los tipos de interés desde enero de 2025. Powell calificó la investigación como “un pretexto” para aumentar la influencia sobre las decisiones de tasas de interés, según sus declaraciones recogidas por medios estadounidenses.

En declaraciones citadas por Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, su economista jefe de mercado, afirmó que “la noticia de que Powell está siendo investigado por el Departamento de Justicia fue básicamente anticipada por Trump muchas veces y por eso creo que el mercado se lo está tomando con calma”.

El mercado también sigue de cerca el inicio de la temporada de resultados del cuarto trimestre, que comenzará extraoficialmente este martes con los informes de JPMorgan Chase y otros grandes bancos, lo que podría marcar la pauta de las próximas sesiones.

Según datos preliminares, el S&P 500 subió 10,35 puntos, un 0,15%, hasta 6.977,29 unidades; el Nasdaq Composite ganó 62,56 puntos, un 0,26%, hasta 23.733,90; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 80,50 puntos, un 0,16%, hasta 49.584,57 unidades.

Las acciones de bancos y empresas de tarjetas de crédito se vieron presionadas tras el anuncio de Trump de imponer un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas durante un año a partir del 20 de enero. El sector financiero terminó la sesión entre los mayores retrocesos del S&P 500.

El oro y la plata marcan nuevos máximos históricos

Un lingote de oro. REUTERS/Edgar Su

El precio del oro, activo considerado tradicionalmente como refugio en periodos de incertidumbre, ha superado este lunes los 4.630 dólares la onza, alcanzando así un nuevo máximo histórico. A las 16.18 GMT la cotización del oro se ubicó en 4.630,21 dólares, tras registrar un incremento del 2,65 %. Esta tendencia alcista también se reflejó en la plata, que a las 17.34 horas alcanzó los 86,15 dólares, con una subida del 7,74 %, renovando su récord histórico.

De acuerdo con el analista de XTB, Manuel Pinto, aunque la atención se centra en la renovación de la sede de la Fed, el verdadero trasfondo radica en la presión política relacionada con las decisiones sobre los tipos de interés, lo que ha reactivado el debate sobre la autonomía del banco central. Pinto indicó que la “reacción inmediata de los mercados” ante estas noticias incluyó una caída momentánea de las bolsas, el fortalecimiento de activos refugio como el oro y la plata, y una mayor debilidad del dólar.

Analistas de Julius Baer coincidieron en que tanto el oro como la plata experimentaron alzas como respuesta directa a estos acontecimientos.

(Con información de Reuters y EFE)