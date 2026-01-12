Estados Unidos

Transición en Venezuela: Donald Trump reafirmó que se reunirá con María Corina Machado esta semana

El presidente de Estados Unidos afirmó que recibirá en Washington, el “martes o miércoles”, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, en lo que marcará el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó durante la noche del domingo que recibirá en Washington, “el martes o miércoles”, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en lo que marcará el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes.

Recibiré a María Corina Machado el martes o miércoles”, afirmó Trump ante ante la prensa a bordo del Air Force One. El mandatario precisó que la reunión se realizará el 14 o 15 de enero. Trump mencionó por primera vez la posibilidad de ese encuentro el jueves pasado, durante una entrevista en el programa Hannity, de Fox News, conducido por Sean Hannity.

Las declaraciones se produjeron en paralelo a los comentarios del presidente estadounidense sobre la situación política en Venezuela. Trump afirmó en la misma conferencia que su administración “está trabajando muy bien” con la líder interina venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su disposición a reunirse con ella, en un escenario marcado por la captura de Nicolás Maduro en una redada de fuerzas especiales estadounidenses y por un bloqueo naval a las exportaciones de petróleo del país sudamericano.

El operativo que derivó en el traslado de Maduro a Nueva York ocurrió poco más de una semana antes. Según Trump, desde entonces Estados Unidos ejerce un control de facto sobre Venezuela mientras mantiene un bloqueo naval sobre el petróleo, principal fuente de ingresos del país.

Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con los líderes”, dijo Trump. Consultado sobre una eventual reunión con Rodríguez, respondió: “En algún momento lo haré”.

Trump afirmó en la misma conferencia que su administración "está trabajando muy bien" con la líder interina venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su disposición a reunirse con ella

Rodríguez, aliada cercana de Maduro, expresó su voluntad de cooperación con Washington y se mostró abierta a atender las demandas de Trump vinculadas al acceso al petróleo venezolano. Su administración además prometió liberar presos políticos e iniciar conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas con Washington. En ese contexto, enviados estadounidenses visitaron Caracas el viernes para discutir la reapertura de la embajada de Estados Unidos.

Presos políticos

El régimen chavista inició el jueves la liberación de prisioneros encarcelados durante la gestión de Maduro y sostuvo que un número “grande” recuperaría la libertad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la oposición informaron que alrededor de 20 personas salieron de prisión hasta el momento, entre ellas figuras prominentes de la oposición.

Familiares de detenidos se concentraron en las afueras de cárceles donde se presume que permanecen presos políticos, con esperas prolongadas y campamentos improvisados. Grupos de derechos humanos estiman que entre 800 y 1.200 personas continúan detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Trump celebró el inicio de las excarcelaciones en una publicación del sábado por la noche en su plataforma Truth Social. “Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias!”, escribió. “Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos apareciera e hiciera lo que había que hacer”.

En paralelo, un policía detenido y acusado de “traición” murió bajo custodia estatal tras sufrir un derrame cerebral y un ataque cardíaco, confirmó el domingo la fiscalía chavista. La oposición identificó al fallecido como Edison José Torres Fernández, de 52 años, y sostuvo que compartía mensajes críticos del régimen de Maduro. “Responsabilizamos directamente al régimen de Delcy Rodríguez por esta muerte”, afirmó Primero Justicia, integrante de la alianza opositora, en X.

Familiares de presos políticos sostiene carteles durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I, en el municipio Zamora estado Miranda

El sábado por la noche, familias realizaron vigilias con velas frente a la prisión El Rodeo I, al este de Caracas, y El Helicoide, centro de detención administrado por los servicios de inteligencia. Los manifestantes portaron carteles con los nombres de sus familiares encarcelados. Entre los detenidos figura Freddy Superlano, aliado cercano de Machado, arrestado tras impugnar la reelección ilegítima de Maduro en 2024.

Está vivo, eso era lo que más me asustaba”, dijo su esposa, Aurora Silva, a periodistas. “Él se mantiene fuerte y estoy seguro de que saldrá pronto”.

Petróleo

Trump presionó el viernes en la Casa Blanca a ejecutivos petroleros para que inviertan en Venezuela, aunque el planteo encontró cautela. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, calificó al país como “no apto para invertir” sin reformas profundas, declaración que provocó una reprimenda presidencial.

No me gustó la respuesta de Exxon… probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los lindos”, dijo Trump el domingo.

Expertos del sector señalaron que la infraestructura petrolera venezolana permanece deteriorada tras años de mala gestión y sanciones, un factor que condiciona el interés de inversión en el corto plazo.

(Con información de AFP)

